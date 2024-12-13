Créez une Vidéo de Notes de Version : Engagez Vos Clients Maintenant

Transformez vos nouvelles fonctionnalités et correctifs de bugs en vidéos visuellement engageantes pour les clients en utilisant la puissante capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script.

556/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux utilisateurs techniques et aux développeurs, détaillant les récents correctifs de bugs et les ajustements subtils de style de l'interface produit. Cette vidéo doit maintenir un ton professionnel et informatif avec une voix off calme, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les mises à jour complexes, complétée par des sous-titres pour l'accessibilité et la précision dans la communication technique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo invitante de 30 secondes pour les équipes marketing et les nouveaux clients potentiels, transformant vos notes de version en atouts marketing engageants. Le style visuel doit être amical et accueillant, incorporant des émojis vibrants et des couleurs vives de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Cette mise à jour rapide vise à capter l'attention et à informer les clients sur les améliorations générales du produit, avec une voix amicale pour renforcer la convivialité.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo complète de 90 secondes pour tous les intervenants, utilisateurs externes et équipes internes, afin de fournir des notes de version véritablement engageantes visuellement qui servent de documentation produit. La vidéo doit adopter un style visuel détaillé et illustratif, en utilisant efficacement des captures d'écran et du texte à l'écran pour expliquer les mises à jour. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information clairement, et assurez une visualisation optimale sur toutes les plateformes en utilisant sa fonction de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création d'une Vidéo de Notes de Version

Informez rapidement vos clients des nouvelles fonctionnalités et améliorations avec des vidéos de notes de version visuellement engageantes en utilisant les capacités AI de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez par sélectionner un modèle vidéo approprié dans la vaste bibliothèque de HeyGen, spécialement conçu pour créer des notes de version visuellement engageantes.
2
Step 2
Ajoutez le Contenu de Vos Notes de Version
Collez votre script de notes de version, en mettant en avant les nouvelles fonctionnalités et améliorations. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la fonction de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie à votre mise à jour.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels
Incorporez des captures d'écran de votre produit, des atouts marketing pertinents et des émojis pour rendre vos notes de version visuellement engageantes. Utilisez la bibliothèque de médias de HeyGen pour des éléments de stock supplémentaires.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois satisfait, utilisez la fonction de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect de HeyGen pour télécharger votre vidéo professionnelle de notes de version, prête à être partagée avec les clients et les équipes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Production de Vidéos de Notes de Version

.

Produisez rapidement et efficacement des vidéos de notes de version professionnelles et percutantes en utilisant l'AI, économisant du temps tout en communiquant efficacement les mises à jour.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de notes de version ?

HeyGen transforme le processus de création de vidéos de notes de version en vous permettant de générer du contenu engageant à partir de texte. Utilisez des avatars AI et des médias riches pour produire rapidement des mises à jour de produit professionnelles qui mettent en avant les nouvelles fonctionnalités et ajustements de style pour vos clients.

Quelles fonctionnalités rendent les notes de version de HeyGen visuellement engageantes ?

HeyGen vous permet de produire des notes de version visuellement engageantes grâce à des modèles personnalisables, des contrôles de marque et l'intégration de captures d'écran et d'émojis. Cela garantit que votre contenu vidéo communique efficacement les mises à jour à vos clients.

HeyGen peut-il aider à maintenir une cohérence de marque pour la documentation produit ?

Oui, HeyGen soutient la cohérence de marque pour votre documentation produit et vos atouts marketing. Vous pouvez appliquer votre logo et vos couleurs de marque pour vous assurer que toutes vos vidéos de notes de version s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise.

HeyGen propose-t-il des modèles pour différents types de notes de version ?

HeyGen offre une variété de modèles et de scènes, facilitant la création d'une vidéo de notes de version pour diverses mises à jour, des nouvelles fonctionnalités aux bugs corrigés. Ces modèles simplifient la création de contenu vidéo de haute qualité pour votre produit.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo