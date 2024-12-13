Créez une Vidéo de Démonstration UX : Présentez Votre Produit Sans Effort

Produisez des vidéos captivantes sur l'expérience utilisateur plus rapidement avec la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, améliorant l'engagement et les taux de conversion.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de démonstration de produit interactive de 60 secondes ciblant les clients potentiels et les équipes de vente, mettant en avant un problème clé d'expérience utilisateur et sa solution élégante. Cette vidéo doit présenter un avatar AI dans un style visuel et audio moderne et centré sur l'utilisateur, utilisant les avatars AI de HeyGen pour se connecter directement avec les spectateurs et expliquer les avantages du produit de manière dynamique.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration logicielle détaillée de 2 minutes destinée aux nouveaux utilisateurs et aux départements de formation pour un onboarding efficace. La vidéo nécessite un style visuel éducatif et étape par étape avec une narration calme, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et renforcer les instructions clés pour une expérience de démonstration de produit fluide.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de démonstration de produit persuasive de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les premiers adoptants potentiels, en se concentrant sur l'impact d'une fonctionnalité unique sur l'expérience utilisateur. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique, élégant et persuasif, avec une voix off professionnelle et des transitions rapides, facilement produite en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer le contenu écrit en visuels engageants.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Démonstration UX

Créez sans effort des vidéos de démonstration UX engageantes qui mettent en valeur la valeur de votre produit avec un fini professionnel et des éléments interactifs.

1
Step 1
Créez Votre Script de Démonstration
Définissez les fonctionnalités clés et les flux utilisateur pour votre démonstration. La fonction de conversion de texte en vidéo à partir d'un script de notre plateforme vous aide à transformer votre récit en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Enregistrez Votre Interaction Produit
Capturez les expériences utilisateur en temps réel avec des enregistrements d'écran précis. Concentrez-vous sur la clarté pour démontrer efficacement la convivialité de votre produit.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Élevez votre vidéo avec des voix off AI professionnelles, assurant une narration claire et cohérente qui communique efficacement la valeur de votre produit.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Démonstration
Finalisez votre vidéo de démonstration UX et exportez-la en fichier MP4 haute résolution. Partagez facilement votre démonstration convaincante pour mettre en valeur l'innovation de votre produit.

Cas d'Utilisation

Boostez l'engagement et la rétention en formation avec l'AI

Améliorez la formation et l'onboarding des utilisateurs avec des vidéos de démonstration UX interactives alimentées par l'AI, améliorant la compréhension et la rétention des fonctionnalités du produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de démonstration logicielle de haute qualité ?

HeyGen simplifie le processus de création de "vidéos de démonstration logicielle" professionnelles en convertissant votre "écriture de script" directement en contenu "texte en vidéo" captivant. Son "éditeur glisser-déposer" intuitif combiné avec des "modèles vidéo" et des "voix off AI" réalistes permet une production efficace de fichiers "MP4 haute résolution".

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de démonstration UX convaincantes ?

Pour les "vidéos de démonstration UX", HeyGen propose des "outils d'édition vidéo" puissants incluant des "avatars AI" et la "génération de voix off" pour expliquer les flux "d'expérience utilisateur" complexes. Vous pouvez intégrer facilement des "enregistrements d'écran" existants et ajouter des "sous-titres/captions" pour améliorer la clarté et l'accessibilité.

Comment les utilisateurs peuvent-ils personnaliser leurs vidéos de démonstration de produit pour une clarté technique et un branding spécifique avec HeyGen ?

HeyGen permet un "branding personnalisé" complet pour les "vidéos de démonstration de produit", vous permettant d'appliquer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir la cohérence. Les utilisateurs peuvent également utiliser des "sous-titres" et une "bibliothèque de médias/support de stock" diversifiée pour ajouter un contexte technique et assurer une communication claire des fonctionnalités.

Quelles options techniques avancées HeyGen propose-t-il pour une production et une exportation vidéo efficaces ?

HeyGen améliore l'efficacité de la "production vidéo" avec une suite d'"outils d'édition vidéo" pour "rogner, couper ou fusionner des vidéos", et la capacité de "supprimer les arrière-plans vidéo". Les projets finis peuvent être "exportés en fichiers MP4 haute résolution" avec un "redimensionnement flexible des ratios d'aspect", assurant une diffusion optimale sur les plateformes.

