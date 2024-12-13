Créez une Vidéo Tutorielle en Libre-Service Sans Effort

Améliorez l'éducation des clients et la satisfaction des utilisateurs avec des avatars AI pour un contenu vidéo dynamique et évolutif.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo d'intégration en libre-service de 60 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs d'un produit SaaS complexe, les guidant à travers la configuration initiale avec des tutoriels interactifs. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel, avec une musique de fond apaisante, et utiliser les avatars AI de HeyGen pour un guide amical et des sous-titres pour l'accessibilité, garantissant une expérience utilisateur fluide.
Exemple de Prompt 2
Boostez l'éducation de vos clients avec une vidéo dynamique de 30 secondes pour une base de connaissances complète, destinée aux équipes marketing et aux responsables du support client cherchant une stratégie de contenu évolutive. La vidéo doit être rapide avec des visuels de type infographie et une musique motivante, habilement conçue en utilisant la bibliothèque multimédia de HeyGen et la génération de voix off pour un impact maximal.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo guide engageante de 50 secondes intégrée à l'application, présentant une mise à jour de produit, spécifiquement pour les chefs de produit et les designers UX axés sur la croissance dirigée par le produit. Ce récit doit utiliser un style visuel narratif, des esthétiques minimalistes et une musique d'ambiance, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses plateformes, favorisant une création de contenu efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Tutorielle en Libre-Service

Donnez à vos utilisateurs des tutoriels vidéo en libre-service clairs et engageants qui réduisent les demandes de support et améliorent l'expérience utilisateur. Créez une éducation client évolutive sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par définir les informations clés de votre tutoriel. Utilisez votre script préparé pour générer automatiquement du contenu vidéo avec la fonctionnalité de texte en vidéo, garantissant l'exactitude du produit et un parcours d'apprentissage clair pour les utilisateurs, favorisant une création de contenu efficace.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour guider visuellement votre audience. Intégrez des médias pertinents de la bibliothèque pour améliorer la clarté et l'engagement, rendant l'expérience utilisateur intuitive et percutante.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Améliorations
Personnalisez votre vidéo avec le logo et les couleurs de votre marque en utilisant des contrôles de marque dédiés. Ajoutez des voix off professionnelles et des sous-titres pour garantir l'accessibilité et une éducation client cohérente à travers tous les matériaux d'apprentissage.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Tutoriel
Optimisez votre tutoriel pour diverses plateformes en utilisant les options de redimensionnement et d'exportation des formats. Exportez vos vidéos tutoriels en libre-service terminées, prêtes à être intégrées dans votre base de connaissances ou plateforme de formation client.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement des Micro-Tutoriels et Conseils

Créez rapidement des clips vidéo concis et engageants et des micro-tutoriels pour votre plateforme en libre-service, améliorant la découvrabilité et l'apprentissage rapide.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels en libre-service pour l'éducation des clients ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos tutoriels en libre-service efficacement en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off dynamiques. Cette capacité accélère votre stratégie de contenu évolutive, garantissant des matériaux d'éducation client cohérents et de haute qualité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des tutoriels interactifs et améliorer l'intégration en libre-service ?

HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes pour concevoir des tutoriels interactifs convaincants pour l'intégration en libre-service. Créez facilement des guides intégrés à l'application qui améliorent l'expérience utilisateur, rendant l'adoption du produit fluide et intuitive.

HeyGen peut-il améliorer une plateforme de formation client avec un contenu visuel engageant ?

Absolument. HeyGen améliore considérablement toute plateforme de formation client en permettant la production rapide de contenu vidéo de haute qualité en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Ajoutez des sous-titres multilingues pour garantir que votre base de connaissances est accessible et efficace pour tous les utilisateurs.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de divers guides intégrés à l'application et vidéos de base de connaissances ?

HeyGen simplifie la création de contenu pour les guides intégrés à l'application et les vidéos de base de connaissances grâce à sa fonctionnalité intuitive de texte en vidéo et sa vaste bibliothèque multimédia. Générez facilement du contenu d'apprentissage visuel sur mesure, y compris divers formats et éléments de marque, pour soutenir une stratégie d'éducation client complète.

