Créez une vidéo tutorielle en plusieurs langues pour un impact mondial
Atteignez des audiences internationales avec facilité et simplifiez la production vidéo multilingue grâce à la génération avancée de voix off de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez créer une vidéo pédagogique de 2 minutes destinée aux formateurs d'entreprise et aux créateurs de contenu e-learning, illustrant le processus fluide de réalisation de la "localisation e-learning" et de la "production vidéo multilingue" pour une main-d'œuvre mondiale. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle informative mais amicale, utilisant divers avatars AI pour dispenser des leçons dans différentes langues, complétée par la génération de voix off intégrée de HeyGen et des sous-titres.
Développez une vidéo promotionnelle d'une minute pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu expérimentés, montrant comment adapter facilement le contenu existant en utilisant la capacité de "transcriptions ou traductions" de HeyGen pour de nouveaux marchés internationaux. L'approche visuelle doit être dynamique et engageante, avec des comparaisons côte à côte des vidéos originales et localisées, accompagnées d'une génération de voix off énergique et de sous-titres automatiques.
Concevez un guide rapide de 45 secondes destiné aux startups technologiques et aux chefs de produit se lançant à l'international, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation des "AI Voices" de HeyGen pour produire un tutoriel central unique pour des "audiences internationales" diverses. Le style visuel doit être moderne et rapide, utilisant divers avatars AI parlant différentes langues en succession rapide, le tout propulsé par la génération de voix off robuste de HeyGen et des sous-titres facilement ajoutés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la localisation e-learning et la portée mondiale.
Produisez rapidement plus de vidéos éducatives, en les traduisant pour engager un public international plus large avec un support multilingue fluide alimenté par l'AI.
Améliorer l'efficacité des formations et tutoriels.
Utilisez des voix et des doublages générés par l'AI pour localiser le contenu de formation, assurant un engagement plus élevé et une meilleure rétention à travers divers groupes linguistiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo tutorielle en plusieurs langues ?
Le AI Video Translator de HeyGen simplifie la production vidéo multilingue en offrant des AI Voices pour le doublage et les voix off. Vous pouvez localiser facilement votre contenu pour des audiences internationales, créant des vidéos éducatives avec des transcriptions ou traductions précises.
Quel type de voix AI HeyGen propose-t-il pour la création vidéo ?
HeyGen propose une gamme diversifiée de voix AI de haute qualité, alimentées par une technologie avancée de synthèse vocale. Ces voix peuvent être utilisées pour les voix off, permettant aux créateurs de contenu de générer efficacement un audio professionnel pour leurs vidéos.
HeyGen fonctionne-t-il comme un éditeur vidéo AI complet ?
Oui, HeyGen est une plateforme AI générative puissante qui offre des capacités d'édition vidéo AI robustes. Elle permet aux créateurs de contenu de rationaliser l'ensemble du processus de production vidéo, du script à la sortie finale, y compris des fonctionnalités comme les sous-titres et les avatars personnels.
HeyGen peut-il gérer les transcriptions ou traductions vidéo ?
Absolument. HeyGen prend en charge des transcriptions et traductions vidéo efficaces, ce qui le rend idéal pour la localisation e-learning et pour atteindre des audiences internationales. Notre plateforme peut également effectuer du doublage pour transmettre votre message de manière fluide dans différentes langues.