Créez facilement une vidéo publicitaire pour une offre spéciale
Boostez vos campagnes marketing avec des vidéos publicitaires captivantes. Créez facilement votre vidéo publicitaire pour une offre spéciale en utilisant des Templates & scenes prêts à l'emploi.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité vidéo professionnelle de 45 secondes pour un créateur de vidéos promo, destinée aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant un abonnement logiciel 'un acheté, un offert'. Cette vidéo doit présenter une esthétique soignée et épurée avec du texte informatif à l'écran et une musique de fond apaisante, en utilisant les "AI avatars" de HeyGen pour présenter l'offre de manière claire et concise, parfaite pour les campagnes marketing.
Produisez une courte publicité engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, encourageant la participation à un festival local avec une offre spéciale de billets en prévente. Conçue pour les amateurs d'événements et la communauté locale, la vidéo doit incorporer des animations originales et un jingle mémorable, en utilisant le "Media library/stock support" de HeyGen pour des visuels vibrants, facilitant la création de publicités vidéo pour diverses plateformes.
Créez une vidéo éducative de 60 secondes pour une offre spéciale destinée aux professionnels en devenir, présentant un ensemble de cours en ligne à prix réduit. La vidéo doit adopter un style visuel clair, de type explicatif, avec des graphiques animés et un ton autoritaire, en utilisant le "Text-to-video from script" de HeyGen pour générer facilement un récit convaincant, idéal pour un générateur de vidéos publicitaires AI qui simplifie les informations complexes grâce à la "Voiceover generation".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création d'annonces AI performantes.
Exploitez l'AI pour produire rapidement des vidéos publicitaires percutantes pour des offres spéciales qui génèrent des résultats pour vos campagnes.
Vidéos publicitaires engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de promouvoir efficacement vos offres spéciales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos publicitaires pour mes campagnes marketing ?
HeyGen est un générateur de vidéos publicitaires AI avancé qui vous permet de créer facilement des vidéos publicitaires captivantes pour vos campagnes marketing. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités de texte en vidéo, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.
Quels éléments créatifs puis-je utiliser pour personnaliser mes projets de créateur de vidéos promo dans HeyGen ?
Avec le créateur de vidéos promo de HeyGen, vous avez accès à une riche bibliothèque multimédia comprenant divers modèles de vidéos, des séquences d'archives et des animations. Vous pouvez également appliquer vos couleurs de marque et votre logo avec des contrôles de branding et ajouter de la musique pour créer un contenu hautement personnalisé et engageant.
HeyGen peut-il m'aider à produire rapidement des vidéos publicitaires pour des offres spéciales sur les réseaux sociaux ?
Absolument, HeyGen simplifie la production de vidéos publicitaires captivantes pour des offres spéciales, idéales pour les réseaux sociaux. Profitez de modèles de vidéos prêts à l'emploi et de fonctionnalités puissantes d'appel à l'action, puis téléchargez et partagez facilement vos créations sur toutes les plateformes.
HeyGen offre-t-il des outils pour un contrôle créatif sur le contenu vidéo généré par AI ?
Oui, HeyGen offre un contrôle créatif étendu grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et ses fonctionnalités AI robustes. Vous pouvez personnaliser chaque détail, de l'ajout de sous-titres et de voix off à l'ajustement des ratios d'aspect pour différentes plateformes, garantissant que votre vision prenne vie.