Créer une Vidéo Tutorielle avec Enregistrement d'Écran

Créez des tutoriels professionnels et expliquez des idées complexes facilement avec une génération de voix off puissante.

521/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit engageante de 30 secondes, ciblant les passionnés de technologie occupés, qui met en avant la configuration sans effort d'une nouvelle application. Employez un style visuel vibrant et rapide, mélangeant des enregistrements d'écran nets de l'interface de l'application avec des modèles et scènes dynamiques de HeyGen pour maintenir l'intérêt visuel, le tout soutenu par une bande sonore énergique et des sous-titres concis pour transmettre les caractéristiques clés même sans son.
Exemple de Prompt 2
Imaginez produire un clip instructif utile de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises sur l'optimisation de leur site web avec un outil en ligne spécifique, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation. La présentation visuelle doit être propre et simple, avec un avatar AI amical guidant les spectateurs à travers les étapes de l'enregistrement d'écran, amélioré par les avatars AI de HeyGen et des visuels nets, assurant clarté et confiance. Un ton de voix abordable et calme doit accompagner les visuels, rendant les étapes complexes simples.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo 'pro-tip' concise de 20 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, démontrant un raccourci clavier rapide au sein d'une plateforme d'analyse populaire. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle minimaliste et directe, se concentrant étroitement sur l'action de l'enregistreur d'écran, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la visualisation mobile, complétée par un court signal audio percutant et un texte clair en surimpression pour communiquer rapidement la valeur. L'objectif est de fournir des conseils exploitables instantanément.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Tutorielle avec Enregistrement d'Écran

Créez rapidement des vidéos tutoriels claires et engageantes avec des outils intégrés d'enregistrement d'écran, d'édition et de partage.

1
Step 1
Sélectionner l'Entrée d'Enregistrement
Utilisez l'outil intégré pour capturer votre écran, webcam, ou les deux. Cela vous permet de réaliser un enregistrement d'écran détaillé pour votre tutoriel.
2
Step 2
Améliorer avec des Voix Off
Après l'enregistrement, utilisez la génération de voix off pour ajouter une narration claire et concise. Cela guide efficacement les spectateurs à travers les actions à l'écran de votre tutoriel.
3
Step 3
Affiner avec des Sous-titres Vidéo
Améliorez l'accessibilité et la compréhension en ajoutant des sous-titres à votre tutoriel. Personnalisez-les pour mettre en évidence les informations clés et les étapes importantes.
4
Step 4
Exporter et Partager Votre Vidéo
Finalisez votre tutoriel et utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour le préparer pour diverses plateformes. Téléchargez facilement en MP4 ou partagez directement avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier des Sujets Complexes

.

Créez facilement des enregistrements d'écran et des vidéos tutoriels pour simplifier des sujets éducatifs complexes, rendant l'information plus accessible et engageante pour les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo tutorielle créative ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos tutoriels créatives efficacement en utilisant des avatars AI avancés et la génération de texte en vidéo. Profitez de modèles vidéo conçus professionnellement et de voix off AI pour transmettre votre message efficacement, parfait pour des démonstrations de produits ou des présentations engageantes.

HeyGen peut-il simplifier la création de démonstrations de produits et de présentations professionnelles ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de démonstrations de produits et de présentations de haute qualité. Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles vidéo et d'outils alimentés par l'AI pour générer rapidement des vidéos percutantes, assurant un résultat soigné et professionnel à chaque fois.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités avancées comme les voix off et les sous-titres pour mes vidéos instructives ?

Absolument. HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off et de sous-titres automatiques, garantissant que vos vidéos instructives sont accessibles et percutantes. Améliorez vos vidéos tutoriels avec des voix AI réalistes et un texte clair et synchronisé.

Quelles sont les options pour partager et distribuer les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen facilite le partage de vos vidéos terminées, en prenant en charge le téléchargement direct au format MP4 de haute qualité. Vous pouvez intégrer et partager vos créations de manière transparente sur diverses plateformes, atteignant efficacement votre audience.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo