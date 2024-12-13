Créez une Vidéo Tutorielle de Conformité à la Sécurité Sans Effort

Générez instantanément des vidéos de formation à la sécurité conformes à l'OSHA et des solutions d'apprentissage en ligne avec la transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Produisez une vidéo explicative de 60 secondes ciblant des techniciens expérimentés pour une remise à niveau conforme à l'OSHA sur la manipulation des matériaux dangereux. Cette vidéo tutorielle de conformité à la sécurité utilisera des animations claires pour démontrer les procédures correctes, accompagnées d'une musique de fond entraînante, le tout construit efficacement à partir d'un script détaillé en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour tous les employés de bureau et de terrain participant à leur révision annuelle de sécurité, en se concentrant sur les procédures d'évacuation d'urgence. Le style visuel et audio doit être professionnel et direct, avec un avatar AI délivrant une narration calme et claire pour créer une vidéo tutorielle de conformité à la sécurité, propulsée par la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour un présentateur virtuel soigné.
Développez une vidéo de sensibilisation à la sécurité générale de 50 secondes pour les employés dans un environnement de bureau, visant à favoriser une culture de la sécurité. Cette solution d'apprentissage en ligne devrait adopter un style visuel lumineux et illustratif avec un ton encourageant et accessible, permettant aux équipes de personnaliser la formation en sélectionnant et modifiant facilement des scènes de la bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Tutorielle de Conformité à la Sécurité

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles et conformes à l'OSHA en utilisant des avatars AI et vos scripts existants.

Step 1
Collez Votre Script
Entrez votre script de conformité à la sécurité dans HeyGen. Notre plateforme utilise la technologie de transformation de "texte en vidéo à partir d'un script" pour convertir automatiquement votre contenu écrit en narration parlée, simplifiant votre production.
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu de formation à la sécurité. Personnalisez votre avatar choisi et sélectionnez une voix qui correspond le mieux à votre style d'instruction et à votre public.
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et du Branding
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour tous les apprenants en générant automatiquement des "sous-titres/légendes" pour votre vidéo. Appliquez l'image de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence et le professionnalisme.
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Une fois votre tutoriel terminé et révisé, "exportez" votre vidéo de formation à la sécurité de haute qualité. Utilisez diverses résolutions et ratios d'aspect pour un déploiement fluide à travers des solutions d'apprentissage en ligne ou un LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Sécurité

Exploitez les avatars AI et les visuels dynamiques pour créer des vidéos de formation à la sécurité captivantes qui améliorent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo tutorielle de conformité à la sécurité engageante ?

HeyGen vous permet de créer facilement une vidéo tutorielle de conformité à la sécurité en transformant votre script en contenu dynamique à l'aide d'avatars AI et de scènes personnalisables. Vous pouvez incorporer des animations et simuler des scénarios réels pour créer des vidéos de formation percutantes et conformes à l'OSHA, personnalisant efficacement la formation pour un meilleur engagement des apprenants.

HeyGen peut-il transformer mon script en une vidéo de formation à la sécurité professionnelle rapidement ?

Absolument. La capacité puissante de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script vous permet de générer des vidéos rapidement, transformant votre contenu écrit en production vidéo professionnelle de haute qualité sans montage complexe. Ce processus simplifié est idéal pour la création efficace de cours de formation à la sécurité évolutifs.

HeyGen prend-il en charge les vidéos de formation à la sécurité multilingues pour une main-d'œuvre diversifiée ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue robuste et des fonctionnalités de sous-titres et de localisation automatiques, ce qui facilite la diffusion de vos vidéos de formation à la sécurité à un public mondial. Cela garantit que vos solutions d'apprentissage en ligne sont accessibles et efficaces pour chaque employé.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de formations conformes à l'OSHA efficaces avec HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen fournissent une présence à l'écran cohérente et professionnelle, vous permettant de générer du contenu vidéo à la fois engageant et informatif pour une formation conforme à l'OSHA. Ces avatars réalistes aident à présenter des informations de sécurité complexes de manière claire et concise, améliorant vos vidéos de formation à la sécurité.

