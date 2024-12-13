Créez facilement une vidéo tutorielle pour votre application avec l'AI
Produisez facilement des vidéos explicatives engageantes pour votre application en utilisant les modèles et scènes complets de HeyGen.
Développez une vidéo "comment faire" de 2 minutes ciblant les utilisateurs expérimentés d'une application Android complexe, démontrant comment maîtriser sa fonction avancée de synchronisation des données. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et engageant, combinant un enregistrement d'écran dynamique avec un récit bien structuré créé à partir d'un script en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo, garantissant une expérience d'apprentissage complète.
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes annonçant la dernière mise à jour d'une application iPhone engageante, mettant en avant trois nouvelles fonctionnalités clés. Cette vidéo dynamique doit présenter un style visuel animé énergique et lumineux avec une musique de fond entraînante, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les mises à jour de manière amicale et accessible pour les utilisateurs actuels impatients de découvrir de nouvelles fonctionnalités.
Générez une vidéo d'une minute pour la formation interne de l'équipe, servant de documentation vidéo générée par AI pour un module spécifique au sein d'une application Android interne personnalisée. Le style visuel et audio doit être clair, concis et professionnel, mettant l'accent sur un guide étape par étape présenté avec l'aide des sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les membres de l'équipe.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Élargir la portée des tutoriels d'application.
Produisez rapidement des tutoriels d'application complets et du contenu éducatif pour atteindre efficacement une base d'utilisateurs mondiale.
Améliorer l'engagement d'apprentissage de l'application.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos tutoriels d'application dynamiques et interactives qui améliorent considérablement la compréhension des utilisateurs et l'adoption des fonctionnalités.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo tutorielle pour mon application ?
HeyGen utilise sa plateforme AI générative pour simplifier le processus de création d'une vidéo tutorielle. Vous pouvez facilement transformer un script en une vidéo professionnelle avec des avatars AI et des voix off générées, réduisant considérablement le temps de production pour votre vidéo tutorielle d'application mobile.
HeyGen prend-il en charge l'intégration de visuels d'application mobile ou d'enregistrements d'écran dans les vidéos tutoriels ?
Bien que HeyGen soit principalement une plateforme de génération de vidéos AI, vous pouvez importer sans problème vos enregistrements d'écran et autres visuels d'application mobile, tels que ceux des applications Android ou iPhone, directement dans la plateforme. Cela vous permet de combiner des démonstrations d'application en temps réel avec des explications générées par AI pour des tutoriels vidéo d'application mobile complets.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir une qualité professionnelle et un branding pour mes vidéos "comment faire" ?
HeyGen propose des modèles professionnels, des contrôles de branding personnalisables pour les logos et les couleurs, et des sous-titres/captions automatiques pour garantir que vos vidéos "comment faire" et vidéos explicatives conservent un aspect de haute qualité et de marque. Ces fonctionnalités facilitent la création de documentations vidéo soignées.
Les vidéos tutoriels HeyGen peuvent-elles être facilement partagées sur des plateformes comme YouTube ?
Absolument, HeyGen permet un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des exports, rendant vos vidéos tutoriels prêtes pour divers formats de publication, y compris YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux. Vous pouvez partager efficacement votre documentation vidéo avec votre public cible.