Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux nouveaux employés des départements d'achat, les guidant à travers l'installation initiale et l'utilisation basique du nouveau logiciel d'achat. Le style visuel et audio doit être engageant et étape par étape, en utilisant un avatar AI professionnel fourni par HeyGen pour démontrer les actions et simplifier la courbe d'apprentissage, basé sur des modèles et scènes prêts à l'emploi.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes pour les analystes et décideurs en achats, en se concentrant sur les indicateurs clés de performance et en présentant des visualisations de données animées. Le style visuel doit être dynamique et axé sur les données, soutenu par une narration professionnelle et enrichi par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle complète de 45 secondes pour tous les employés impliqués dans les achats, décrivant les mises à jour critiques de conformité et les nouveaux changements de politique. Le style visuel et audio doit être concis et autoritaire, délivrant des informations claires efficacement grâce à la génération de voix off robuste de HeyGen, assurant un message précis et cohérent.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer une vidéo tutorielle sur les achats

Créez des vidéos de formation professionnelles et engageantes sur les achats avec l'AI. Simplifiez les processus complexes et délivrez des tutoriels clairs et percutants efficacement.

1
Step 1
Créez votre script et sélectionnez un avatar AI
Commencez par rédiger votre script pour une vidéo tutorielle sur les achats. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer votre texte, et sélectionnez un avatar AI professionnel pour présenter votre contenu de manière engageante.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et personnalisez l'image de marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels captivants. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen et la bibliothèque multimédia pour ajouter des graphiques et séquences pertinents. Appliquez vos contrôles de marque pour garantir un aspect cohérent et professionnel à votre matériel de formation engageant.
3
Step 3
Générez la voix off et améliorez l'accessibilité
Donnez vie à votre script avec une narration claire en utilisant la génération de voix off de HeyGen. Pour une portée et une accessibilité plus larges, ajoutez facilement des sous-titres/captions et envisagez des voix off multilingues pour que vos vidéos de formation en achats résonnent à l'échelle mondiale.
4
Step 4
Exportez votre vidéo explicative professionnelle
Finalisez et préparez votre tutoriel pour la distribution. Utilisez les options de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour adapter votre vidéo explicative à diverses plateformes, simplifiant efficacement les processus d'achat complexes.

Démystifier les processus d'achat complexes

Transformez des processus d'achat complexes en vidéos explicatives facilement compréhensibles et visuellement attrayantes, rendant l'information complexe accessible à tous les stagiaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels sur les achats ?

HeyGen utilise une technologie avancée de création de vidéos AI pour convertir votre texte en vidéo à partir d'un script, réduisant considérablement le temps de production. Vous pouvez créer des vidéos de formation détaillées sur les achats efficacement avec des avatars AI professionnels et des modèles et scènes complets.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos guides d'achat ?

HeyGen propose des contrôles de marque robustes, y compris des logos et couleurs personnalisés, pour garantir que vos vidéos guides d'achat s'alignent avec votre marque. De plus, vous pouvez utiliser des voix off multilingues, des sous-titres/captions, et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour un produit final poli et accessible.

HeyGen peut-il automatiser le flux de production vidéo pour des processus d'achat complexes ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos grâce à l'automatisation des flux de travail, vous permettant de transformer des processus d'achat complexes en formations engageantes avec facilité. Sa plateforme intuitive et ses capacités de création vidéo natives aux invites assurent une production efficace sans compétences techniques étendues.

Qu'est-ce qui rend les vidéos explicatives de HeyGen efficaces pour la formation en achats ?

HeyGen permet la création de vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI professionnels et une génération de voix off de haute fidélité. Ces fonctionnalités, combinées avec des modèles et scènes prêts à l'emploi, produisent un contenu vidéo explicatif captivant et efficace pour tous vos besoins en achats.

