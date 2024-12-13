Créer une Vidéo Démo de Prototype : Production Rapide & Efficace

Présentez vos prototypes interactifs avec facilité. Ajoutez instantanément une génération de voix off professionnelle, rendant vos vidéos démo percutantes et claires.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les Startups et Innovateurs, illustrant comment intégrer des prototypes interactifs dans un flux de développement rationalisé. Utilisez un avatar AI énergique pour guider les spectateurs à travers le processus, en mettant l'accent sur l'efficacité et l'innovation. Le style visuel doit être rapide et engageant, conçu pour capter l'attention rapidement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes pour les Fondateurs non techniques et les Marketeurs, démontrant la simplicité de transformer des prototypes sans code convaincants en vidéos engageantes. Le style visuel doit être accessible et visuellement orienté, faisant un usage intensif de Modèles & scènes préconçus, complété par des sous-titres/captions clairs pour assurer l'accessibilité et la compréhension.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo ciblée de 40 secondes pour les Développeurs et Présentateurs Techniques, transformant des enregistrements d'écran bruts en une vidéo démo de prototype professionnelle prête pour un Partage & Suivi efficace. Le style visuel doit être détaillé et précis, soutenu par une génération de voix off claire et précise. Intégrez des médias de stock pertinents de la bibliothèque multimédia pour améliorer la clarté sans surcharger le contenu technique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Démo de Prototype

Transformez facilement vos prototypes interactifs en vidéos démo captivantes, engageant votre audience et mettant en valeur vos innovations avec une clarté professionnelle.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Projet
Lancez votre création en sélectionnant parmi une gamme de Modèles & scènes professionnels pour structurer facilement votre démonstration de prototype.
2
Step 2
Intégrez Vos Enregistrements d'Écran
Capturez les interactions de votre prototype à l'aide d'enregistrements d'écran, puis téléchargez ces visuels dans la bibliothèque multimédia/stock pour les intégrer sans effort dans vos scènes.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Sous-titres AI
Améliorez la clarté et l'accessibilité avec la génération de texte et de voix off AI, ajoutant une narration professionnelle et des Sous-titres/captions pour expliquer votre prototype.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Démo Finale
Finalisez votre projet en utilisant le redimensionnement du format d'image & les exports pour rendre vos vidéos démo polies dans divers formats pour un partage sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation sur les Prototypes avec AI

.

Améliorez la formation interne et externe en créant des vidéos démo de prototype engageantes avec AI, assurant une meilleure compréhension et rétention des nouvelles fonctionnalités.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la production de ma vidéo démo de prototype ?

HeyGen vous permet de créer des "vidéos démo de prototype" engageantes en transformant votre "script" en contenu vidéo professionnel avec des avatars AI et une "génération de voix off". Cela simplifie la "production vidéo", vous permettant de vous concentrer sur la mise en valeur de l'"expérience utilisateur" de votre produit de manière efficace.

HeyGen permet-il de créer des vidéos démo sans montage complexe ?

Absolument, HeyGen simplifie le "flux de travail" pour les "vidéos démo" grâce à une interface intuitive et des "Modèles" professionnels. Vous pouvez facilement intégrer des "enregistrements d'écran" et utiliser l'AI pour générer des voix off, rendant le processus de "production" efficace et accessible sans compétences de "montage" étendues.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos convaincantes sur des prototypes interactifs ?

HeyGen vous permet de produire des "vidéos démo" dynamiques qui mettent efficacement en valeur vos "prototypes interactifs". Exploitez les avatars AI et la "génération de voix off" à partir d'un simple "script" pour expliquer des fonctionnalités complexes, assurant une présentation claire et engageante des capacités et de l'"expérience utilisateur" de votre produit.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour gérer et partager des vidéos démo de prototype ?

HeyGen vous aide à gérer vos "vidéos démo de prototype" efficacement avec des capacités de "Partage & Suivi" et une variété de "Modèles" professionnels. Cela garantit que votre "production vidéo" de haute qualité est non seulement facilement distribuable mais aussi contrôlable pour son impact, optimisant votre portée.

