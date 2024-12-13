Créez une Vidéo Produit Qui Convertit avec l'AI
Créez des vidéos de démonstration produit professionnelles en quelques minutes avec notre éditeur intuitif de glisser-déposer.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo produit e-commerce vibrante de 30 secondes destinée aux acheteurs en ligne et aux personnes soucieuses de la mode, mettant en avant une nouvelle ligne de vêtements durables. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle lumineuse et axée sur le style de vie avec un éclairage naturel et des modèles diversifiés, le tout sur une piste de fond indie-pop douce et invitante. Améliorez le récit en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler les avantages uniques du produit et son approvisionnement éthique, créant une ambiance aspirante.
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux professionnels occupés et aux propriétaires de petites entreprises, expliquant les fonctionnalités principales de notre nouveau logiciel de gestion de projet. L'approche visuelle doit être claire, instructive et professionnelle, utilisant des enregistrements d'écran et des superpositions graphiques épurées, avec une voix amicale et autoritaire guidant le spectateur. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres précis générés par HeyGen, rendant les fonctionnalités complexes faciles à comprendre pour un public diversifié.
Imaginez une publicité dynamique de 15 secondes sur les réseaux sociaux pour un produit de beauté tendance, créée pour captiver les marketeurs créatifs et les gestionnaires de réseaux sociaux à la recherche d'un engagement rapide. Cette vidéo produit générée par AI nécessite un style visuel rapide et accrocheur avec des couleurs vives et des coupes rapides, accompagnée d'effets sonores énergiques et d'une musique contemporaine entraînante. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu percutant et partageable qui met en avant l'attrait immédiat du produit.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Produit Performantes.
Développez rapidement des publicités vidéo produit convaincantes en utilisant l'AI pour capter l'attention et stimuler les ventes.
Produisez des Vidéos Produit Sociales Engagantes.
Créez des vidéos produit captivantes pour les plateformes de médias sociaux afin d'augmenter l'engagement et la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo produit convaincante ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos produits de haute qualité générées par AI, en utilisant des avatars AI puissants et une gamme de modèles vidéo. Ce créateur de vidéos produit robuste permet une production rapide et créative.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser ma vidéo de démonstration produit ?
HeyGen propose de nombreuses options créatives pour personnaliser votre vidéo de démonstration produit, y compris un éditeur de glisser-déposer, des médias de stock et des effets visuels. Vous pouvez également appliquer votre kit de marque pour une cohérence de marque à travers vos vidéos.
Puis-je générer rapidement une vidéo produit avec voix off AI et sous-titres ?
Oui, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos produits générées par AI en offrant des capacités de voix off AI intégrées et des sous-titres automatiques. Cela permet un flux de travail fluide pour une création de contenu efficace et une portée mondiale.
Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils les vidéos produits ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen agissent comme des acteurs AI engageants pour présenter professionnellement vos produits, apportant une touche dynamique et humaine à toute vidéo produit. Ils offrent une solution polyvalente et évolutive pour faire ressortir une vidéo produit.