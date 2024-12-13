Créez Facilement une Vidéo de Formation à la Télésanté

Améliorez votre éducation à la télésanté avec des expériences d'apprentissage interactives créées à l'aide d'avatars AI et d'une plateforme facile à utiliser.

526/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide rassurant de 45 secondes pour les patients, expliquant comment se préparer et naviguer dans les 'visites de télésanté'. La vidéo doit avoir un style visuel amical et accessible avec des couleurs apaisantes et des animations claires et faciles à comprendre. Une voix off calme et empathique guidera les spectateurs, et la fonction de sous-titres/captions auto-générés de HeyGen garantira l'accessibilité et la compréhension pour tous.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de rappel de 90 secondes destiné au personnel de santé existant, explorant les protocoles avancés de 'formation à la télésanté' et les scénarios courants. L'esthétique visuelle doit être informative et dynamique, incorporant des textes en surbrillance à l'écran pour renforcer les points clés, accompagnés d'une voix off autoritaire mais accessible. Cette vidéo exploitera la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement le contenu détaillé en une 'expérience d'apprentissage interactive'.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vue d'ensemble de 75 secondes pour les administrateurs de cliniques et le personnel de support informatique, soulignant l'importance des 'logiciels conformes à la HIPAA' dans les opérations de télésanté. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré avec des graphiques basés sur les données et une voix off sérieuse et professionnelle pour transmettre des informations critiques. Utilisez la fonction de scènes personnalisables de HeyGen pour créer des segments distincts expliquant diverses mesures de sécurité et l'efficacité globale des 'outils pilotés par AI' pour maintenir la conformité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Formation à la Télésanté

Créez des vidéos de formation à la télésanté engageantes et informatives avec des avatars AI et des éléments interactifs, assurant que votre personnel est bien préparé pour les soins virtuels.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Rédigez votre contenu de formation à la télésanté. Ensuite, choisissez parmi une sélection diversifiée d'**avatars AI** pour être le présentateur de votre vidéo, donnant vie à votre script avec des ressemblances humaines réalistes. Cela pose les bases d'une présentation professionnelle et engageante.
2
Step 2
Ajoutez des Scènes Personnalisables
Personnalisez votre vidéo de formation en ajoutant des **scènes personnalisables** qui s'alignent avec votre marque et votre message. Cette amélioration visuelle maintient l'engagement des apprenants et renforce votre identité institutionnelle.
3
Step 3
Sélectionnez des Éléments d'Apprentissage Interactifs
Augmentez l'engagement et la rétention des apprenants en incorporant des **quiz et des points de contrôle** tout au long de votre vidéo. Cela crée une expérience d'apprentissage interactive qui renforce les meilleures pratiques de télésanté et assure la compréhension.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo avec des Sous-titres Auto-générés
Finalisez votre matériel de formation en activant les **sous-titres auto-générés** pour une accessibilité améliorée. Exportez votre vidéo finie dans divers formats d'aspect, assurant qu'elle est prête pour une distribution fluide à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement dans la Formation

.

Utilisez des avatars AI et des éléments interactifs pour augmenter significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation à la télésanté.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer facilement des vidéos de formation à la télésanté engageantes ?

HeyGen vous permet de créer efficacement une vidéo de formation à la télésanté en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Sa plateforme facile à utiliser vous permet de transformer rapidement des scripts en contenu engageant.

Quelles fonctionnalités améliorent les expériences d'apprentissage interactives pour l'éducation à la télésanté ?

HeyGen propose des scènes personnalisables et une bibliothèque multimédia robuste, vous permettant de construire des expériences d'apprentissage interactives pour une formation à la télésanté efficace. Vous pouvez adapter le contenu pour couvrir les meilleures pratiques de télésanté et les besoins spécifiques de formation des prestataires.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la télésanté multilingues ?

Oui, HeyGen prend en charge les voix off multilingues et les sous-titres auto-générés, rendant vos vidéos de formation à la télésanté accessibles à un public plus large. Cela garantit une formation complète des prestataires à travers divers groupes linguistiques.

Comment les outils pilotés par AI optimisent-ils la création de modules de formation à la télésanté ?

Les outils pilotés par AI de HeyGen, y compris des avatars AI réalistes et des capacités avancées de texte en vidéo, optimisent considérablement la création de vidéos de formation à la télésanté. Cela rationalise le processus, permettant un développement rapide de contenu de formation de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo