Créez une Vidéo Tutorielle de Vente et Boostez Vos Ventes Aujourd'hui

Transformez des scripts en vidéos de démonstration de produit professionnelles avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, boostant les ventes et le marketing produit.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes conçue pour informer les clients actuels et potentiels sur les avantages de notre nouveau programme de fidélité. La vidéo doit adopter un style visuel propre et informatif, complété par une voix off amicale. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour simplifier la production et incluez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité de cette vidéo marketing cruciale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle engageante de 30 secondes offrant des conseils rapides de gestion des stocks spécifiquement pour les propriétaires de petites entreprises et les gestionnaires de magasin. Le style visuel et audio doit être pratique et concis, utilisant des visuels dynamiques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer efficacement les points clés. Ce guide rapide, utilisant les modèles et scènes de HeyGen, démontrera comment des pratiques de gestion des stocks efficaces peuvent considérablement augmenter les ventes et améliorer les opérations de commerce électronique.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de démonstration de produit conviviale de 45 secondes destinée aux acheteurs qui découvrent nos bornes de paiement en libre-service. La présentation visuelle doit être claire et étape par étape, transmettant un ton rassurant, avec les avatars AI de HeyGen guidant les utilisateurs tout au long du processus de manière fluide. Assurez-vous que l'exportation finale est optimisée pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de HeyGen, rendant cette démonstration de produit vraiment efficace pour améliorer l'expérience client.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo Tutorielle de Vente

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes pour vos produits, améliorant la compréhension des clients et les ventes avec les outils intuitifs de HeyGen.

Step 1
Créez Votre Script et Plan
Commencez par rédiger le contenu de votre vidéo. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo depuis un script" de HeyGen pour structurer facilement votre tutoriel et garantir un message clair et concis.
Step 2
Choisissez Votre Style Visuel
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de "Modèles & scènes" pour définir le décor parfait. Augmentez l'engagement en incorporant des "Avatars AI" réalistes pour présenter dynamiquement les informations sur votre produit.
Step 3
Ajoutez des Médias et Branding Engagés
Intégrez des images de produits et des visuels pertinents en utilisant notre vaste "Bibliothèque de médias/stock". Appliquez vos "Contrôles de branding (logo, couleurs)" distincts pour garantir que votre vidéo de vente s'aligne avec votre identité de marque.
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo tutorielle et exportez-la, en utilisant le "Redimensionnement des ratios d'aspect & exports" pour diverses plateformes comme les réseaux sociaux et YouTube. Incluez des "Sous-titres/captions" automatisés pour maximiser la portée et l'accessibilité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Démonstrations de Produits Performantes

Produisez rapidement des vidéos de démonstration de produits et explicatives performantes avec l'AI pour captiver les clients de vente au détail et augmenter les ventes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos tutoriels de vente engageantes efficacement ?

La boîte à outils générative AI de HeyGen vous permet de transformer rapidement vos scripts en vidéos tutoriels de vente professionnelles avec des avatars AI et des voix off. Cela simplifie considérablement le processus de marketing vidéo et de démonstrations de produits, aidant à augmenter les ventes.

HeyGen peut-il aider à la création de l'identité de marque pour mes vidéos marketing de vente ?

Absolument ! HeyGen propose une variété de modèles vidéo et de contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos explicatives et démonstrations de produits. Cela garantit une identité de marque cohérente sur tous vos contenus de réseaux sociaux et YouTube.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos explicatives de produits ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer des vidéos explicatives et des démonstrations de produits en transformant des scripts textuels en vidéo avec des avatars AI et des sous-titres générés automatiquement. La plateforme offre également une bibliothèque de médias pour enrichir votre contenu vidéo de vente sans nécessiter de compétences approfondies en montage vidéo.

Comment HeyGen optimise-t-il les vidéos de vente pour différentes plateformes comme les réseaux sociaux ou le commerce électronique ?

HeyGen prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, garantissant que vos vidéos de vente sont parfaitement optimisées pour des plateformes comme les réseaux sociaux, YouTube ou votre site de commerce électronique. Cette capacité aide à maximiser la portée de votre marketing vidéo pour le marketing et les démonstrations de produits.

