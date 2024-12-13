Créez facilement une vidéo de formation sur les soins basés sur la valeur

Obtenez de meilleurs résultats de santé et stimulez l'engagement du personnel avec des vidéos de formation dynamiques utilisant les avatars AI de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation engageante de 45 secondes qui souligne l'importance primordiale des mesures de qualité précises pour atteindre des résultats de santé supérieurs, destinée au personnel clinique et aux gestionnaires de pratique dans un cadre basé sur la valeur. Cette vidéo doit présenter des visuels dynamiques et axés sur les données qui illustrent les progrès et l'impact, accompagnés d'un ton audio optimiste et encourageant pour motiver l'adoption. Les "avatars AI" de HeyGen seraient idéaux pour présenter des données complexes de manière accessible et cohérente.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo essentielle de 90 secondes démontrant des stratégies efficaces de coordination des soins conçues pour engager activement les patients dans leur parcours de santé, destinée aux équipes de soins de première ligne et aux travailleurs sociaux. La narration visuelle doit être axée sur l'histoire, montrant des interactions réalistes avec les patients et des histoires de réussite, soulignées par une voix empathique et claire qui résonne avec le public. Utilisez la "Génération de voix off" de HeyGen pour assurer une narration cohérente et compatissante tout au long des exemples pratiques.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo instructive convaincante de 75 secondes guidant les administrateurs de soins de santé et les dirigeants à travers les complexités d'une transition réussie vers les soins basés sur la valeur, avec un accent particulier sur la navigation et la gestion efficace des risques. Cette vidéo nécessite un style visuel stratégique et soigné, incorporant des éléments de marque d'entreprise et des graphiques professionnels, soutenus par une voix sérieuse et confiante pour transmettre autorité et expertise. La "Bibliothèque de médias/soutien aux stocks" de HeyGen aidera grandement à trouver des visuels appropriés pour améliorer le professionnalisme et l'impact du contenu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer une vidéo de formation sur les soins basés sur la valeur

Créez efficacement des vidéos de formation complètes pour votre organisation de santé, en veillant à ce que le personnel comprenne et mette en œuvre les principes critiques des soins basés sur la valeur.

1
Step 1
Créez votre script et choisissez un avatar AI
Commencez par définir le contenu de votre formation sur les soins basés sur la valeur. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour sélectionner un présentateur professionnel qui transmettra efficacement votre message et assurera une communication claire.
2
Step 2
Structurez le contenu avec des modèles et des scènes
Organisez votre matériel éducatif pour un apprentissage optimal en utilisant des modèles et des scènes personnalisables. Cela aide à présenter efficacement des sujets complexes tels que les mesures de qualité.
3
Step 3
Appliquez le branding et améliorez l'accessibilité
Maintenez l'image professionnelle de votre organisation de santé en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour les logos et les couleurs. De plus, assurez-vous que votre formation est inclusive avec des sous-titres générés automatiquement pour tous les membres du personnel.
4
Step 4
Exportez et distribuez votre vidéo de formation
Finalisez votre formation en révisant la vidéo générée, y compris la voix off de haute qualité. Utilisez les options de redimensionnement d'aspect et d'exportation pour préparer votre vidéo à la distribution à travers le système de santé américain.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Évoluez rapidement les programmes de formation

Générez efficacement une large gamme de modules de formation sur les soins basés sur la valeur, vous permettant d'éduquer rapidement tous les membres du personnel concernés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider une organisation de santé à créer des vidéos de formation engageantes sur les soins basés sur la valeur ?

HeyGen permet aux organisations de santé de créer rapidement et efficacement une vidéo de formation sur les soins basés sur la valeur, en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo. Cela simplifie la création de contenu de formation essentiel pour engager les membres du personnel sur des sujets complexes au sein du système de santé américain.

Quels sont les principaux avantages d'utiliser HeyGen pour les initiatives de formation sur les soins basés sur la valeur ?

HeyGen simplifie la création de contenu éducatif pour la transition vers les soins basés sur la valeur, permettant aux organisations de santé de former efficacement les membres du personnel sur de nouveaux modèles comme le Patient-Centered Medical Home. Vous pouvez vous concentrer sur les politiques de santé critiques et les mesures de qualité sans production vidéo complexe.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation pour des initiatives et des directives spécifiques du système de santé américain ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets et des modèles polyvalents, permettant aux organisations de santé d'adapter précisément les vidéos de formation aux initiatives spécifiques du système de santé américain. Cela garantit que votre contenu aborde les mesures de qualité cruciales et les stratégies de coordination des soins avec votre marque unique.

Comment HeyGen soutient-il l'Amélioration Continue de la Qualité (CQI) dans la formation sur les soins basés sur la valeur ?

HeyGen facilite l'Amélioration Continue de la Qualité en rendant facile la mise à jour et la distribution de nouveaux modules de formation pour les résultats de santé. Cela aide les organisations de santé à engager efficacement les patients et les membres du personnel, assurant une compréhension cohérente des pratiques qui améliorent la coordination globale des soins et la gestion des risques.

