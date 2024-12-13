Créer une Vidéo Tutorielle avec Avatar en Utilisant l'AI

Créez instantanément du contenu éducatif engageant sans studios. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour une production vidéo fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes pour un produit SaaS B2B, destinée aux propriétaires de petites entreprises occupés cherchant à rationaliser leurs opérations. L'esthétique visuelle doit être vibrante et engageante, utilisant des changements de scène rapides et une voix off dynamique et confiante. Montrez à quel point il est facile de générer des vidéos marketing convaincantes en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, illustrant efficacement les avantages du produit sans avoir besoin de studios, d'acteurs ou de compétences en montage.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes expliquant un concept financier complexe, adaptée aux jeunes investisseurs adultes ayant besoin d'informations claires et accessibles. Employez un style visuel épuré et minimaliste avec des éléments de type infographique, accompagné d'une voix off calme et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer l'explication et assurez une clarté parfaite avec des sous-titres/captions générés automatiquement, transformant les détails complexes en contenu facilement digestible.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'intégration informative de 90 secondes pour les nouveaux employés à distance, axée sur la culture d'entreprise et les outils essentiels, destinée à des nouvelles recrues diversifiées à l'échelle mondiale. Le style visuel et audio doit être accueillant et professionnel, avec une gamme diversifiée de visuels provenant d'une bibliothèque de médias/support de stock. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour assurer une communication claire à travers différents modules, créant une première impression marquante pour ce contenu éducatif.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Tutorielle avec un Avatar

Créez sans effort des vidéos tutoriels engageantes avec des avatars AI réalistes et un contenu dynamique, sans studios ni expérience en montage.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel et Avatar
Rédigez votre contenu de tutoriel et sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, transformant vos idées en un guide visuel.
2
Step 2
Générez des Voix Off Captivantes
Transformez votre script en un discours naturel grâce aux capacités avancées de génération de voix off, assurant une narration claire et engageante pour votre tutoriel.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Dynamiques et des Sous-titres
Améliorez votre tutoriel avec des visuels engageants de la bibliothèque de médias et générez automatiquement des sous-titres/captions précis pour une accessibilité et un impact accrus.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finalisée
Finalisez votre tutoriel en sélectionnant votre format d'exportation préféré, le rendant prêt à être partagé sur n'importe quelle plateforme sans besoin de compétences complexes en montage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Guides Dynamiques pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des guides viraux et des clips tutoriels courts pour les plateformes de réseaux sociaux afin de développer votre audience et d'augmenter les interactions.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer une vidéo tutorielle avec un avatar en utilisant HeyGen ?

HeyGen vous permet de "créer une vidéo tutorielle avec un avatar" sans effort, transformant votre script en présentations dynamiques. Il vous suffit de taper votre contenu dans l'"éditeur basé sur le texte", de sélectionner un "avatar AI", et HeyGen produira une vidéo professionnelle en quelques minutes, idéale pour le "contenu éducatif".

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos avec avatars AI efficace pour les projets créatifs ?

HeyGen se distingue comme un "générateur de vidéos avec avatars AI" exceptionnel en offrant une large gamme d'"avatars vidéo AI" réalistes et d'outils intuitifs. Cela permet aux créateurs de produire efficacement des vidéos de haute qualité pour divers projets "créatifs", même "sans studios, acteurs ou compétences en montage".

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing engageantes sans avoir besoin d'un studio ?

Oui, HeyGen est spécifiquement conçu pour vous aider à créer des "vidéos marketing captivantes sans studios, acteurs ou compétences en montage". En utilisant la technologie avancée "AI vidéo" et des "avatars vidéo de stock" personnalisables, HeyGen rend la production vidéo professionnelle accessible pour toutes vos campagnes.

Les avatars vidéo AI de HeyGen sont-ils personnalisables pour différents besoins de contenu ?

Absolument, HeyGen propose une variété d'"avatars personnalisables" pour s'assurer que vos "avatars vidéo AI" correspondent parfaitement à votre marque ou message. Vous pouvez personnaliser leur apparence et même utiliser des fonctionnalités comme "AI Voice Clone" pour une présentation vraiment unique à travers divers "contenus éducatifs".

