Créez une Vidéo de Vente qui Convertit en Quelques Minutes
Exploitez les AI avatars pour créer des messages vidéo personnalisés qui stimulent les conversions, sans montage complexe.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 30 secondes pour des prospects potentiels, conçue pour susciter l'intérêt et capturer des informations de contact. Adoptez un style visuel et audio amical et direct pour délivrer des "messages vidéo personnalisés" qui résonnent. Exploitez la "génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une touche chaleureuse et humaine, aidant à la "génération de leads" en invitant les spectateurs à en savoir plus sur vos offres et à établir un premier contact.
Créez une courte vidéo narrative inspirante de 60 secondes ciblant les clients en phase de considération, visant à "stimuler les conversions". Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des images inspirantes et une musique de fond entraînante pour transmettre un message puissant de "storytelling". Utilisez les "Templates & scenes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo d'apparence professionnelle qui met en avant le succès des clients et la valeur du produit, motivant les décisions d'achat.
Produisez une vidéo de vente courte et dynamique de 20 secondes pour les représentants commerciaux occupés et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de "faire une vidéo de vente" rapidement. Le style visuel doit être rapide et énergique, avec un texte à l'écran clair et concis. Implémentez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour simplifier la création de contenu, en veillant à ce que les points cruciaux soient efficacement communiqués à la fois par l'audio et les "Sous-titres/légendes" pour un impact maximal et une compréhension rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Vente Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo efficaces qui captent l'attention et accélèrent la génération de leads pour vos produits ou services.
Produisez du Contenu de Vente Social Engagé.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'attirer des prospects et d'engager votre audience, alimentant votre entonnoir de vente.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de vente efficacement ?
HeyGen est un créateur de vidéos de vente innovant qui simplifie la création de vidéos de vente en transformant des scripts en contenu visuel engageant. Cet outil de texte à vidéo, combiné à des modèles personnalisables, permet une production rapide de supports de vente convaincants.
Quelles capacités avancées HeyGen offre-t-il pour les messages vidéo personnalisés ?
HeyGen exploite la technologie avancée des AI Avatars et des voix AI réalistes pour créer des messages vidéo hautement personnalisés, idéaux pour les ventes B2B et la génération de leads. Cela permet des connexions authentiques avec votre public cible.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer facilement des démonstrations de produit de haute qualité ?
Absolument, l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen vous permet de créer facilement des démonstrations de produit professionnelles, en utilisant l'édition basée sur des scripts et des contrôles de marque robustes. Vous pouvez également ajouter des sous-titres dynamiques pour un engagement accru du public.
Comment HeyGen aide-t-il les entreprises à stimuler les conversions ?
HeyGen permet aux entreprises de stimuler les conversions grâce à un storytelling vidéo convaincant, en utilisant des AI avatars et une fonctionnalité dynamique de texte à vidéo. Ses intégrations fluides simplifient davantage votre flux de travail et amplifient les efforts de génération de leads.