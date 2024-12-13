Créez une vidéo tutorielle en plusieurs langues pour un impact mondial

Atteignez des audiences internationales avec facilité et simplifiez la production vidéo multilingue grâce à la génération avancée de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez créer une vidéo pédagogique de 2 minutes destinée aux formateurs d'entreprise et aux créateurs de contenu e-learning, illustrant le processus fluide de réalisation de la "localisation e-learning" et de la "production vidéo multilingue" pour une main-d'œuvre mondiale. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle informative mais amicale, utilisant divers avatars AI pour dispenser des leçons dans différentes langues, complétée par la génération de voix off intégrée de HeyGen et des sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle d'une minute pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu expérimentés, montrant comment adapter facilement le contenu existant en utilisant la capacité de "transcriptions ou traductions" de HeyGen pour de nouveaux marchés internationaux. L'approche visuelle doit être dynamique et engageante, avec des comparaisons côte à côte des vidéos originales et localisées, accompagnées d'une génération de voix off énergique et de sous-titres automatiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide rapide de 45 secondes destiné aux startups technologiques et aux chefs de produit se lançant à l'international, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation des "AI Voices" de HeyGen pour produire un tutoriel central unique pour des "audiences internationales" diverses. Le style visuel doit être moderne et rapide, utilisant divers avatars AI parlant différentes langues en succession rapide, le tout propulsé par la génération de voix off robuste de HeyGen et des sous-titres facilement ajoutés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo tutorielle en plusieurs langues

Créez facilement des vidéos tutoriels engageantes pour des audiences mondiales en utilisant l'AI pour traduire et localiser votre contenu avec des voix off professionnelles et des sous-titres.

1
Step 1
Créez votre vidéo de base
Commencez par créer votre vidéo tutorielle initiale en utilisant un script pour générer un avatar AI ou convertir du texte en vidéo. Cela établit la base de votre contenu multilingue.
2
Step 2
Ajoutez des voix off multilingues
Utilisez le AI Video Translator pour générer des voix off et des doublages précis dans plusieurs langues cibles. Cette fonctionnalité utilise des AI Voices pour garantir une narration au son naturel.
3
Step 3
Générez des sous-titres traduits
Améliorez l'accessibilité en générant et en appliquant automatiquement des sous-titres ou des sous-titres codés traduits pour chaque langue. Cela fournit un support textuel pour des spectateurs divers.
4
Step 4
Exportez pour une portée mondiale
Une fois votre tutoriel multilingue terminé, exportez-le dans le format d'aspect souhaité pour atteindre efficacement des audiences internationales. Votre contenu est maintenant prêt pour une distribution mondiale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier l'explication de sujets complexes

Traduisez et localisez facilement des vidéos tutoriels complexes en utilisant des AI Voices et du doublage, rendant des sujets complexes accessibles aux apprenants du monde entier.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo tutorielle en plusieurs langues ?

Le AI Video Translator de HeyGen simplifie la production vidéo multilingue en offrant des AI Voices pour le doublage et les voix off. Vous pouvez localiser facilement votre contenu pour des audiences internationales, créant des vidéos éducatives avec des transcriptions ou traductions précises.

Quel type de voix AI HeyGen propose-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen propose une gamme diversifiée de voix AI de haute qualité, alimentées par une technologie avancée de synthèse vocale. Ces voix peuvent être utilisées pour les voix off, permettant aux créateurs de contenu de générer efficacement un audio professionnel pour leurs vidéos.

HeyGen fonctionne-t-il comme un éditeur vidéo AI complet ?

Oui, HeyGen est une plateforme AI générative puissante qui offre des capacités d'édition vidéo AI robustes. Elle permet aux créateurs de contenu de rationaliser l'ensemble du processus de production vidéo, du script à la sortie finale, y compris des fonctionnalités comme les sous-titres et les avatars personnels.

HeyGen peut-il gérer les transcriptions ou traductions vidéo ?

Absolument. HeyGen prend en charge des transcriptions et traductions vidéo efficaces, ce qui le rend idéal pour la localisation e-learning et pour atteindre des audiences internationales. Notre plateforme peut également effectuer du doublage pour transmettre votre message de manière fluide dans différentes langues.

