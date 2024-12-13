Créer une Vidéo de Formation pour Prestataires qui Engage

Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles pour prestataires avec des avatars AI, transformant vos scripts en contenu visuel captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez que vous devez rapidement créer des vidéos de formation pour mettre à jour le personnel de la clinique sur les nouvelles réglementations de conformité ; concevez une vidéo concise de 45 secondes utilisant un style visuel légèrement animé et engageant avec des textes en surbrillance à l'écran. Profitez des divers modèles et scènes de HeyGen et générez rapidement du contenu grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Renforcez les compétences de votre personnel d'accueil avec une vidéo de communication avec les patients de 30 secondes, axée sur les meilleures pratiques pour un ton amical, accessible et direct. Cette vidéo, réalisée par un créateur de vidéos de formation efficace, devrait utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et intégrer des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo de formation cruciale de 90 secondes est nécessaire pour les nouveaux prestataires médicaux afin de les initier aux protocoles essentiels de l'hôpital et aux procédures générales, présentée avec un style visuel complet mais concis et un ton audio rassurant. Exploitez la génération de voix off avancée de HeyGen pour une narration professionnelle et assurez-vous qu'elle est facilement adaptable sur toutes les plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, répondant au besoin d'excellents modèles de vidéos de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo de Formation pour Prestataires

Transformez des informations complexes en vidéos de formation claires et engageantes pour prestataires avec la plateforme AI intuitive de HeyGen, garantissant des résultats d'apprentissage efficaces.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Formation
Commencez votre vidéo de formation pour prestataires en sélectionnant parmi une gamme de modèles de vidéos de formation professionnels, fournissant une base solide pour votre contenu.
2
Step 2
Générez Votre Contenu avec l'AI
Collez le script de votre contenu de formation et utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour donner vie à vos idées, créant une vidéo AI engageante.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Affinez
Personnalisez votre vidéo de formation pour prestataires avec le logo et les couleurs spécifiques de votre marque en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour maintenir la cohérence et simplifier le montage vidéo.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation pour prestataires en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, garantissant qu'elle est prête pour toute plateforme ou audience.

Augmentez l'Engagement et la Rétention de la Formation

Utilisez les fonctionnalités vidéo alimentées par l'AI pour produire des vidéos de formation captivantes qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen vous permet de réaliser des vidéos de formation captivantes en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen s'occupe de l'animation et de la génération de voix off, simplifiant considérablement le processus de montage vidéo.

HeyGen propose-t-il des modèles pour différents types de vidéos de formation ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos de formation prêts à l'emploi et de scènes, parfaits pour les vidéos de formation des employés, d'intégration et de formation produit. Ces modèles simplifient le processus de storyboard, vous permettant de créer des vidéos professionnelles sans effort.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles lors de la création de vidéos de formation avec HeyGen ?

HeyGen propose des contrôles de branding étendus, y compris la personnalisation de logo et de couleurs, pour garantir que vos vidéos de formation s'alignent avec votre marque. Vous pouvez également tirer parti de divers avatars AI et options de voix off pour rendre votre contenu vraiment unique et engageant.

HeyGen peut-il m'aider à ajouter des voix off et des sous-titres à mon contenu de formation ?

Absolument, HeyGen facilite la génération de voix off naturelles à partir de texte pour vos vidéos de formation. De plus, la plateforme fournit des sous-titres et captions automatiques, garantissant que votre contenu est accessible et professionnel.

