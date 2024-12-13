Créez facilement une vidéo récapitulative : Votre année en moments forts

Transformez sans effort vos moments en vidéos captivantes avec des avatars AI, parfaites pour le partage sur les réseaux sociaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes mettant en avant les meilleurs moments d'un récent événement d'entreprise, ciblant les participants à la conférence et les futurs prospects. Cette vidéo doit comporter des coupes énergiques, de la musique électronique moderne et une narration claire, qui peut être ajoutée sans effort grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative captivante de 15 secondes pour TikTok, conçue pour engager rapidement les jeunes utilisateurs de réseaux sociaux à la pointe des tendances. Employez un style de montage rapide avec des couleurs vives et un audio populaire, en assurant l'accessibilité même en mode silencieux en incorporant les Sous-titres/légendes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo récapitulative professionnelle de 60 secondes pour le lancement d'un nouveau produit, destinée aux clients, investisseurs et équipes internes. L'esthétique doit être élégante et professionnelle avec une musique entraînante, et inclure des segments explicatifs concis rapidement créés grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo récapitulative

Créez facilement des vidéos de moments forts mémorables. Nos outils intuitifs vous guident dans la sélection des moments, l'ajout d'effets et le partage de vos meilleurs souvenirs de l'année.

1
Step 1
Téléchargez votre contenu
Commencez par télécharger vos vidéos, photos, ou en choisissant dans notre vaste bibliothèque de médias pour lancer votre vidéo récapitulative.
2
Step 2
Organisez vos scènes récapitulatives
Glissez-déposez facilement vos médias pour organiser les scènes et raconter votre histoire. Utilisez notre éditeur vidéo intuitif pour découper et séquencer vos moments forts d'événements.
3
Step 3
Ajoutez un audio et du texte engageants
Améliorez votre récapitulation avec une musique de fond engageante et générez sans effort une voix off professionnelle à l'aide de nos capacités AI pour narrer votre histoire.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Une fois votre vidéo de moments forts terminée, exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité et partagez facilement votre récapitulation époustouflante sur les plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos récapitulatives inspirantes

Produisez des vidéos récapitulatives puissantes qui motivent et élèvent votre audience en mettant en avant les réalisations clés et les moments mémorables.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo récapitulative créative ?

La plateforme alimentée par l'AI de HeyGen simplifie la création de "vidéos récapitulatives" engageantes en convertissant votre script en une vidéo dynamique avec des avatars AI et la génération de voix off. Cela facilite la production de "moments forts d'événements" ou de "vidéos récapitulatives annuelles" sans effort.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour des vidéos récapitulatives rapides sur les réseaux sociaux ?

HeyGen offre une sélection de "modèles de vidéos récapitulatives" et des fonctionnalités intuitives d'édition vidéo, vous permettant de créer rapidement des "vidéos de moments forts" optimisées pour "Instagram", "TikTok" ou "YouTube". Ajoutez facilement "de la musique et du design sonore" et personnalisez avec le logo et les couleurs de votre marque.

Puis-je ajouter des sous-titres et personnaliser ma vidéo récapitulative dans HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de générer facilement des "sous-titres/légendes" pour toutes vos "vidéos récapitulatives", assurant l'accessibilité et une portée plus large. Notre éditeur vidéo robuste prend également en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour diverses plateformes.

Comment HeyGen soutient-il l'intégration de mes propres médias pour une récapitulation ?

HeyGen vous permet de télécharger vos photos et vidéos existantes, créant sans effort un "diaporama photo" ou une "vidéo de moments forts" personnalisée pour votre "vidéo récapitulative". Profitez de notre bibliothèque de médias et de ressources pour enrichir davantage votre récit.

