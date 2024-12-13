Créer une Vidéo Tutorielle avec Enregistrement d'Écran
Créez des tutoriels professionnels et expliquez des idées complexes facilement avec une génération de voix off puissante.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de démonstration de produit engageante de 30 secondes, ciblant les passionnés de technologie occupés, qui met en avant la configuration sans effort d'une nouvelle application. Employez un style visuel vibrant et rapide, mélangeant des enregistrements d'écran nets de l'interface de l'application avec des modèles et scènes dynamiques de HeyGen pour maintenir l'intérêt visuel, le tout soutenu par une bande sonore énergique et des sous-titres concis pour transmettre les caractéristiques clés même sans son.
Imaginez produire un clip instructif utile de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises sur l'optimisation de leur site web avec un outil en ligne spécifique, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation. La présentation visuelle doit être propre et simple, avec un avatar AI amical guidant les spectateurs à travers les étapes de l'enregistrement d'écran, amélioré par les avatars AI de HeyGen et des visuels nets, assurant clarté et confiance. Un ton de voix abordable et calme doit accompagner les visuels, rendant les étapes complexes simples.
Créez une vidéo 'pro-tip' concise de 20 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, démontrant un raccourci clavier rapide au sein d'une plateforme d'analyse populaire. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle minimaliste et directe, se concentrant étroitement sur l'action de l'enregistreur d'écran, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la visualisation mobile, complétée par un court signal audio percutant et un texte clair en surimpression pour communiquer rapidement la valeur. L'objectif est de fournir des conseils exploitables instantanément.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorer l'Engagement en Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos tutoriels dynamiques et des enregistrements d'écran qui augmentent l'engagement des apprenants et améliorent la rétention des informations clés.
Étendre la Création de Cours.
Produisez des vidéos tutoriels de haute qualité, y compris des enregistrements d'écran, pour développer efficacement plus de cours en ligne et atteindre un public mondial d'apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo tutorielle créative ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos tutoriels créatives efficacement en utilisant des avatars AI avancés et la génération de texte en vidéo. Profitez de modèles vidéo conçus professionnellement et de voix off AI pour transmettre votre message efficacement, parfait pour des démonstrations de produits ou des présentations engageantes.
HeyGen peut-il simplifier la création de démonstrations de produits et de présentations professionnelles ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de démonstrations de produits et de présentations de haute qualité. Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles vidéo et d'outils alimentés par l'AI pour générer rapidement des vidéos percutantes, assurant un résultat soigné et professionnel à chaque fois.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités avancées comme les voix off et les sous-titres pour mes vidéos instructives ?
Absolument. HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off et de sous-titres automatiques, garantissant que vos vidéos instructives sont accessibles et percutantes. Améliorez vos vidéos tutoriels avec des voix AI réalistes et un texte clair et synchronisé.
Quelles sont les options pour partager et distribuer les vidéos créées avec HeyGen ?
HeyGen facilite le partage de vos vidéos terminées, en prenant en charge le téléchargement direct au format MP4 de haute qualité. Vous pouvez intégrer et partager vos créations de manière transparente sur diverses plateformes, atteignant efficacement votre audience.