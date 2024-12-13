Créez une Vidéo de Formation à la Durabilité Instantanément avec l'IA

Engagez votre équipe dans un apprentissage ESG crucial avec des vidéos de formation à la durabilité percutantes, animées par des avatars IA réalistes.

383/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la durabilité de 45 secondes, adaptée aux cadres intermédiaires, expliquant les principes d'apprentissage ESG. Utilisez des visuels professionnels et épurés avec des visualisations de données subtiles pour transmettre des informations complexes, soutenues par une voix off sérieuse mais encourageante. L'accent est mis sur la narration convaincante générée à partir d'un texte en vidéo détaillé, garantissant clarté et rétention pour les pratiques commerciales cruciales.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo concise de 30 secondes destinée à tous les employés actuels, démontrant des moyens pratiques de promouvoir des comportements durables sur le lieu de travail. Employez des scénarios de bureau pertinents et une voix off claire et concise, accompagnée de sous-titres intégrés pour une accessibilité universelle. L'objectif est de créer une vidéo engageante qui encourage une action immédiate grâce à des conseils simples et pratiques.
Exemple de Prompt 3
Produisez une mise à jour de formation d'entreprise de 60 secondes pour les parties prenantes internes et les chefs d'équipe, mettant en avant les récentes initiatives commerciales durables. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et corporatif, incorporant des supports pertinents de la bibliothèque multimédia pour illustrer les progrès. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide, complétée par une voix off professionnelle, afin d'assurer une vidéo de formation à la durabilité de haute qualité communiquant efficacement les réalisations clés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création d'une Vidéo de Formation à la Durabilité

Produisez rapidement des vidéos de formation à la durabilité percutantes avec l'IA, transformant des sujets complexes en expériences d'apprentissage d'entreprise engageantes.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Contenu et Script
Commencez par définir vos objectifs de formation et collez votre script de vidéo de formation à la durabilité dans le générateur de vidéo IA. Cela forme la base de votre module de formation d'entreprise engageant.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Présentateur
Donnez vie à votre script en sélectionnant un avatar IA pour être votre présentateur et en choisissant parmi une variété de modèles de vidéos pour améliorer l'attrait visuel, garantissant que votre message de durabilité est délivré avec force.
3
Step 3
Personnalisez la Marque et l'Accessibilité
Appliquez la marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence. Améliorez la portée et la compréhension en ajoutant des sous-titres/captions intégrés à votre narration percutante.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de formation à la durabilité dans le format d'aspect souhaité. Votre contenu de formation d'entreprise professionnel et engageant est maintenant prêt à être distribué pour éduquer votre personnel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts Complexes de Durabilité

.

Transformez des données et des sujets de durabilité complexes en contenu vidéo facilement compréhensible, rendant l'éducation environnementale accessible et claire pour tous.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à rendre les vidéos de formation à la durabilité engageantes et percutantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation à la durabilité engageantes avec des avatars IA et une bibliothèque multimédia robuste, permettant une narration percutante pour des programmes de formation d'entreprise complets. Utilisez des contrôles de marque personnalisés pour maintenir la cohérence de la marque tout au long de vos vidéos de sensibilisation environnementale.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer rapidement des vidéos sur les bases de la durabilité ?

HeyGen simplifie la création de vidéos sur les bases de la durabilité en offrant des avatars IA, une conversion de texte en vidéo à partir de script, et une génération automatique de voix off. Ces fonctionnalités techniques permettent une production rapide de contenu de durabilité professionnel et de haute qualité.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos sur les affaires durables et la sensibilisation environnementale pour différents publics ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement personnaliser le contenu en utilisant divers modèles de vidéos et intégrer des sous-titres/captions automatiques, garantissant que vos vidéos sur les affaires durables et la sensibilisation environnementale résonnent auprès de divers publics cibles et besoins de communication.

Puis-je facilement produire une vidéo d'apprentissage ESG avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie la production de vidéos d'apprentissage ESG grâce à ses capacités intuitives de texte en vidéo et à ses modèles disponibles. Vous pouvez vous concentrer sur l'élaboration d'objectifs clairs et d'une narration percutante sans montage vidéo complexe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo