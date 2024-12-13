Créez facilement une vidéo tutorielle SAP avec l'IA

Lancez votre contenu d'apprentissage SAP. Exploitez le texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script pour produire rapidement des tutoriels de haute qualité.

Exemple de Prompt 1
Pour les architectes de données expérimentés et les développeurs SAP, développez une vidéo de micro-apprentissage détaillée de 90 secondes expliquant comment implémenter efficacement l'intégration des données dans SAP Datasphere. Le style visuel doit être très technique avec des captures d'écran précises des configurations de flux de données et des extraits de code lorsque cela est pertinent, accompagnés d'une voix autoritaire et claire expliquant les processus complexes étape par étape. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script pour garantir une précision absolue dans le jargon technique et les instructions, fournissant un guide technique fluide.
Exemple de Prompt 2
Comment les analystes commerciaux et les data scientists peuvent-ils créer efficacement un modèle analytique dans SAP Analytics Cloud ? Produisez un tutoriel pratique de 2 minutes démontrant les étapes clés. La vidéo doit adopter un style visuel engageant et interactif, montrant des clics en direct et des actions de glisser-déposer dans l'interface SAC, soutenue par une voix enthousiaste et compétente. Employez les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les termes et étapes cruciaux, améliorant la compréhension pour les spectateurs à la recherche d'une expérience pratique.
Exemple de Prompt 3
Instruisez les consultants fonctionnels et les administrateurs système sur le processus rapide d'activation de SAP Fiori avec une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes. Ce tutoriel doit présenter un style visuel dynamique avec des coupes rapides et précises montrant les étapes d'activation sur le launchpad Fiori, accompagnées d'une voix off dynamique, directe et orientée vers l'action. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo professionnelle et visuellement cohérente, assurant une démonstration rapide et claire de cette tâche fonctionnelle essentielle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo tutorielle SAP

Créez des vidéos tutoriels SAP professionnelles et engageantes efficacement, offrant une expérience d'apprentissage de haute qualité pour tout sujet.

1
Step 1
Choisissez votre avatar AI
Commencez par sélectionner un "avatar AI" pour agir en tant que présentateur. Cela offre un visage cohérent et amical pour vos "tutoriels SAP", améliorant l'engagement des spectateurs dès le début.
2
Step 2
Ajoutez votre script pour la narration
Saisissez votre script de tutoriel, et la plateforme utilisera le "texte-à-vidéo à partir du script" pour générer des voix off naturelles. Cela assure une communication claire même des concepts SAP les plus "techniques".
3
Step 3
Appliquez la marque et les visuels
Personnalisez votre vidéo avec des "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour correspondre à l'identité de votre organisation. Intégrez des visuels de la bibliothèque multimédia pour créer des "vidéos de haute qualité" qui démontrent clairement les processus SAP.
4
Step 4
Exportez votre tutoriel complété
Une fois finalisé, "exportez" votre vidéo tutorielle SAP en utilisant le "redimensionnement et les exports de rapport d'aspect" pour s'adapter à différentes plateformes. Cela garantit que vos précieuses idées contribuent à une "expérience d'apprentissage" complète.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les concepts SAP complexes

Transformez les fonctionnalités SAP difficiles en tutoriels vidéo clairs, concis et visuellement attrayants, rendant l'apprentissage technique accessible à tous les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de tutoriels techniques SAP pour les débutants ?

Les fonctionnalités AI de HeyGen, y compris les avatars AI et le texte-à-vidéo à partir du script, simplifient le processus de production de vidéos de haute qualité pour SAP S/4HANA ou SAP Datasphere, rendant les sujets techniques complexes accessibles pour une meilleure expérience d'apprentissage.

Quels sujets techniques SAP spécifiques puis-je aborder avec HeyGen pour des expériences d'apprentissage pratiques ?

Vous pouvez créer des tutoriels vidéo détaillés pour divers domaines techniques SAP comme SAP Analytics Cloud, SAP Business Technology Platform ou les processus d'intégration, assurant une expérience pratique complète grâce aux capacités visuelles de HeyGen.

Comment les fonctionnalités AI de HeyGen garantissent-elles des vidéos de haute qualité pour la formation fonctionnelle et technique SAP complexe ?

HeyGen exploite des fonctionnalités AI avancées telles que la génération de voix off réaliste et les avatars AI, ainsi que des modèles professionnels, pour produire des vidéos de haute qualité qui démontrent efficacement des concepts fonctionnels et techniques SAP complexes avec clarté.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu de micro-apprentissage personnalisé pour les guides de démarrage SAP ?

Oui, HeyGen prend en charge les contrôles de marque, les médias personnalisés et les sous-titres/captions précis, vous permettant de produire des modules de micro-apprentissage personnalisés et des guides de démarrage efficaces pour tout système SAP, améliorant l'expérience d'apprentissage globale.

