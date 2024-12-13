Créez une Vidéo de Lancement : Lancez Votre Produit avec Impact
Concevez rapidement des vidéos de lancement époustouflantes qui captent l'attention en utilisant des modèles et des scènes personnalisables, sans compétences en montage nécessaires.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo teaser artistique de 45 secondes pour l'annonce du nouvel album d'un artiste indépendant, destinée aux fans de musique dévoués et aux abonnés. Utilisez des visuels cinématographiques et atmosphériques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associés à un design sonore éthéré et des sous-titres subtils pour révéler les paroles ou les citations.
Produisez une vidéo promotionnelle énergique de 60 secondes pour un événement virtuel à venir, conçue pour attirer les professionnels et les participants potentiels. Adoptez un style visuel vibrant et professionnel avec des transitions rapides et une bande sonore excitante, en incorporant des avatars AI pour présenter les principaux intervenants et un texte en vidéo à partir d'un script pour transmettre les détails de l'événement.
Développez une vidéo explicative concise de 20 secondes annonçant une mise à jour importante d'une fonctionnalité logicielle, ciblant les utilisateurs existants et les clients B2B. Maintenez une esthétique visuelle propre, informative et moderne avec une musique de fond instrumentale, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour présenter la mise à jour sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produisez des Promos de Lancement de Produit Percutantes.
Créez rapidement des publicités vidéo professionnelles et performantes ainsi que du contenu promotionnel pour annoncer efficacement votre dernier produit ou la sortie d'une fonctionnalité.
Créez des Annonces de Lancement Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des vidéos courtes et captivantes optimisées pour les plateformes de médias sociaux afin de faire connaître votre nouvelle sortie.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création vidéo pour les lancements de produits ?
HeyGen vous permet de créer une vidéo de lancement ou une vidéo produit avec une efficacité inégalée. Notre plateforme utilise des fonctionnalités AI avancées et une large gamme de modèles vidéo, simplifiant l'ensemble du flux de création vidéo, de l'idée à la réalisation.
Quelles sont les principales capacités pour concevoir une vidéo teaser convaincante avec HeyGen ?
Avec HeyGen, créer une vidéo teaser percutante est un jeu d'enfant. Profitez de notre vaste bibliothèque de médias stock, d'éléments personnalisables et d'options pour ajouter de la musique et des voix off, garantissant que votre vidéo capte l'attention et suscite efficacement l'anticipation.
HeyGen propose-t-il des options pour transformer du texte en contenu vidéo engageant ?
Absolument. Les puissantes capacités de texte en vidéo de HeyGen vous permettent de convertir vos scripts en histoires visuelles dynamiques, parfaites pour les vidéos explicatives ou même les bandes-annonces de courts métrages. Incorporez des avatars AI et des sous-titres pour donner vie à votre contenu.
Puis-je facilement personnaliser mes vidéos produits pour diverses plateformes de médias sociaux avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation robustes, y compris un éditeur glisser-déposer convivial, pour adapter la sortie de votre créateur de vidéos produits à n'importe quelle plateforme. Vous pouvez ajuster les contrôles de marque et les rapports d'aspect pour garantir que votre contenu soit parfait sur tous les canaux de médias sociaux.