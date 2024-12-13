Créez une Vidéo de Notes de Version : Engagez Vos Clients Maintenant
Transformez vos nouvelles fonctionnalités et correctifs de bugs en vidéos visuellement engageantes pour les clients en utilisant la puissante capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux utilisateurs techniques et aux développeurs, détaillant les récents correctifs de bugs et les ajustements subtils de style de l'interface produit. Cette vidéo doit maintenir un ton professionnel et informatif avec une voix off calme, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les mises à jour complexes, complétée par des sous-titres pour l'accessibilité et la précision dans la communication technique.
Produisez une vidéo invitante de 30 secondes pour les équipes marketing et les nouveaux clients potentiels, transformant vos notes de version en atouts marketing engageants. Le style visuel doit être amical et accueillant, incorporant des émojis vibrants et des couleurs vives de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Cette mise à jour rapide vise à capter l'attention et à informer les clients sur les améliorations générales du produit, avec une voix amicale pour renforcer la convivialité.
Générez une vidéo complète de 90 secondes pour tous les intervenants, utilisateurs externes et équipes internes, afin de fournir des notes de version véritablement engageantes visuellement qui servent de documentation produit. La vidéo doit adopter un style visuel détaillé et illustratif, en utilisant efficacement des captures d'écran et du texte à l'écran pour expliquer les mises à jour. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information clairement, et assurez une visualisation optimale sur toutes les plateformes en utilisant sa fonction de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Partagez des Mises à Jour de Produit Engagantes.
Créez rapidement des annonces vidéo visuellement attrayantes pour les nouvelles fonctionnalités, en veillant à ce que vos clients restent informés et enthousiastes à propos des développements du produit.
Améliorez l'Intégration et les Mises à Jour des Fonctionnalités.
Utilisez des vidéos AI pour créer des guides de mise à jour de produit clairs et engageants, aidant les utilisateurs à comprendre et adopter rapidement les nouvelles fonctionnalités.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de notes de version ?
HeyGen transforme le processus de création de vidéos de notes de version en vous permettant de générer du contenu engageant à partir de texte. Utilisez des avatars AI et des médias riches pour produire rapidement des mises à jour de produit professionnelles qui mettent en avant les nouvelles fonctionnalités et ajustements de style pour vos clients.
Quelles fonctionnalités rendent les notes de version de HeyGen visuellement engageantes ?
HeyGen vous permet de produire des notes de version visuellement engageantes grâce à des modèles personnalisables, des contrôles de marque et l'intégration de captures d'écran et d'émojis. Cela garantit que votre contenu vidéo communique efficacement les mises à jour à vos clients.
HeyGen peut-il aider à maintenir une cohérence de marque pour la documentation produit ?
Oui, HeyGen soutient la cohérence de marque pour votre documentation produit et vos atouts marketing. Vous pouvez appliquer votre logo et vos couleurs de marque pour vous assurer que toutes vos vidéos de notes de version s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise.
HeyGen propose-t-il des modèles pour différents types de notes de version ?
HeyGen offre une variété de modèles et de scènes, facilitant la création d'une vidéo de notes de version pour diverses mises à jour, des nouvelles fonctionnalités aux bugs corrigés. Ces modèles simplifient la création de contenu vidéo de haute qualité pour votre produit.