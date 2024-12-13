Créez facilement une vidéo tutorielle pour votre application avec l'AI

Produisez facilement des vidéos explicatives engageantes pour votre application en utilisant les modèles et scènes complets de HeyGen.

532/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo "comment faire" de 2 minutes ciblant les utilisateurs expérimentés d'une application Android complexe, démontrant comment maîtriser sa fonction avancée de synchronisation des données. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et engageant, combinant un enregistrement d'écran dynamique avec un récit bien structuré créé à partir d'un script en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo, garantissant une expérience d'apprentissage complète.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes annonçant la dernière mise à jour d'une application iPhone engageante, mettant en avant trois nouvelles fonctionnalités clés. Cette vidéo dynamique doit présenter un style visuel animé énergique et lumineux avec une musique de fond entraînante, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les mises à jour de manière amicale et accessible pour les utilisateurs actuels impatients de découvrir de nouvelles fonctionnalités.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'une minute pour la formation interne de l'équipe, servant de documentation vidéo générée par AI pour un module spécifique au sein d'une application Android interne personnalisée. Le style visuel et audio doit être clair, concis et professionnel, mettant l'accent sur un guide étape par étape présenté avec l'aide des sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les membres de l'équipe.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo tutorielle pour votre application

Produisez rapidement des guides vidéo engageants et informatifs étape par étape pour votre application mobile, simplifiant l'intégration des utilisateurs et les explications des fonctionnalités.

1
Step 1
Créez votre script de tutoriel
Définissez les actions clés et les fonctionnalités que vous souhaitez démontrer. Un script bien structuré garantit que votre tutoriel couvre clairement toutes les étapes essentielles.
2
Step 2
Enregistrez les interactions avec l'application
Capturez l'utilisation réelle de votre application grâce à un enregistrement d'écran de haute qualité. Simulez les tapotements et les balayages pour illustrer parfaitement chaque étape pour votre public.
3
Step 3
Choisissez votre présentateur AI et voix off
Améliorez votre tutoriel en sélectionnant un avatar AI pour narrer votre script. Utilisez la technologie avancée de synthèse vocale de HeyGen pour générer une voix off professionnelle.
4
Step 4
Appliquez les touches finales et exportez
Intégrez des sous-titres/captions pour l'accessibilité, ajoutez vos éléments de branding comme les logos, et sélectionnez votre ratio d'aspect préféré avant d'exporter votre vidéo soignée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos explicatives rapides d'application

.

Créez instantanément des vidéos explicatives d'application captivantes et courtes, idéales pour les réseaux sociaux ou l'intégration rapide des utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo tutorielle pour mon application ?

HeyGen utilise sa plateforme AI générative pour simplifier le processus de création d'une vidéo tutorielle. Vous pouvez facilement transformer un script en une vidéo professionnelle avec des avatars AI et des voix off générées, réduisant considérablement le temps de production pour votre vidéo tutorielle d'application mobile.

HeyGen prend-il en charge l'intégration de visuels d'application mobile ou d'enregistrements d'écran dans les vidéos tutoriels ?

Bien que HeyGen soit principalement une plateforme de génération de vidéos AI, vous pouvez importer sans problème vos enregistrements d'écran et autres visuels d'application mobile, tels que ceux des applications Android ou iPhone, directement dans la plateforme. Cela vous permet de combiner des démonstrations d'application en temps réel avec des explications générées par AI pour des tutoriels vidéo d'application mobile complets.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir une qualité professionnelle et un branding pour mes vidéos "comment faire" ?

HeyGen propose des modèles professionnels, des contrôles de branding personnalisables pour les logos et les couleurs, et des sous-titres/captions automatiques pour garantir que vos vidéos "comment faire" et vidéos explicatives conservent un aspect de haute qualité et de marque. Ces fonctionnalités facilitent la création de documentations vidéo soignées.

Les vidéos tutoriels HeyGen peuvent-elles être facilement partagées sur des plateformes comme YouTube ?

Absolument, HeyGen permet un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des exports, rendant vos vidéos tutoriels prêtes pour divers formats de publication, y compris YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux. Vous pouvez partager efficacement votre documentation vidéo avec votre public cible.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo