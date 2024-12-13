Réalisez une Vidéo Démo Logicielle Qui Captive & Convertit

Créez facilement des vidéos de démonstration logicielle professionnelles. Exploitez les modèles & scènes de HeyGen pour mettre en valeur votre produit avec un attrait visuel époustouflant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs, les guidant à travers le processus de configuration initiale de notre logiciel de gestion de projet. Adoptez une approche visuelle informative, étape par étape, avec des transitions d'écran précises, garantissant que chaque action soit clairement visible. Améliorez la clarté avec des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour l'accessibilité, associés à une voix off d'IA autoritaire et concise pour expliquer chaque étape en détail.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de démonstration produit dynamique de 45 secondes annonçant la dernière mise à jour de fonctionnalité pour les clients existants. Le style visuel doit être moderne et attrayant, utilisant des superpositions animées pour mettre en évidence les nouveaux éléments de l'interface utilisateur et leurs fonctionnalités. Un "avatar IA" énergique devrait présenter la mise à jour, ajoutant une touche personnalisée, soutenu par une piste de fond entraînante et une voix off nette pour maintenir l'engagement et l'excitation.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative complète de 2 minutes pour les spécialistes du marketing, illustrant la facilité de création d'une vidéo de démonstration produit de haute qualité et de marque. La narration visuelle doit être soignée et professionnelle, avec des transitions fluides et des éléments de marque personnalisés tout au long. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer un script détaillé en une démonstration persuasive et visuellement riche des meilleures pratiques, garantissant un message cohérent et percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Réaliser une Vidéo Démo Logicielle

Créez facilement des vidéos de démonstration logicielle convaincantes et professionnelles pour mettre en valeur la valeur de votre produit auprès de votre audience.

1
Step 1
Enregistrez Votre Démo
Capturez les fonctionnalités et les flux de travail de votre logiciel à l'aide de l'enregistreur d'écran intégré pour démontrer clairement la fonctionnalité.
2
Step 2
Ajoutez une Voix Off IA
Générez une narration professionnelle et naturelle pour votre vidéo de démonstration, assurant une communication claire des avantages de votre produit.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation de Marque
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en incorporant le logo et la palette de couleurs spécifiques de votre marque, maintenant une image de marque cohérente.
4
Step 4
Ajoutez des Sous-titres
Créez automatiquement des sous-titres précis pour votre démo, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du contenu dynamique pour les réseaux sociaux à partir de vos démonstrations logicielles

Transformez vos vidéos de démonstration logicielle en clips captivants pour les réseaux sociaux, augmentant la visibilité de la marque et générant du trafic vers votre produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de démonstration produit professionnelles ?

HeyGen propose un enregistreur d'écran et de caméra robuste, vous permettant de capturer rapidement des vidéos de démonstration logicielle de haute qualité. Nos outils d'édition intuitifs vous permettent d'affiner votre enregistrement avec des coupes, des transitions et des superpositions pour un produit final soigné.

Quelles fonctionnalités d'IA HeyGen offre-t-il pour améliorer et personnaliser les démonstrations de produits ?

HeyGen utilise l'IA pour générer des voix off réalistes et créer automatiquement des sous-titres pour vos vidéos de démonstration produit, augmentant l'engagement. Vous pouvez également personnaliser avec des avatars IA et appliquer des éléments de marque personnalisés, y compris votre logo et vos couleurs, pour maintenir la cohérence.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos de démonstration logicielle ?

Oui, HeyGen vous permet d'appliquer facilement les couleurs, logos et polices de votre kit de marque directement dans vos vidéos de démonstration logicielle. Cela garantit que chaque démonstration de produit s'aligne parfaitement avec votre identité de marque et votre esthétique professionnelle.

Comment HeyGen garantit-il une sortie haute résolution et un partage facile pour les démonstrations de produits ?

HeyGen vous permet d'enregistrer vos vidéos de démonstration produit en résolution HD 1080p, avec des options de résolution vidéo 4K disponibles, garantissant une clarté exceptionnelle. Vous pouvez également redimensionner vos vidéos de démonstration pour diverses plateformes et les partager efficacement via des liens traçables ou les exporter pour une distribution plus large.

