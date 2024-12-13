Créez une Vidéo Diaporama en Ligne en Quelques Minutes
Ajoutez des narrations vocales AI et de la musique à vos photos et vidéos, les transformant en diaporamas captivants sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité en ligne de 30 secondes pour un créateur de diaporamas pour une boutique tendance, destinée aux jeunes adultes soucieux de la mode. Le style visuel doit être moderne, professionnel et épuré, avec des transitions nettes entre les images de produits et les courts clips vidéo, le tout sur une musique commerciale énergique et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour obtenir rapidement un look soigné et percutant qui suscite l'engagement.
Produisez une vidéo diaporama AI engageante de 45 secondes expliquant une simple réparation à domicile DIY, conçue pour les propriétaires et les amateurs de bricolage à la recherche de conseils rapides. Le style visuel doit être clair, concis et riche en graphiques avec des superpositions de texte informatives et des transitions fluides qui guident le spectateur étape par étape. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour les instructions et la terminologie clés.
Créez une vidéo diaporama dynamique de 90 secondes compilant une aventure de voyage inoubliable, parfaite pour partager avec d'autres passionnés de voyage ou des amis et la famille. La vidéo doit présenter un style visuel dynamique et aventureux avec des coupes rapides, des effets cinématographiques et un riche mélange de photos et de vidéos de paysages divers, souligné par une musique mondiale excitante et des paysages sonores naturels. Complétez vos séquences personnelles sans effort en intégrant des visuels captivants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos diaporama captivantes pour des plateformes comme Instagram, Facebook et TikTok pour renforcer votre présence en ligne et votre engagement.
Développez des Publicités Vidéo AI Performantes.
Concevez des diaporamas vidéo convaincants avec AI pour créer des publicités percutantes qui captent l'attention et stimulent les conversions efficacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer une vidéo diaporama captivante avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de créer une vidéo diaporama captivante sans effort. Utilisez notre éditeur glisser-déposer pour combiner vos photos et vidéos avec des modèles professionnels, créant ainsi des histoires visuelles époustouflantes.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités AI pour mes diaporamas ?
Oui, HeyGen intègre des capacités AI avancées pour améliorer vos diaporamas. Vous pouvez ajouter des narrations vocales AI et choisir parmi une vaste bibliothèque de médias stock pour produire une vidéo diaporama AI véritablement dynamique.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour un créateur de diaporamas en ligne ?
Le créateur de diaporamas en ligne de HeyGen offre des options de personnalisation robustes. Ajoutez facilement de la musique, appliquez des transitions et effets engageants, et intégrez des contrôles de marque pour que votre diaporama reflète votre style et message uniques.
Puis-je télécharger ma vidéo diaporama terminée sans filigrane ?
Absolument ! HeyGen vous permet de télécharger le résultat de votre vidéo diaporama sans aucun filigrane. Cela garantit que votre contenu professionnel est prêt à être partagé immédiatement sur les réseaux sociaux ou toute autre plateforme.