Créez une Vidéo Promo avec l'AI en Quelques Minutes
Lancez des campagnes marketing efficaces en créant facilement des vidéos promotionnelles avec nos modèles et scènes étendus.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Réalisez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes ciblant les startups technologiques et les chefs de produit pour introduire une nouvelle fonctionnalité. Le ton doit être informatif mais engageant, utilisant des visuels animés propres et professionnels pour expliquer des concepts complexes. Une narration claire et articulée générée via la capacité de "Génération de voix off" de HeyGen, soutenue par du texte à l'écran de sa fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script", guidera les spectateurs à travers les principaux avantages de ce nouveau produit. L'audio doit être subtilement inspirant, complétant la clarté visuelle.
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les agences de marketing et les créateurs de contenu visant à lancer une nouvelle campagne marketing. Cette vidéo mettra en vedette des "Avatars AI" professionnels présentant des statistiques clés et un appel à l'action, intégrés de manière transparente avec des séquences d'archives pertinentes de la "Bibliothèque de médias/soutien d'archives" de HeyGen. L'esthétique visuelle doit être soignée et professionnelle, utilisant divers avatars AI pour ajouter une touche humaine sans avoir besoin d'acteurs en direct. L'audio consistera en la voix claire de l'avatar et une musique d'entreprise motivante, incitant les spectateurs à créer des vidéos sans effort.
Développez une vidéo promotionnelle percutante de 20 secondes destinée aux organisateurs d'événements et aux prestataires de services cherchant à mettre en avant un événement à venir ou une offre de service rapide. Le style visuel sera rapide et attrayant, utilisant une musique énergique et un texte animé audacieux. Pour garantir l'accessibilité et une large portée, incluez des "Sous-titres/légendes" clairs tout au long de la vidéo. La vidéo doit rapidement présenter les points forts de l'événement ou les avantages du service, optimisée pour diverses plateformes en utilisant le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen, en faisant une vidéo promotionnelle idéale qui capte instantanément l'attention grâce à un éditeur en ligne convivial.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez rapidement des vidéos promotionnelles et des publicités puissantes et engageantes avec l'AI pour booster vos campagnes marketing et atteindre efficacement un public plus large.
Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos dynamiques et captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour améliorer votre présence en ligne et engager votre public cible.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer rapidement une vidéo promo avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos sans effort en utilisant des outils alimentés par l'AI et une large gamme de modèles professionnels. Choisissez simplement un modèle, ajoutez votre contenu, et laissez HeyGen générer votre vidéo promotionnelle engageante. Ce processus simplifié est parfait pour les campagnes marketing.
HeyGen propose-t-il des outils de montage vidéo alimentés par l'AI ?
Oui, HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'AI comme la génération de texte en vidéo et des voix off réalistes pour simplifier votre processus de création. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer rend la production de contenu de haute qualité pour diverses campagnes marketing simple.
Quelles options créatives sont disponibles pour les visuels AI dans HeyGen ?
HeyGen offre une variété d'avatars AI et d'éléments personnalisables pour améliorer vos visuels AI, permettant des vidéos de produits personnalisées et professionnelles. Vous pouvez également utiliser des contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente sur tout votre contenu.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pour les réseaux sociaux et au-delà ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles polyvalent adapté à divers besoins, y compris des vidéos explicatives captivantes et du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et ajuster les ratios d'aspect pour un visionnage optimal sur toutes les plateformes.