Réalisez facilement une vidéo screencast avec des conseils pro

Créez des screencasts captivants pour des démonstrations logicielles et des tutoriels, en ajoutant sans effort des voix off générées par l'IA pour augmenter l'engagement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes sur les fonctions avancées des tableurs, conçue pour les formateurs d'entreprise afin d'intégrer de nouveaux employés, avec un style visuel engageant et informatif et du texte à l'écran, soutenu par une narration amicale générée efficacement à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 60 secondes avec enregistrement d'écran et de webcam pour mettre en avant une nouvelle fonctionnalité, destinée aux chefs de produit qui doivent fournir des démonstrations concises, orientées problème-solution avec des indices visuels précis et une voix efficace, améliorant la clarté avec les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo screencast d'une minute expliquant un concept de codage complexe, destinée aux créateurs de cours en ligne et aux éducateurs qui nécessitent un style visuel éducatif et bien rythmé avec des aides visuelles professionnelles, intégrant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante et clarifier les nuances techniques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment réaliser une vidéo screencast

Capturez facilement votre écran et votre webcam pour créer des tutoriels engageants, des démonstrations logicielles ou des vidéos de formation avec les outils intuitifs de HeyGen, garantissant clarté et professionnalisme.

1
Step 1
Enregistrez votre écran et votre caméra
Commencez par utiliser la fonctionnalité intégrée d'enregistrement d'écran et de webcam de HeyGen pour capturer votre activité de bureau ainsi que votre flux de caméra en direct. Démontrez clairement les processus pour des démonstrations logicielles ou des vidéos de formation, en veillant à ce que toutes les actions soient visibles.
2
Step 2
Ajoutez des annotations et des visuels
Améliorez la clarté en ajoutant du texte, des formes ou des surlignages directement sur votre enregistrement à l'aide de l'outil d'annotations. Guidez l'attention des spectateurs vers les zones clés et renforcez visuellement les informations importantes.
3
Step 3
Coupez et éditez vos séquences
Affinez votre screencast en découpant et en supprimant précisément les sections ou pauses indésirables. L'interface de montage intuitive vous permet de créer un flux fluide et professionnel pour votre vidéo finale.
4
Step 4
Générez des voix off et des sous-titres AI
Améliorez la compréhension et l'accessibilité en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration naturelle à partir de votre script. Ajoutez éventuellement des sous-titres/captions automatiques pour engager davantage votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire du contenu pour les réseaux sociaux

Créez rapidement des vidéos et des clips captivants basés sur des screencasts pour démontrer efficacement des produits ou partager des conseils.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage et la création de vidéos ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles sans effort en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir de scripts. Vous pouvez facilement "découper et couper" des segments et garantir une sortie de haute qualité grâce à ses "outils vidéo améliorés par l'IA".

Puis-je réaliser une vidéo screencast avec HeyGen ?

Bien que HeyGen se concentre principalement sur la vidéo générée par l'IA, il s'intègre parfaitement pour la post-production de contenu comme l'"enregistrement d'écran et de webcam". Vous pouvez télécharger vos séquences brutes et les améliorer avec des "voix off générées par l'IA" et des "sous-titres" automatiques pour des "démonstrations logicielles" ou des "vidéos de formation" professionnelles.

Quels outils vidéo améliorés par l'IA HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre des "outils vidéo améliorés par l'IA" robustes, y compris des "avatars AI", la "génération de voix off" et la fonctionnalité de "texte à vidéo à partir de script". Ces fonctionnalités simplifient l'"écriture de script" et la production vidéo, garantissant un produit final soigné adapté aux plateformes comme "YouTube".

Comment puis-je personnaliser mes vidéos avec HeyGen ?

HeyGen propose des "contrôles de marque" étendus tels que des logos et des couleurs, ainsi que des "modèles et scènes" personnalisables. Vous pouvez également utiliser sa "bibliothèque de médias/support de stock" et ajuster le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" pour adapter parfaitement votre contenu "vidéo interactif".

