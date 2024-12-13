Créer une Vidéo Tutorielle avec l'IA en Quelques Minutes
Générez rapidement des vidéos tutoriels engageantes avec la fonctionnalité dynamique de texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise et les départements RH, illustrant comment créer une documentation vidéo efficace pour les nouvelles SOP avec l'IA. Cette vidéo nécessite un style visuel et audio informatif et structuré, avec une voix calme et autoritaire et des textes clés mis en évidence à l'écran, en utilisant les modèles et scènes polyvalents de HeyGen et des sous-titres/captions précis.
Créez une vidéo tutorielle de 2 minutes destinée aux passionnés de technologie et aux éducateurs en ligne, expliquant des concepts avancés de manière engageante et dynamique. L'esthétique visuelle moderne, complétée par une musique de fond inspirante et un avatar AI servant de guide expert, doit mettre en avant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et la flexibilité du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes.
Créez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing, montrant comment convertir rapidement du contenu existant en vidéos de formation AI percutantes. Cette vidéo rapide, concise et énergique doit présenter des visuels de marque et des coupes dynamiques, en exploitant la génération avancée de voix off de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script, ainsi que des sous-titres/captions complets pour une portée maximale.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Améliorez l'apprentissage et la rétention des connaissances en transformant des tutoriels complexes en vidéos dynamiques générées par l'IA.
Élargissez la Portée Éducative.
Développez et étendez vos offres de cours, atteignant des audiences mondiales diversifiées avec du contenu tutoriel alimenté par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels avec l'IA ?
La plateforme d'IA générative de HeyGen accélère considérablement le processus de création d'une vidéo tutorielle avec l'IA. Vous pouvez convertir des scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI, générer automatiquement des voix off et même des scripts alimentés par l'IA pour une création de contenu efficace.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la documentation vidéo et la formation ?
Pour la documentation vidéo et les vidéos de formation AI, HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des sous-titres & captions automatiques, un support multilingue et un enregistreur d'écran. Ces outils permettent la création de SOP complètes avec l'IA, assurant une communication claire et accessible.
HeyGen peut-il aider à personnaliser la sortie de mon générateur de vidéos AI avec du branding ?
Absolument, le générateur de vidéos AI de HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque. Utilisez nos divers modèles et outils d'édition vidéo pour vous assurer que vos vidéos AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
Comment HeyGen soutient-il la création d'avatars AI diversifiés et de contenu ?
HeyGen vous permet de choisir parmi une large gamme d'avatars AI pour enrichir vos vidéos tutoriels. Notre plateforme offre également une bibliothèque de médias/stock et un redimensionnement d'aspect-ratio pour diversifier votre contenu sans effort, le tout géré via un éditeur vidéo AI intuitif.