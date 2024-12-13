HeyGen améliore considérablement la communication au sein de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en permettant aux entreprises de créer des vidéos de marque pour la formation, les mises à jour ou l'explication de nouveaux protocoles. Cela rationalise la communication pour des domaines tels que le contrôle de la production et la logistique, contribuant à une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et à une productivité améliorée.