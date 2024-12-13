Créer une Vidéo de Formation : Rapide et Engagée
Créez des vidéos de formation engageantes pour l'intégration des employés et les démonstrations de produits en utilisant des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de démonstration de produit complète de deux minutes, ciblant les clients potentiels, en mettant en avant les fonctionnalités et les avantages d'une nouvelle mise à jour logicielle. Le style visuel doit être élégant et moderne, employant des démonstrations claires et étape par étape avec une narration confiante et persuasive. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une piste audio de haute qualité et professionnelle qui résonne avec les utilisateurs potentiels et met en valeur la valeur du produit.
Produisez une vidéo de formation cruciale de 90 secondes sur la conformité pour tous les employés, expliquant les nouvelles réglementations sur la confidentialité des données. Cette vidéo nécessite un style visuel sérieux, informatif et professionnel, utilisant des graphiques simples pour transmettre des concepts complexes avec une voix autoritaire. Pour simplifier la création de contenu, incorporez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script, transformant le texte juridique préparé en un module de formation facilement digestible et percutant pour les équipes de L&D.
Concevez une vidéo technique concise de 45 secondes pour les membres de l'équipe apprenant une nouvelle fonctionnalité logicielle interne. L'approche visuelle doit être directe et axée sur la capture d'écran, accompagnée d'une narration calme et claire pour guider les utilisateurs à travers chaque étape. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, permettant aux spectateurs de suivre facilement et de comprendre des instructions complexes lors de cette formation technique essentielle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorer l'Engagement en Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Élargir les Opportunités d'Apprentissage.
Développez et étendez un plus grand nombre de cours de formation, vous permettant d'atteindre efficacement un public mondial d'apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de formation engageantes ?
La plateforme vidéo avancée AI de HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos AI en transformant des scripts en vidéos de formation professionnelles avec des avatars AI et des voix off AI réalistes, réduisant considérablement le temps de production.
Quels types de vidéos de formation puis-je développer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de vidéos de formation, y compris des modules d'intégration des employés, des démonstrations de produits et des vidéos explicatives complètes, en utilisant tous nos modèles de vidéos de formation diversifiés pour un aspect professionnel.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos de formation pour correspondre à ma marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser votre vidéo avec le logo, les couleurs et les médias de votre entreprise, garantissant que toutes vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
Comment les équipes de L&D bénéficient-elles de l'utilisation de HeyGen pour la production vidéo ?
HeyGen permet aux équipes de L&D de produire efficacement des vidéos de formation de haute qualité et de mettre facilement en œuvre des mises à jour, favorisant le partage des connaissances à travers l'organisation sans expertise ou ressources étendues en montage vidéo.