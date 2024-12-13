Créer une Vidéo Tutoriel Salesforce : Rapide & Simple
Produisez rapidement des vidéos de formation Salesforce professionnelles à partir de votre script, simplifiant l'apprentissage pour les administrateurs et les utilisateurs avec le texte-à-vidéo à partir du script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo percutante de 45 secondes destinée aux équipes de vente, montrant comment élaborer un "argumentaire de vente" convaincant en utilisant les données "client" de Salesforce. Le style visuel doit être dynamique et professionnel, avec un ton audio énergique et persuasif. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide et le texte-à-vidéo à partir du script pour garantir une présentation soignée et percutante qui met en avant la puissance de la vente basée sur les données.
Une vidéo informative de 60 secondes est requise pour détailler les principaux avantages et parcours professionnels pour les futurs "administrateurs certifiés" et professionnels de l'informatique poursuivant une certification "admin" au sein de Salesforce. Le style visuel doit être éducatif, soutenu par une narration claire et autoritaire, en faisant une excellente ressource de "vidéos de formation". Assurez l'accessibilité en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen et enrichissez le contenu avec des visuels pertinents grâce à la bibliothèque de médias/support de stock.
Réalisez une vidéo de démonstration élégante de 30 secondes mettant en avant une fonctionnalité spécifique d'"analyse commerciale" au sein de "Salesforce", comme la génération de rapports ou la personnalisation du tableau de bord. Cette vidéo, destinée aux analystes de données et aux utilisateurs avancés de Salesforce, doit présenter une esthétique visuelle moderne et épurée avec un style audio précis et engageant. Exploitez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser le rendu sur diverses plateformes et utilisez les avatars AI pour présenter des informations complexes de manière claire et concise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez l'AI pour rendre les vidéos de formation Salesforce plus dynamiques et mémorables, assurant un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances pour les apprenants.
Élargissez la Portée avec des Cours Complets.
Produisez rapidement des vidéos tutoriels Salesforce de haute qualité, vous permettant de développer votre contenu éducatif et d'atteindre un public mondial d'apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation Salesforce pour les administrateurs certifiés ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation Salesforce complètes en utilisant des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo. Vous pouvez transformer des scripts en matériaux vidéo engageants, garantissant un apprentissage efficace pour les administrateurs certifiés et toute personne recherchant une connaissance approfondie sur tous les sujets.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour développer des vidéos d'argumentaire de vente percutantes pour les clients ?
HeyGen fournit des outils puissants pour créer des vidéos d'argumentaire de vente convaincantes qui communiquent clairement les avantages des produits et répondent aux points de douleur des clients. Utilisez des modèles professionnels et des avatars AI pour livrer votre déclaration de synthèse avec confiance, améliorant votre stratégie de vente de produits et augmentant les revenus.
Puis-je personnaliser l'apparence de mes matériaux vidéo Salesforce en utilisant les fonctionnalités de HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus et une riche bibliothèque de médias pour personnaliser vos matériaux vidéo Salesforce. Vous pouvez intégrer votre logo, vos couleurs de marque et des séquences de stock, garantissant que vos tutoriels ou argumentaires de vente s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque sur diverses plateformes.
Comment HeyGen soutient-il la création de contenus Salesforce diversifiés, des tutoriels aux recommandations de produits ?
HeyGen vous permet de produire une large gamme de contenus Salesforce, des tutoriels détaillés couvrant le développement et l'intégration de base aux recommandations de produits concises. Exploitez le texte-à-vidéo et la génération de voix off pour créer rapidement des vidéos utiles qui couvrent tous les sujets et approfondissent les connaissances de votre audience.