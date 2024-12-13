Créer une Vidéo de Démonstration d'Interface Utilisateur qui Convertit les Spectateurs en Utilisateurs
Lancez rapidement des vidéos de démonstration de produit engageantes. Notre plateforme avancée transforme votre script en visuels dynamiques avec une conversion de texte en vidéo fluide.
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité au sein d'une interface produit existante, ciblant les utilisateurs actuels et les chefs de produit. Ce segment engageant doit inclure des captures d'écran annotées rapides mettant en avant les nouvelles 'fonctionnalités du produit' avec un style visuel moderne et dynamique. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement les segments d'introduction et d'explication, en veillant à ce que les informations essentielles soient transmises efficacement grâce à des sous-titres clairs.
Développez une vidéo d'instruction utile de 30 secondes destinée au personnel de support technique et aux utilisateurs finaux, démontrant une solution rapide pour un problème courant d'interface utilisateur ou un conseil utile pour 'faire une vidéo de démonstration d'interface utilisateur'. L'approche visuelle doit être directe et informative, peut-être en incorporant un avatar AI amical pour guider les spectateurs à travers les étapes, assurant clarté et concision. Les modèles et scènes de HeyGen peuvent fournir un point de départ structuré pour ce tutoriel vidéo rapide, rendant la production efficace.
Créez une vidéo de démonstration de produit soignée de 2 minutes offrant une vue d'ensemble du flux de travail d'une interface utilisateur entière, destinée aux parties prenantes et aux investisseurs potentiels. La présentation doit adopter un style visuel narratif complet avec des transitions fluides et une musique de fond subtile, mettant en avant les propositions de valeur clés. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour tout métrage b-roll supplémentaire et assurez une livraison professionnelle grâce au redimensionnement et à l'exportation du format d'image, la rendant adaptée à diverses plateformes de présentation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Créer une Vidéo de Démonstration d'Interface Utilisateur
Produisez rapidement des vidéos de démonstration d'interface utilisateur professionnelles en combinant des enregistrements d'écran avec des voix off AI et des modèles dynamiques pour mettre en valeur efficacement les fonctionnalités de votre produit.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorer la Formation et l'Intégration.
Améliorez la compréhension et la rétention des utilisateurs des fonctionnalités du produit grâce à des vidéos de démonstration d'interface utilisateur engageantes et alimentées par AI pour une formation efficace.
Évoluer la Production de Tutoriels d'Interface Utilisateur.
Créez et distribuez rapidement des vidéos tutoriels d'interface utilisateur complètes pour éduquer un public plus large sur les capacités de votre produit.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de démonstration de produit convaincantes ?
HeyGen offre une plateforme intuitive pour créer efficacement des vidéos de démonstration de produit de haute qualité. Profitez des avatars AI et de la génération de voix off pour produire rapidement un contenu engageant qui met en valeur efficacement les fonctionnalités de votre produit.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen propose-t-il pour l'édition de vidéos de démonstration logicielle ?
HeyGen inclut un éditeur puissant de glisser-déposer, vous permettant d'intégrer facilement vos séquences enregistrées et autres médias pour vos vidéos de démonstration logicielle. Vous pouvez personnaliser les scènes, ajouter des sous-titres et affiner chaque aspect de votre production vidéo en ligne avec facilité.
HeyGen peut-il générer automatiquement des voix off AI et des sous-titres pour mes vidéos tutoriels ?
Absolument. HeyGen propose une génération avancée de voix off AI directement à partir de votre script, garantissant un audio professionnel pour vos vidéos tutoriels. Vous pouvez également ajouter automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
Quels contrôles de branding sont disponibles pour personnaliser les vidéos de produit avec HeyGen ?
HeyGen vous offre des contrôles de branding étendus, y compris la possibilité d'incorporer votre logo, des couleurs spécifiques de marque et d'utiliser des modèles vidéo professionnels. Cela garantit que vos vidéos de produit s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.