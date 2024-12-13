Créez une Vidéo Publicitaire pour Augmenter les Conversions
Développez facilement votre entreprise avec des publicités vidéo captivantes en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une campagne persuasive de 45 secondes de "publicités vidéo" destinée aux spécialistes du marketing digital et aux agences, démontrant comment améliorer significativement le ROI des campagnes avec des formats publicitaires innovants. Utilisez un "avatar AI" engageant comme présentateur, délivrant des statistiques clés et des avantages avec un ton confiant généré par la "Génération de voix off". L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, incorporant des infographies et un "appel à l'action" fort clairement affiché à l'écran.
Produisez une "vidéo promo produit" informative de 60 secondes conçue pour les chefs de produit et les startups, illustrant les points de vente uniques d'un nouveau gadget technologique. Employez un style visuel élégant et moderne avec des transitions fluides, en utilisant le "Support de bibliothèque/média" de HeyGen pour des séquences d'arrière-plan de haute qualité et un récit sophistiqué créé à partir de "Texte en vidéo à partir de script". L'audio doit comporter une voix calme et autoritaire expliquant les fonctionnalités, accompagnée d'une musique de fond élégante, soulignant comment les utilisateurs peuvent "personnaliser le message de votre marque" efficacement.
Générez une "vidéo publicitaire pour faire une vente" percutante de 15 secondes adaptée aux influenceurs des réseaux sociaux et aux créateurs de contenu, conçue spécifiquement pour des plateformes comme Instagram. L'expérience visuelle doit être rapide et visuellement captivante, optimisée pour la visualisation mobile en utilisant le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen, avec des "Sous-titres/légendes" audacieux à l'écran qui attirent l'attention même sans son. La musique de fond doit être tendance et entraînante, encourageant un engagement et des conversions immédiats.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo à Fort Taux de Conversion.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes en utilisant des outils alimentés par l'IA pour stimuler les ventes et maximiser la performance de votre campagne.
Produisez des Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des publicités dynamiques pour les réseaux sociaux sur des plateformes comme Instagram et Facebook, captant l'attention et incitant à l'engagement des utilisateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités vidéo engageantes pour les ventes ?
HeyGen simplifie le processus de création de publicités vidéo engageantes grâce à ses outils alimentés par l'IA et ses nombreux modèles. Vous pouvez facilement personnaliser votre vidéo en utilisant l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour créer une vidéo publicitaire qui se démarque et incite à l'action.
Puis-je personnaliser la présence de ma marque dans les publicités vidéo HeyGen ?
Absolument. Le créateur de publicités vidéo de HeyGen vous permet de personnaliser entièrement la présence de votre marque, de l'intégration de votre logo et de vos couleurs à l'ajout de texte animé et même d'Avatars AI, garantissant que vos publicités vidéo reflètent votre identité unique.
Quels types d'éléments créatifs puis-je utiliser dans HeyGen pour créer des publicités vidéo gagnantes ?
HeyGen propose une riche bibliothèque de médias avec des clips et des images de stock, et prend en charge le téléchargement de vos propres éléments pour créer des publicités vidéo UGC dynamiques. Nos outils alimentés par l'IA vous aident à intégrer ces éléments de manière transparente pour obtenir des publicités vidéo gagnantes avec un appel à l'action clair.
Comment HeyGen rend-il la création de publicités vidéo facile et efficace ?
HeyGen est un créateur de publicités vidéo facile qui simplifie le processus créatif avec son éditeur par glisser-déposer et ses modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez rapidement générer des vidéos courtes directement à partir de texte, rendant la création de publicités vidéo à la fois simple et efficace pour toutes les plateformes de publicités sur les réseaux sociaux.