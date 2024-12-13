Créer une Vidéo Tutorielle avec Sous-titres Rapidement et Facilement

Créez des vidéos tutoriels claires et efficaces en toute simplicité. Exploitez les sous-titres/captions automatisés de HeyGen pour un engagement et une accessibilité maximaux du public.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo tutorielle dynamique de 90 secondes destinée aux créateurs de contenu férus de technologie, expliquant les capacités de HeyGen en tant que créateur de vidéos tutoriels avancé par l'IA. Adoptez un style visuel moderne et rapide avec une musique de fond entraînante et une livraison claire par avatar IA. Mettez en avant comment les divers modèles et scènes de HeyGen peuvent lancer la création de contenu, en montrant l'utilisation intuitive des avatars IA pour personnaliser et animer efficacement leurs tutoriels.
Exemple de Prompt 2
Illustrez le processus étape par étape pour réaliser une vidéo tutorielle avec sous-titres dans une vidéo de 2 minutes conçue pour les éducateurs ou formateurs débutants en création vidéo. Le style visuel doit être amical et engageant, simulant un enregistrement d'écran avec une narration de soutien et encourageante. Démontrez comment HeyGen simplifie la création de contenu en exploitant sa capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script, garantissant une accessibilité complète en générant automatiquement des sous-titres/captions et permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos tutoriels sans montage complexe.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes pour les marketeurs digitaux cherchant à étendre leur portée mondiale, en se concentrant sur l'avantage stratégique des sous-titres. La vidéo doit adopter un style visuel soigné et énergique, complété par une musique de fond entraînante et une narration claire et persuasive. Mettez en avant la fonctionnalité avancée de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer la compréhension et l'accessibilité du public, et mentionnez également la flexibilité du redimensionnement et des exportations de format pour adapter le contenu à diverses plateformes de médias sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Tutorielle avec Sous-titres

Produisez facilement des vidéos tutoriels engageantes complètes avec des sous-titres automatiques, conçues pour la clarté et l'accessibilité, améliorant la compréhension des spectateurs.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par sélectionner un modèle professionnel ou en collant votre script. La capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script de HeyGen vous aide à créer rapidement des vidéos tutoriels à partir de votre texte.
2
Step 2
Générez des Visuels Engagés
Exploitez le créateur de vidéos tutoriels par IA de HeyGen pour transformer votre script en visuels dynamiques et voix off engageantes, vous faisant gagner du temps et des efforts.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Automatiques
Assurez-vous que votre message est entièrement accessible en activant les sous-titres/captions automatiques. HeyGen transcrit avec précision votre contenu parlé, permettant une édition facile de vos sous-titres.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre tutoriel terminé et les sous-titres perfectionnés, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de format de HeyGen. Votre vidéo tutorielle soignée avec sous-titres est maintenant prête pour votre public.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Distribuer des Vidéos Tutoriels

Transformez les tutoriels en clips vidéo courts et engageants, prêts à être partagés rapidement sur les plateformes de médias sociaux pour maximiser la portée et l'impact.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à ajouter des sous-titres professionnels à mes vidéos tutoriels ?

HeyGen simplifie le processus d'ajout de sous-titres et de captions précis à vos vidéos tutoriels, améliorant l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs. Notre IA avancée génère automatiquement des sous-titres synchronisés, garantissant que votre contenu est clair et professionnel.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer efficacement des vidéos tutoriels engageantes ?

HeyGen offre des fonctionnalités puissantes de créateur de vidéos tutoriels par IA et une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi pour accélérer considérablement votre production de contenu. Vous pouvez facilement créer des vidéos tutoriels à partir d'un simple script, en exploitant des avatars IA et des scènes variées pour des résultats professionnels.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans tous mes vidéos tutoriels ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre police de marque, vos logos et vos couleurs spécifiques dans chaque vidéo tutorielle. Cela garantit une identité de marque cohérente et une apparence professionnelle lorsque vous téléchargez ou partagez votre contenu finalisé.

Est-il possible de générer des voix off de haute qualité pour mes scripts tutoriels avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de générer des voix off réalistes directement à partir de votre script écrit avec un large éventail de voix et de langues. Cette fonctionnalité garantit que vos vidéos tutoriels ont une narration claire et engageante sans avoir besoin de logiciels d'enregistrement traditionnels.

