Comment réaliser un tutoriel vidéo UiPath : Rapide & Facile
Rationalisez vos vidéos d'automatisation de flux de travail et expliquez des tâches d'automatisation complexes avec une génération de voix off claire, économisant temps et efforts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo engageante de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les chefs de projet, mettant en avant la puissance de l'automatisation des flux de travail et de l'automatisation de bureau avec UiPath. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et dynamique avec des transitions dynamiques entre les concepts clés et un ton instructif amical et clair. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations, rendant le tutoriel personnel et facilement compréhensible.
Créez une vidéo pratique de 45 secondes illustrant comment utiliser la fonction d'enregistrement de UiPath, similaire à un enregistreur de macros, pour construire rapidement des séquences d'automatisation initiales. Cette vidéo est destinée aux nouveaux développeurs RPA et au personnel de support informatique à la recherche de conseils rapides. Adoptez un style visuel rapide et direct avec des annotations à l'écran soulignant les étapes cruciales, accompagnées d'une voix explicative concise. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonction de sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé.
Développez une vidéo éducative détaillée de 2 minutes sur la création de variables dans UiPath Studio, spécifiquement conçue pour les étudiants apprenant le RPA et les futurs spécialistes de l'automatisation. La vidéo doit avoir un flux visuel patient et fluide, décomposant les concepts complexes en étapes gérables, soutenue par une voix off claire et pédagogique. Améliorez la présentation en incorporant des aides visuelles de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour clarifier les idées abstraites.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la production de contenu éducatif.
Produisez rapidement des tutoriels vidéo UiPath de haute qualité, vous permettant d'atteindre un public plus large et de développer efficacement vos offres éducatives.
Améliorer l'engagement et la rétention de la formation.
Utilisez l'AI pour créer des tutoriels vidéo UiPath dynamiques qui captent l'attention et améliorent la compréhension et la mémorisation des concepts d'automatisation complexes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'un tutoriel vidéo UiPath ?
HeyGen simplifie la création de tutoriels vidéo engageants pour UiPath, vous permettant de convertir des scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de texte en vidéo sans montage complexe.
HeyGen peut-il aider à démontrer des concepts complexes d'automatisation de flux de travail pour les utilisateurs de UiPath ?
Oui, HeyGen est excellent pour expliquer des sujets techniques comme l'automatisation de flux de travail et de bureau. Vous pouvez utiliser la génération de voix off et les sous-titres générés automatiquement pour communiquer clairement les étapes d'identification des éléments ou d'utilisation de la fonction d'enregistrement dans UiPath Studio.
Quelles fonctionnalités de HeyGen soutiennent la création de tutoriels pour des activités spécifiques de UiPath comme l'automatisation d'Excel ?
HeyGen fournit des modèles et une riche bibliothèque de médias pour améliorer les tutoriels pour des activités spécifiques de UiPath, telles que l'automatisation d'Excel ou la création de variables dans Studio. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour maintenir un aspect professionnel cohérent.
Comment HeyGen assure-t-il des tutoriels vidéo de haute qualité pour l'automatisation de bureau ?
HeyGen vous aide à produire des tutoriels vidéo soignés pour l'automatisation de bureau avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement du rapport d'aspect et des options d'exportation professionnelles. Cela garantit que vos explications de tâches, comme l'automatisation de l'interface utilisateur de base, sont présentées clairement et efficacement.