Créez facilement une vidéo tutorielle SAP avec l'IA
Lancez votre contenu d'apprentissage SAP. Exploitez le texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script pour produire rapidement des tutoriels de haute qualité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les architectes de données expérimentés et les développeurs SAP, développez une vidéo de micro-apprentissage détaillée de 90 secondes expliquant comment implémenter efficacement l'intégration des données dans SAP Datasphere. Le style visuel doit être très technique avec des captures d'écran précises des configurations de flux de données et des extraits de code lorsque cela est pertinent, accompagnés d'une voix autoritaire et claire expliquant les processus complexes étape par étape. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script pour garantir une précision absolue dans le jargon technique et les instructions, fournissant un guide technique fluide.
Comment les analystes commerciaux et les data scientists peuvent-ils créer efficacement un modèle analytique dans SAP Analytics Cloud ? Produisez un tutoriel pratique de 2 minutes démontrant les étapes clés. La vidéo doit adopter un style visuel engageant et interactif, montrant des clics en direct et des actions de glisser-déposer dans l'interface SAC, soutenue par une voix enthousiaste et compétente. Employez les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les termes et étapes cruciaux, améliorant la compréhension pour les spectateurs à la recherche d'une expérience pratique.
Instruisez les consultants fonctionnels et les administrateurs système sur le processus rapide d'activation de SAP Fiori avec une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes. Ce tutoriel doit présenter un style visuel dynamique avec des coupes rapides et précises montrant les étapes d'activation sur le launchpad Fiori, accompagnées d'une voix off dynamique, directe et orientée vers l'action. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo professionnelle et visuellement cohérente, assurant une démonstration rapide et claire de cette tâche fonctionnelle essentielle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les offres de cours SAP.
Produisez rapidement plus de vidéos tutoriels SAP de haute qualité, vous permettant d'atteindre et d'éduquer un public plus large sur les systèmes SAP essentiels de manière efficace.
Améliorer l'engagement de la formation SAP.
Exploitez l'IA pour créer un contenu de formation SAP engageant, augmentant la rétention des apprenants et offrant une expérience éducative plus dynamique et efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de tutoriels techniques SAP pour les débutants ?
Les fonctionnalités AI de HeyGen, y compris les avatars AI et le texte-à-vidéo à partir du script, simplifient le processus de production de vidéos de haute qualité pour SAP S/4HANA ou SAP Datasphere, rendant les sujets techniques complexes accessibles pour une meilleure expérience d'apprentissage.
Quels sujets techniques SAP spécifiques puis-je aborder avec HeyGen pour des expériences d'apprentissage pratiques ?
Vous pouvez créer des tutoriels vidéo détaillés pour divers domaines techniques SAP comme SAP Analytics Cloud, SAP Business Technology Platform ou les processus d'intégration, assurant une expérience pratique complète grâce aux capacités visuelles de HeyGen.
Comment les fonctionnalités AI de HeyGen garantissent-elles des vidéos de haute qualité pour la formation fonctionnelle et technique SAP complexe ?
HeyGen exploite des fonctionnalités AI avancées telles que la génération de voix off réaliste et les avatars AI, ainsi que des modèles professionnels, pour produire des vidéos de haute qualité qui démontrent efficacement des concepts fonctionnels et techniques SAP complexes avec clarté.
HeyGen peut-il aider à créer du contenu de micro-apprentissage personnalisé pour les guides de démarrage SAP ?
Oui, HeyGen prend en charge les contrôles de marque, les médias personnalisés et les sous-titres/captions précis, vous permettant de produire des modules de micro-apprentissage personnalisés et des guides de démarrage efficaces pour tout système SAP, améliorant l'expérience d'apprentissage globale.