Réalisez facilement une vidéo screencast avec des conseils pro
Créez des screencasts captivants pour des démonstrations logicielles et des tutoriels, en ajoutant sans effort des voix off générées par l'IA pour augmenter l'engagement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes sur les fonctions avancées des tableurs, conçue pour les formateurs d'entreprise afin d'intégrer de nouveaux employés, avec un style visuel engageant et informatif et du texte à l'écran, soutenu par une narration amicale générée efficacement à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une création de contenu rapide.
Développez une vidéo de 60 secondes avec enregistrement d'écran et de webcam pour mettre en avant une nouvelle fonctionnalité, destinée aux chefs de produit qui doivent fournir des démonstrations concises, orientées problème-solution avec des indices visuels précis et une voix efficace, améliorant la clarté avec les sous-titres/captions de HeyGen.
Concevez une vidéo screencast d'une minute expliquant un concept de codage complexe, destinée aux créateurs de cours en ligne et aux éducateurs qui nécessitent un style visuel éducatif et bien rythmé avec des aides visuelles professionnelles, intégrant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante et clarifier les nuances techniques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développer des cours éducatifs.
Produisez facilement des cours vidéo et des tutoriels complets, élargissant votre portée à un public mondial avec un contenu engageant.
Améliorer les programmes de formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'IA pour augmenter considérablement l'engagement des participants et la rétention des connaissances dans vos sessions de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le montage et la création de vidéos ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles sans effort en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir de scripts. Vous pouvez facilement "découper et couper" des segments et garantir une sortie de haute qualité grâce à ses "outils vidéo améliorés par l'IA".
Puis-je réaliser une vidéo screencast avec HeyGen ?
Bien que HeyGen se concentre principalement sur la vidéo générée par l'IA, il s'intègre parfaitement pour la post-production de contenu comme l'"enregistrement d'écran et de webcam". Vous pouvez télécharger vos séquences brutes et les améliorer avec des "voix off générées par l'IA" et des "sous-titres" automatiques pour des "démonstrations logicielles" ou des "vidéos de formation" professionnelles.
Quels outils vidéo améliorés par l'IA HeyGen propose-t-il ?
HeyGen offre des "outils vidéo améliorés par l'IA" robustes, y compris des "avatars AI", la "génération de voix off" et la fonctionnalité de "texte à vidéo à partir de script". Ces fonctionnalités simplifient l'"écriture de script" et la production vidéo, garantissant un produit final soigné adapté aux plateformes comme "YouTube".
Comment puis-je personnaliser mes vidéos avec HeyGen ?
HeyGen propose des "contrôles de marque" étendus tels que des logos et des couleurs, ainsi que des "modèles et scènes" personnalisables. Vous pouvez également utiliser sa "bibliothèque de médias/support de stock" et ajuster le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" pour adapter parfaitement votre contenu "vidéo interactif".