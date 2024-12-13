Comment réaliser facilement une vidéo d'enregistrement d'écran
Enregistrez votre écran et votre caméra pour des tutoriels et présentations clairs, puis ajoutez des éléments dynamiques avec les avatars AI de HeyGen pour un impact maximal.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation d'une minute démontrant un nouveau processus technique pour le personnel de support informatique, avec un style visuel dynamique comprenant des annotations animées et un audio instructif et entraînant. Exploitez les sous-titres de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et clarifier les étapes dans votre vidéo d'enregistrement d'écran.
Produisez une vidéo de mise à jour interne concise de 45 secondes pour les chefs de projet, démontrant une nouvelle fonctionnalité d'application en enregistrant votre écran et votre caméra. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et engageant et une livraison audio enthousiaste et claire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour structurer rapidement votre contenu.
Créez un guide de dépannage détaillé de 2 minutes pour les utilisateurs finaux, abordant un problème logiciel courant avec un style visuel calme et facile à suivre et un ton audio rassurant et patient. Utilisez la bibliothèque de médias de HeyGen pour ajouter des aides visuelles pertinentes, garantissant une capture audio système complète et une clarté pour les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des cours de formation engageants.
Créez efficacement des cours éducatifs captivants avec des avatars AI et des voix off, élargissant votre portée et rendant l'apprentissage plus accessible à l'échelle mondiale.
Améliorez la formation en entreprise.
Transformez les supports de formation standard en vidéos dynamiques pilotées par AI, améliorant l'engagement des employés et la rétention des connaissances de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos avec des contrôles techniques avancés ?
HeyGen fournit des outils intuitifs pour éditer des vidéos, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et un redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Vous pouvez facilement gérer ces éléments techniques pour produire un contenu professionnel et assurer la compatibilité d'exportation en MP4.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos avec des avatars AI pour divers usages ?
Absolument, HeyGen vous permet d'intégrer sans effort des avatars AI réalistes dans vos vidéos explicatives et de formation. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'AI de HeyGen générera la performance de l'avatar et la génération de voix off.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour éditer des vidéos et optimiser le contenu ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que la génération automatique de sous-titres, l'accès à une bibliothèque de médias diversifiée, et des options d'exportation MP4 flexibles. Ces capacités vous permettent d'éditer précisément des vidéos et de les optimiser pour n'importe quelle plateforme.
HeyGen prend-il en charge la génération de voix off et de sous-titres pour mes projets vidéo ?
Oui, HeyGen excelle dans la génération de voix off directement à partir de votre script, offrant une variété de voix et de langues. Il génère également automatiquement des sous-titres précis, garantissant que vos vidéos créées sont accessibles et professionnelles.