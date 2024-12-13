Créer une Vidéo Publicitaire Promotionnelle avec l'IA en Quelques Minutes
Concevez des vidéos promotionnelles engageantes pour les réseaux sociaux et les campagnes marketing, en utilisant des avatars AI pour améliorer l'engagement client.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes destinée aux entrepreneurs technophiles souhaitant présenter leurs services numériques. La vidéo doit adopter une esthétique moderne et épurée avec du texte informatif à l'écran et une voix off professionnelle, facilement générée à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour articuler simplement des idées complexes.
Produisez une publicité engageante de 60 secondes sur les réseaux sociaux conçue pour stimuler l'engagement des clients pour les responsables marketing. Le style visuel et audio doit être narratif et émotionnellement résonnant, dépeignant des expériences utilisateur diverses, efficacement mises en vie avec les avatars AI de HeyGen et des superpositions de texte animées pour transmettre des témoignages ou des avantages clés.
Concevez une publicité vidéo percutante de 30 secondes pour les entreprises de détail annonçant des ventes à durée limitée et des offres spéciales. Le style visuel doit être riche en graphiques audacieux et musique énergique, mettant en avant les produits avec des appels à l'action clairs, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour sourcer rapidement des visuels époustouflants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles captivantes qui offrent des performances élevées et un engagement fort pour vos campagnes.
Générez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement du contenu vidéo dynamique et engageant pour diverses plateformes de réseaux sociaux, améliorant votre présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo publicitaire promotionnelle qui se démarque créativement ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos promotionnelles engageantes avec son éditeur intuitif de glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles professionnels. Vous pouvez facilement incorporer du texte animé, des graphiques et de la musique de fond pour rendre vos publicités vidéo visuellement attrayantes et uniques.
HeyGen utilise-t-il l'IA pour simplifier la création de vidéos promotionnelles ?
Oui, HeyGen utilise une IA de pointe pour simplifier votre processus de création de vidéos promotionnelles. Notre plateforme vous permet de transformer du texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et de générer des voix off de haute qualité, réduisant considérablement le temps de production pour vos campagnes marketing.
Puis-je personnaliser les éléments de marque pour mes publicités vidéo avec HeyGen ?
Absolument. L'éditeur en ligne de HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans vos publicités vidéo promotionnelles. Cela garantit une cohérence du message de marque dans tous vos efforts d'engagement client.
Quels formats et fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour partager des vidéos promotionnelles sur les réseaux sociaux ?
HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect et options d'exportation, ce qui le rend parfait pour partager vos vidéos promotionnelles sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres et des légendes, ou éditer des clips pour optimiser le contenu pour un engagement client maximal.