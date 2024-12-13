Créez une Vidéo de Formation sur la Politique de Télétravail Sans Effort
Simplifiez votre processus d'intégration à distance pour les nouveaux employés avec un contenu vidéo engageant, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une communication claire des politiques.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de communication d'entreprise concise de 60 secondes abordant les protocoles critiques de sécurité des données pour tous les employés travaillant à distance. Le style visuel et audio doit être informatif et sérieux tout en restant accessible, en incorporant des exemples simulés de partage d'écran des meilleures pratiques. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une clarté et une accessibilité maximales, ainsi que des séquences d'archives pertinentes de sa bibliothèque de médias pour souligner les mesures de sécurité clés.
Produisez une vidéo de formation complète de 2 minutes sur la vue d'ensemble de la politique de télétravail spécifiquement adaptée aux professionnels des ressources humaines et aux responsables d'équipe chargés de la mise en œuvre. La vidéo doit adopter un style visuel autoritaire, structuré et épuré, avec des textes à l'écran mettant en évidence les sections clés de la politique pour une compréhension facile. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter efficacement l'information et utilisez son redimensionnement et ses exports de rapport d'aspect pour divers canaux de communication interne.
Créez une vidéo engageante de 45 secondes pour les employés à distance existants, en mettant l'accent sur les avantages de l'adhésion à la politique de télétravail et en présentant les meilleures pratiques pour les équipes à distance. Le ton doit être optimiste et encourageant, avec des scénarios de télétravail positifs accompagnés d'une musique de fond entraînante. Assurez-vous que le message est clairement transmis en utilisant la génération de voix off de HeyGen et renforcé par un avatar AI pour maintenir la cohérence et le professionnalisme dans votre contenu vidéo engageant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation sur la Politique de Télétravail.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de politique engageantes qui améliorent la compréhension et la rétention parmi les employés à distance, rendant la conformité claire et efficace.
Échelle de Communication Globale de la Politique de Télétravail.
Produisez et distribuez efficacement de nombreuses vidéos de politique de télétravail pour garantir que tous les employés mondiaux sont informés et conformes aux directives de l'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur la politique de télétravail pour les nouveaux employés ?
HeyGen simplifie la création de contenu vidéo engageant en transformant votre script de politique de télétravail en une vidéo dynamique avec des avatars AI et des voix off professionnelles. Cela garantit un processus d'intégration cohérent et efficace pour tous les nouveaux employés.
Quelles fonctionnalités de HeyGen sont les plus bénéfiques pour les professionnels des RH développant la communication d'entreprise pour les politiques de télétravail ?
HeyGen propose des avatars AI, une fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, et des modèles et scènes personnalisables, en faisant un générateur de vidéos AI conçu pour une communication d'entreprise claire. Vous pouvez également ajouter des sous-titres/captions pour l'accessibilité.
Puis-je personnaliser l'image de marque et le contenu des vidéos de politique de télétravail créées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen vous permet d'incorporer les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, dans vos vidéos de modèle de politique. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque de médias pour améliorer efficacement vos vidéos de formation.
Comment HeyGen garantit-il que les vidéos de formation sur la politique de télétravail sont engageantes pour tous les employés ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et une technologie de texte en vidéo pour créer un contenu vidéo engageant qui capte l'attention. Avec la génération automatique de voix off et des modèles de scènes professionnelles, vos vidéos de formation sur les politiques seront dynamiques et percutantes.