Créez facilement une vidéo publicitaire produit avec l'AI
Créez des publicités vidéo à fort taux de conversion en quelques minutes grâce à notre Créateur de Publicités Vidéo AI avec des modèles et des scènes puissants. Stimulez les ventes et augmentez votre ROAS.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité vidéo authentique de 45 secondes en UGC AI destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marques de commerce électronique, illustrant comment ils peuvent personnaliser facilement leur message de marque. La vidéo doit adopter un style visuel convivial de contenu généré par les utilisateurs, présentant le produit dans un contexte quotidien et relatable, accompagné d'une voix off chaleureuse et persuasive générée par les capacités de génération de voix off de HeyGen. Cette publicité doit inspirer la créativité et souligner la facilité de personnalisation des communications de marque.
Concevez une publicité vidéo informative de 60 secondes, idéale pour les marketeurs internationaux élargissant leur portée à l'échelle mondiale, pour introduire une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel doit être épuré et professionnel, incorporant des éléments d'un modèle vidéo soigné, tandis que l'audio présente un narrateur confiant expliquant les avantages. Il est crucial que la vidéo utilise les sous-titres/captions de HeyGen pour localiser efficacement le message dans plusieurs langues, la rendant accessible et engageante pour un public mondial diversifié.
Créez une publicité vidéo dynamique de 15 secondes ciblant les utilisateurs de réseaux sociaux et les acheteurs impulsifs, conçue pour capter instantanément l'attention pour un nouveau gadget tendance. Le style visuel doit être rapide, visuellement frappant avec des coupes rapides et des couleurs vives, utilisant largement des visuels engageants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. L'audio doit comporter une musique entraînante et accrocheuse et un texte minimal mais percutant à l'écran, visant une impression énergique et mémorable qui suscite un intérêt immédiat pour les publicités produits.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Produits Performantes.
Générez rapidement des vidéos publicitaires produits performantes en utilisant l'AI pour stimuler les conversions et maximiser votre retour sur investissement publicitaire.
Produisez du Contenu Publicitaire Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Développez des publicités vidéo courtes captivantes et des clips optimisés pour diverses plateformes de réseaux sociaux pour étendre la portée de votre produit.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo publicitaire produit convaincante ?
HeyGen vous permet de créer rapidement une vidéo publicitaire produit en utilisant des Acteurs AI et des modèles vidéo personnalisables. Vous pouvez intégrer facilement les éléments de votre marque et créer un contenu engageant avec des animations et de la musique professionnelles.
Puis-je créer du contenu vidéo UGC AI avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen vous permet de générer du contenu vidéo UGC AI réaliste, parfait pour les campagnes sur les réseaux sociaux. Utilisez des Acteurs AI pour transmettre votre message, ajoutant une touche authentique qui résonne avec votre audience.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les publicités vidéo de votre marque ?
HeyGen propose des outils étendus pour personnaliser les publicités vidéo de votre marque, y compris des contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Vous pouvez également accéder à une bibliothèque de médias avec des photos et des graphiques libres de droits pour enrichir vos créations uniques.
HeyGen prend-il en charge la localisation des publicités vidéo pour différents publics ?
Oui, HeyGen vous permet de localiser vos publicités vidéo dans toutes les langues avec une génération avancée de voix off et des sous-titres. Cette capacité garantit que votre message atteint efficacement des audiences mondiales diversifiées, maximisant l'impact.