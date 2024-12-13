Créez une Vidéo de Vente qui Convertit en Quelques Minutes

Exploitez les AI avatars pour créer des messages vidéo personnalisés qui stimulent les conversions, sans montage complexe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 30 secondes pour des prospects potentiels, conçue pour susciter l'intérêt et capturer des informations de contact. Adoptez un style visuel et audio amical et direct pour délivrer des "messages vidéo personnalisés" qui résonnent. Exploitez la "génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une touche chaleureuse et humaine, aidant à la "génération de leads" en invitant les spectateurs à en savoir plus sur vos offres et à établir un premier contact.
Exemple de Prompt 2
Créez une courte vidéo narrative inspirante de 60 secondes ciblant les clients en phase de considération, visant à "stimuler les conversions". Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des images inspirantes et une musique de fond entraînante pour transmettre un message puissant de "storytelling". Utilisez les "Templates & scenes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo d'apparence professionnelle qui met en avant le succès des clients et la valeur du produit, motivant les décisions d'achat.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de vente courte et dynamique de 20 secondes pour les représentants commerciaux occupés et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de "faire une vidéo de vente" rapidement. Le style visuel doit être rapide et énergique, avec un texte à l'écran clair et concis. Implémentez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour simplifier la création de contenu, en veillant à ce que les points cruciaux soient efficacement communiqués à la fois par l'audio et les "Sous-titres/légendes" pour un impact maximal et une compréhension rapide.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Vente

Exploitez l'AI de HeyGen pour créer rapidement des vidéos de vente engageantes qui captivent votre audience et communiquent efficacement votre message, simplifiant les ventes B2B et la génération de leads.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre message de vente percutant. Notre outil avancé de **texte à vidéo** convertit votre script en une vidéo soignée, rendant le processus de création fluide et efficace.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'**AI avatars** pour représenter votre marque, avec une génération de voix off réaliste, pour des messages vidéo personnalisés qui résonnent avec vos prospects.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Utilisez notre **éditeur vidéo en ligne** complet pour ajouter des scènes de fond, des médias de notre bibliothèque, et appliquez votre branding avec des logos et des couleurs personnalisés pour renforcer votre message.
4
Step 4
Générez et Partagez
Prévisualisez votre vidéo de vente complète, apportez les derniers ajustements, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête à aider à **stimuler les conversions** et à élever vos initiatives de ventes B2B.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès Client

Renforcez la confiance et stimulez les conversions en créant des vidéos convaincantes alimentées par l'AI qui mettent en avant des expériences clients positives et des témoignages.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de vente efficacement ?

HeyGen est un créateur de vidéos de vente innovant qui simplifie la création de vidéos de vente en transformant des scripts en contenu visuel engageant. Cet outil de texte à vidéo, combiné à des modèles personnalisables, permet une production rapide de supports de vente convaincants.

Quelles capacités avancées HeyGen offre-t-il pour les messages vidéo personnalisés ?

HeyGen exploite la technologie avancée des AI Avatars et des voix AI réalistes pour créer des messages vidéo hautement personnalisés, idéaux pour les ventes B2B et la génération de leads. Cela permet des connexions authentiques avec votre public cible.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer facilement des démonstrations de produit de haute qualité ?

Absolument, l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen vous permet de créer facilement des démonstrations de produit professionnelles, en utilisant l'édition basée sur des scripts et des contrôles de marque robustes. Vous pouvez également ajouter des sous-titres dynamiques pour un engagement accru du public.

Comment HeyGen aide-t-il les entreprises à stimuler les conversions ?

HeyGen permet aux entreprises de stimuler les conversions grâce à un storytelling vidéo convaincant, en utilisant des AI avatars et une fonctionnalité dynamique de texte à vidéo. Ses intégrations fluides simplifient davantage votre flux de travail et amplifient les efforts de génération de leads.

