Créez une Vidéo Publicitaire de Style UGC avec la Puissance de l'AI
Générez des vidéos AI captivantes pour des campagnes marketing en utilisant des modèles personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo persuasive de 45 secondes pour les responsables marketing et les marques de commerce électronique, mettant en avant l'efficacité d'un Créateur de Publicités AI. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais dynamique avec des graphiques animés modernes, soutenue par une voix off claire et confiante. Illustrez comment l'utilisation des Modèles & scènes de HeyGen peut accélérer rapidement la création de campagnes marketing percutantes.
Produisez une vidéo témoignage émotive de 60 secondes destinée aux entreprises SaaS et aux prestataires de services, mettant en avant des histoires de clients authentiques. Le style visuel doit être chaleureux et digne de confiance, utilisant un éclairage naturel et des scénarios relatables, accompagné d'un style audio conversationnel. Mettez en avant la capacité de génération de voix off de HeyGen pour donner vie aux témoignages écrits, les rendant personnels et engageants.
Développez une vidéo énergique de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les marketeurs digitaux, démontrant comment générer des vidéos AI à partir d'un simple script. Le style visuel doit être rapide et vibrant, avec des coupes rapides montrant des transitions créatives, accompagnées de musique électronique contemporaine. Mettez en avant la fonctionnalité de redimensionnement & exportation des formats d'image de HeyGen, permettant aux créateurs d'optimiser instantanément leur contenu pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités AI Performantes.
Créez rapidement des vidéos AI puissantes de style UGC pour stimuler les conversions et optimiser efficacement les campagnes marketing.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux, parfaits pour des campagnes dynamiques de style UGC sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement une vidéo publicitaire de style UGC ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos publicitaires de style UGC captivantes. Utilisez des modèles personnalisables, des avatars AI et la conversion texte-en-vidéo à partir de votre script pour générer du contenu engageant pour vos campagnes marketing.
Quel type de vidéos AI puis-je générer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez générer diverses vidéos AI pour différents objectifs. Transformez facilement votre script en vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off authentiques, parfaits pour des vidéos témoignages ou des présentations de produits.
HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour du contenu créatif ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles personnalisables pour lancer la production de votre contenu créatif. Ces modèles sont conçus pour aider les créateurs de contenu à élaborer efficacement des campagnes marketing à fort impact.
Puis-je intégrer l'identité de ma marque dans les vidéos AI générées par HeyGen ?
Absolument. HeyGen vous permet d'intégrer facilement des éléments de marque tels que des logos et des couleurs dans vos vidéos AI. Cela garantit que vos avatars AI et le contenu vidéo global reflètent constamment l'identité unique de votre marque.