Créez une Vidéo Tutorielle en Libre-Service Sans Effort
Améliorez l'éducation des clients et la satisfaction des utilisateurs avec des avatars AI pour un contenu vidéo dynamique et évolutif.
Imaginez une vidéo d'intégration en libre-service de 60 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs d'un produit SaaS complexe, les guidant à travers la configuration initiale avec des tutoriels interactifs. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel, avec une musique de fond apaisante, et utiliser les avatars AI de HeyGen pour un guide amical et des sous-titres pour l'accessibilité, garantissant une expérience utilisateur fluide.
Boostez l'éducation de vos clients avec une vidéo dynamique de 30 secondes pour une base de connaissances complète, destinée aux équipes marketing et aux responsables du support client cherchant une stratégie de contenu évolutive. La vidéo doit être rapide avec des visuels de type infographie et une musique motivante, habilement conçue en utilisant la bibliothèque multimédia de HeyGen et la génération de voix off pour un impact maximal.
Concevez une vidéo guide engageante de 50 secondes intégrée à l'application, présentant une mise à jour de produit, spécifiquement pour les chefs de produit et les designers UX axés sur la croissance dirigée par le produit. Ce récit doit utiliser un style visuel narratif, des esthétiques minimalistes et une musique d'ambiance, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses plateformes, favorisant une création de contenu efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez le Contenu de Formation et la Portée Mondiale.
Créez rapidement des vidéos tutoriels en libre-service et des cours étendus, élargissant votre portée d'éducation client aux apprenants du monde entier.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Boostez l'apprentissage avec des vidéos tutoriels alimentées par l'AI, garantissant un engagement plus élevé et une meilleure rétention pour votre éducation client en libre-service.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels en libre-service pour l'éducation des clients ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos tutoriels en libre-service efficacement en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off dynamiques. Cette capacité accélère votre stratégie de contenu évolutive, garantissant des matériaux d'éducation client cohérents et de haute qualité.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des tutoriels interactifs et améliorer l'intégration en libre-service ?
HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes pour concevoir des tutoriels interactifs convaincants pour l'intégration en libre-service. Créez facilement des guides intégrés à l'application qui améliorent l'expérience utilisateur, rendant l'adoption du produit fluide et intuitive.
HeyGen peut-il améliorer une plateforme de formation client avec un contenu visuel engageant ?
Absolument. HeyGen améliore considérablement toute plateforme de formation client en permettant la production rapide de contenu vidéo de haute qualité en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Ajoutez des sous-titres multilingues pour garantir que votre base de connaissances est accessible et efficace pour tous les utilisateurs.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de divers guides intégrés à l'application et vidéos de base de connaissances ?
HeyGen simplifie la création de contenu pour les guides intégrés à l'application et les vidéos de base de connaissances grâce à sa fonctionnalité intuitive de texte en vidéo et sa vaste bibliothèque multimédia. Générez facilement du contenu d'apprentissage visuel sur mesure, y compris divers formats et éléments de marque, pour soutenir une stratégie d'éducation client complète.