Créer une Vidéo de Bande-Annonce avec l'IA en Quelques Minutes
Créez rapidement des bandes-annonces cinématographiques et ajoutez des voix off engageantes grâce à la génération de voix off alimentée par l'IA pour des résultats professionnels.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo teaser vibrante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, introduisant une toute nouvelle gamme de produits, en utilisant une musique énergique et des graphismes de marque accrocheurs. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et optimiste avec des couleurs vives et des transitions fluides, incorporant des sous-titres animés et nets générés par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en avant les points de vente uniques et les avantages du produit dans un format digeste pour les entrepreneurs occupés.
Créez une vidéo 'À venir bientôt' de 60 secondes pour les cinéastes en herbe, construisant une tension dramatique pour leur prochain court-métrage avec une narration visuelle élégante et progressive et une partition orchestrale intense. La bande-annonce doit comporter des superpositions de texte saisissantes et des scènes d'ouverture cinématographiques qui suggèrent la profondeur de l'histoire sans trop en révéler, avec l'ensemble du script transformé sans effort en segments vidéo à l'aide de la capacité de texte en vidéo de HeyGen, culminant en une révélation de titre puissante et mémorable.
Produisez une bande-annonce explicative professionnelle et engageante de 30 secondes pour les créateurs de cours en ligne lançant leur prochaine série éducative, en se concentrant sur la clarté et l'accessibilité. Cette vidéo présentera une esthétique épurée, une narration amicale et des exemples visuels clairs, utilisant potentiellement un avatar AI de la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour présenter directement les avantages et la structure du cours aux étudiants potentiels, garantissant une présentation hautement soignée et digne de confiance qui résonne avec un public en quête de connaissances.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produire des Bandes-Annonces Promotionnelles Engagantes.
Créez rapidement des vidéos de bande-annonce captivantes et du contenu promotionnel qui se démarque et stimule l'engagement avec l'IA.
Créer des Bandes-Annonces Dynamiques pour les Réseaux Sociaux.
Générez facilement des bandes-annonces courtes et percutantes optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux afin de capter l'attention du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de bande-annonce cinématographique ?
HeyGen est un créateur de vidéos de bande-annonce alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des bandes-annonces engageantes et cinématographiques. Profitez de nos divers modèles de bande-annonce, d'outils alimentés par l'IA pour une narration dynamique, et d'effets spéciaux personnalisés pour produire des vidéos captivantes avec des sous-titres animés percutants.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer la narration créative dans mes vidéos ?
Absolument ! Les avatars et acteurs AI de HeyGen donnent vie à votre narration créative, rendant vos vidéos uniques et percutantes. Combinez-les avec des voix off réalistes générées par synthèse vocale pour créer du contenu dynamique comme des publicités UGC ou des vidéos explicatives qui résonnent vraiment avec votre public.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un éditeur vidéo AI efficace pour les projets créatifs ?
HeyGen simplifie votre production vidéo créative avec son interface intuitive de montage par glisser-déposer, ne nécessitant aucune compétence spécialisée. Générez rapidement des vidéos époustouflantes en haute résolution pour toutes les plateformes de médias sociaux, économisant un temps précieux tout en obtenant des résultats professionnels.
Comment HeyGen soutient-il le branding et la personnalisation pour un contenu créatif percutant ?
HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour garantir que votre contenu créatif s'aligne parfaitement avec votre marque. Intégrez facilement des graphismes de marque, personnalisez des modèles de vidéos animées, et ajoutez des superpositions de texte percutantes, avec des ratios multi-aspects pour une distribution fluide sur divers canaux.