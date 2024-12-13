Créez une Vidéo Diaporama en Ligne en Quelques Minutes

Ajoutez des narrations vocales AI et de la musique à vos photos et vidéos, les transformant en diaporamas captivants sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité en ligne de 30 secondes pour un créateur de diaporamas pour une boutique tendance, destinée aux jeunes adultes soucieux de la mode. Le style visuel doit être moderne, professionnel et épuré, avec des transitions nettes entre les images de produits et les courts clips vidéo, le tout sur une musique commerciale énergique et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour obtenir rapidement un look soigné et percutant qui suscite l'engagement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo diaporama AI engageante de 45 secondes expliquant une simple réparation à domicile DIY, conçue pour les propriétaires et les amateurs de bricolage à la recherche de conseils rapides. Le style visuel doit être clair, concis et riche en graphiques avec des superpositions de texte informatives et des transitions fluides qui guident le spectateur étape par étape. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour les instructions et la terminologie clés.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo diaporama dynamique de 90 secondes compilant une aventure de voyage inoubliable, parfaite pour partager avec d'autres passionnés de voyage ou des amis et la famille. La vidéo doit présenter un style visuel dynamique et aventureux avec des coupes rapides, des effets cinématographiques et un riche mélange de photos et de vidéos de paysages divers, souligné par une musique mondiale excitante et des paysages sonores naturels. Complétez vos séquences personnelles sans effort en intégrant des visuels captivants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Diaporama

Créez sans effort des diaporamas photo et vidéo époustouflants en ligne, enrichis de voix off AI et d'effets dynamiques, prêts à être partagés avec votre audience.

1
Step 1
Sélectionnez Vos Médias
Téléchargez vos propres "photos et vidéos" ou choisissez parmi une riche bibliothèque de "médias stock" pour commencer votre projet.
2
Step 2
Organisez et Améliorez
Utilisez l'"éditeur glisser-déposer" intuitif pour organiser vos visuels, ajouter de la "musique", et appliquer des "transitions" fluides entre les diapositives.
3
Step 3
Incorporez des Éléments AI
Élevez votre diaporama avec des "narrations vocales AI" engageantes ou choisissez parmi des "modèles" conçus professionnellement pour un démarrage rapide.
4
Step 4
Téléchargez Votre Création
Une fois perfectionné, "téléchargez le résultat" de votre projet "créateur de diaporamas en ligne" en haute qualité, "sans filigrane" inclus.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Histoires Vidéo Dynamiques

Transformez des récits, présentations ou contenus éducatifs en vidéos diaporama AI engageantes, donnant vie visuellement à vos histoires uniques.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer une vidéo diaporama captivante avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer une vidéo diaporama captivante sans effort. Utilisez notre éditeur glisser-déposer pour combiner vos photos et vidéos avec des modèles professionnels, créant ainsi des histoires visuelles époustouflantes.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités AI pour mes diaporamas ?

Oui, HeyGen intègre des capacités AI avancées pour améliorer vos diaporamas. Vous pouvez ajouter des narrations vocales AI et choisir parmi une vaste bibliothèque de médias stock pour produire une vidéo diaporama AI véritablement dynamique.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour un créateur de diaporamas en ligne ?

Le créateur de diaporamas en ligne de HeyGen offre des options de personnalisation robustes. Ajoutez facilement de la musique, appliquez des transitions et effets engageants, et intégrez des contrôles de marque pour que votre diaporama reflète votre style et message uniques.

Puis-je télécharger ma vidéo diaporama terminée sans filigrane ?

Absolument ! HeyGen vous permet de télécharger le résultat de votre vidéo diaporama sans aucun filigrane. Cela garantit que votre contenu professionnel est prêt à être partagé immédiatement sur les réseaux sociaux ou toute autre plateforme.

