Créez une Vidéo de Répétition pour des Souvenirs Durables

Créez facilement des diaporamas époustouflants pour le dîner de répétition avec musique et transitions personnalisées en utilisant nos modèles et scènes intuitifs pour un événement mémorable.

450/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les enterrements de vie de jeune fille, les amis proches et la famille élargie qui pourraient manquer l'événement principal, envisagez de produire une vidéo de répétition vibrante de 60 secondes qui capture l'énergie et l'excitation précédant le grand jour. Présentez cela avec un style visuel et audio dynamique et festif, mélangeant des clichés spontanés avec des segments narrés engageants, ajoutant facilement une touche personnelle grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Les organisateurs d'événements occupés ou les individus cherchant des résultats professionnels sans effort considérable peuvent simplifier leurs préparatifs en assemblant une vidéo diaporama soignée de 30 secondes en utilisant les modèles vidéo intuitifs de HeyGen. Adoptez un style visuel moderne, épuré et dynamique complété par une musique de fond instrumentale, intégrant sans effort vos médias choisis avec le vaste support de bibliothèque/médias de HeyGen pour enrichir votre histoire.
Exemple de Prompt 3
Invitez vos invités à vivre une présentation vraiment unique et engageante avec une vidéo mémorable de 50 secondes pour le dîner de répétition, parfaite pour les couples férus de technologie cherchant à transcender les formats traditionnels. Imaginez un style visuel ludique et innovant avec des éléments animés et un ton audio conversationnel, mis en vie grâce aux capacités dynamiques des avatars AI de HeyGen pour délivrer votre message.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Répétition

Créez facilement une vidéo ou un diaporama de dîner de répétition mémorable avec les outils intuitifs de HeyGen, créant un souvenir précieux pour votre journée spéciale.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle Vidéo
Sélectionnez parmi une variété de "modèles vidéo" conçus professionnellement pour lancer votre vidéo de dîner de répétition. Cela vous donne une base structurée, vous faisant gagner du temps et des efforts.
2
Step 2
Téléchargez Vos Photos et Vidéos
Téléchargez facilement "des photos et vidéos" du couple heureux et de leur parcours. Glissez et déposez vos précieux souvenirs directement dans le modèle choisi pour une intégration fluide.
3
Step 3
Personnalisez avec Musique et Transitions
Personnalisez votre diaporama en ajoutant de la "musique" émotive de notre bibliothèque ou la vôtre. Améliorez le flux avec diverses transitions et ajoutez des superpositions de texte à l'aide d'outils d'édition intuitifs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Répétition
Générez un "fichier haute résolution" de votre vidéo de dîner de répétition terminée. Téléchargez-le pour le partager avec vos proches et créer un souvenir durable de votre événement spécial.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Documentez les Parcours Relationnels

.

Présentez votre histoire d'amour unique ou des événements de vie significatifs à travers des vidéos engageantes propulsées par l'IA, rendant votre dîner de répétition vraiment spécial.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer rapidement et de manière créative une vidéo de répétition avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de répétition engageantes avec une large sélection de modèles vidéo personnalisables. Vous pouvez facilement télécharger des photos et des vidéos, ajouter de la musique et appliquer des transitions pour créer un diaporama personnalisé en quelques minutes.

Quels outils d'édition HeyGen propose-t-il pour personnaliser mon diaporama de dîner de répétition ?

HeyGen propose des outils d'édition intuitifs, y compris une interface de glisser-déposer, pour personnaliser votre diaporama de dîner de répétition. Vous pouvez organiser les photos, incorporer des animations et peaufiner votre vidéo pour qu'elle capture parfaitement vos moments spéciaux.

Puis-je télécharger mes propres photos et vidéos pour un diaporama de mariage avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet de télécharger facilement vos photos et vidéos personnelles pour créer des diaporamas de mariage époustouflants. Une fois terminé, vous pouvez exporter votre fichier haute résolution pour le partager avec votre famille et vos amis.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour différents types de diaporamas ?

Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels adaptés à diverses occasions, y compris les vidéos de dîner de répétition et les diaporamas généraux. Ces modèles constituent un excellent point de départ pour tout projet vidéo créatif.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo