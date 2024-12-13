Créez facilement des vidéos tutoriels engageantes sur les achats
Transformez des processus d'achat complexes en formations engageantes avec des avatars AI professionnels pour un apprentissage percutant.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux nouveaux employés des départements d'achat, les guidant à travers l'installation initiale et l'utilisation basique du nouveau logiciel d'achat. Le style visuel et audio doit être engageant et étape par étape, en utilisant un avatar AI professionnel fourni par HeyGen pour démontrer les actions et simplifier la courbe d'apprentissage, basé sur des modèles et scènes prêts à l'emploi.
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes pour les analystes et décideurs en achats, en se concentrant sur les indicateurs clés de performance et en présentant des visualisations de données animées. Le style visuel doit être dynamique et axé sur les données, soutenu par une narration professionnelle et enrichi par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs.
Concevez une vidéo tutorielle complète de 45 secondes pour tous les employés impliqués dans les achats, décrivant les mises à jour critiques de conformité et les nouveaux changements de politique. Le style visuel et audio doit être concis et autoritaire, délivrant des informations claires efficacement grâce à la génération de voix off robuste de HeyGen, assurant un message précis et cohérent.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Étendre la portée de la formation en achats.
Développez efficacement de nombreuses vidéos tutoriels sur les achats, atteignant un public mondial avec un contenu cohérent et de haute qualité pour un apprentissage généralisé.
Améliorer l'engagement dans la formation.
Exploitez la création vidéo AI pour produire des vidéos de formation en achats dynamiques et interactives, augmentant efficacement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels sur les achats ?
HeyGen utilise une technologie avancée de création de vidéos AI pour convertir votre texte en vidéo à partir d'un script, réduisant considérablement le temps de production. Vous pouvez créer des vidéos de formation détaillées sur les achats efficacement avec des avatars AI professionnels et des modèles et scènes complets.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos guides d'achat ?
HeyGen propose des contrôles de marque robustes, y compris des logos et couleurs personnalisés, pour garantir que vos vidéos guides d'achat s'alignent avec votre marque. De plus, vous pouvez utiliser des voix off multilingues, des sous-titres/captions, et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour un produit final poli et accessible.
HeyGen peut-il automatiser le flux de production vidéo pour des processus d'achat complexes ?
Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos grâce à l'automatisation des flux de travail, vous permettant de transformer des processus d'achat complexes en formations engageantes avec facilité. Sa plateforme intuitive et ses capacités de création vidéo natives aux invites assurent une production efficace sans compétences techniques étendues.
Qu'est-ce qui rend les vidéos explicatives de HeyGen efficaces pour la formation en achats ?
HeyGen permet la création de vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI professionnels et une génération de voix off de haute fidélité. Ces fonctionnalités, combinées avec des modèles et scènes prêts à l'emploi, produisent un contenu vidéo explicatif captivant et efficace pour tous vos besoins en achats.