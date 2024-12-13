Créez une Vidéo Teaser qui Suscite l'Engouement et l'Excitation

Concevez des vidéos teaser captivantes qui suscitent l'anticipation et l'engagement grâce à la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux potentiels participants de conférences et aux professionnels de l'industrie, mettant en avant les moments forts d'un événement à venir. Le style visuel doit être énergique avec des transitions rapides et des graphiques animés engageants, accompagné d'une bande sonore motivante et entraînante. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour offrir une narration professionnelle et inspirante qui capture l'essence de l'événement et encourage l'inscription.
Exemple de Prompt 2
Développez un teaser intrigant de 60 secondes pour une nouvelle série web, ciblant un public plus jeune actif sur les plateformes de médias sociaux. Le style visuel et audio doit être cinématographique et émotionnellement résonnant, avec un mélange de séquences dramatiques, une musique de fond suspense et un design sonore subtil pour créer une expérience immersive. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour introduire des personnages clés ou des éléments cryptiques qui suscitent la curiosité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative concise de 20 secondes comme aperçu d'un cours en ligne, attirant les apprenants aspirants et les professionnels cherchant à acquérir de nouvelles compétences. La présentation visuelle doit être claire et attrayante avec des éléments infographiques engageants et des superpositions de texte claires, tandis que l'audio présente une musique de fond calme et informative et une narration précise. Simplifiez le processus de création en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un rendu professionnel et soigné.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Teaser

Créez des vidéos teaser percutantes qui suscitent l'anticipation et captivent votre audience, en utilisant des outils alimentés par l'IA et un éditeur intuitif glisser-déposer.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez avec un Script
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels conçus pour attirer l'attention, ou saisissez votre script pour générer instantanément une base vidéo grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Engagés
Remplissez vos scènes avec des visuels dynamiques. Utilisez la bibliothèque de médias/soutien de stock pour trouver des clips et des images pertinents, ou téléchargez les vôtres pour créer des visuels accrocheurs qui suggèrent votre message.
3
Step 3
Affinez avec Voix Off et Texte
Améliorez votre teaser avec un audio captivant. Utilisez la génération de voix off pour une narration professionnelle ou convertissez du texte en parole de manière fluide. Ajoutez un texte à l'écran concis et percutant pour transmettre des messages clés et susciter l'anticipation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Promo
Une fois votre vidéo teaser terminée, exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Distribuez votre contenu de création de vidéos promotionnelles sur les plateformes de réseaux sociaux pour générer du buzz et de l'excitation pour votre produit ou événement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer un Contenu Teaser Inspirant

Produisez des vidéos teaser puissantes et motivantes qui élèvent les audiences et suscitent l'anticipation pour votre message ou événement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à réaliser une vidéo teaser professionnelle ?

Les outils alimentés par l'IA de HeyGen simplifient la création de visuels accrocheurs et suscitent l'anticipation pour votre contenu. Notre plateforme offre des fonctionnalités intuitives et des modèles personnalisables pour réaliser une vidéo teaser professionnelle sans effort.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour éditer une vidéo teaser ?

En tant qu'éditeur vidéo polyvalent, HeyGen propose un éditeur glisser-déposer, des capacités de texte-à-vidéo et de texte-à-parole. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque de médias et nos modèles préconçus pour enrichir votre expérience de création de vidéos promotionnelles.

HeyGen peut-il vraiment fonctionner comme un créateur de vidéos teaser AI ?

Absolument, HeyGen est un puissant créateur de vidéos teaser AI, utilisant des outils alimentés par l'IA pour simplifier le processus de création. Vous pouvez utiliser des avatars AI, convertir du texte en vidéo à partir de scripts et générer des voix off naturelles pour produire des vidéos promotionnelles convaincantes.

Quels sont les meilleurs usages des vidéos teaser créées par HeyGen ?

HeyGen aide à susciter l'anticipation pour les teasers de lancement de produit en vous permettant de créer rapidement des visuels accrocheurs. Notre plateforme offre des modèles et un redimensionnement flexible des formats, parfaits pour générer du contenu percutant pour les réseaux sociaux et au-delà.

