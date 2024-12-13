Créez facilement une vidéo de formation sur la politique d'achat

Rationalisez votre stratégie d'achat avec des vidéos de formation AI captivantes. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour un contenu engageant et rentable.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique dynamique de 45 secondes pour les managers intermédiaires et les agents d'achat, mettant l'accent sur l'importance des "relations avec les fournisseurs" et des stratégies pour des "décisions d'achat rentables". La vidéo doit utiliser un style visuel moderne et vibrant avec des textes en surbrillance à l'écran et une musique de fond, rendue très accessible grâce à des sous-titres/captions automatisés.
Exemple de Prompt 2
Concevez un clip de formation concis de 30 secondes axé sur l'étape de "vérification des factures" dans la gestion des achats pour tous les membres de l'équipe d'achat. L'approche visuelle doit être pédagogique avec des graphiques clairs et une voix off simple, facilement produite en convertissant un script détaillé à l'aide de la fonction de texte en vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation motivante de 75 secondes sur l'"AI" pour tous les employés impliqués dans les achats, renforçant l'adhésion à la "stratégie d'achat" de l'entreprise et ses avantages. Le style visuel et audio doit être stimulant et engageant, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration cohérente et professionnelle qui résonne avec le public.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer une vidéo de formation sur la politique d'achat

Rationalisez la compréhension de votre équipe des politiques d'achat avec des modèles de vidéos alimentés par l'AI engageants qui assurent une formation cohérente et une meilleure conformité.

1
Step 1
Créez votre script et sélectionnez un avatar AI
Rédigez le contenu de votre politique d'achat et choisissez un "avatar AI" pour le présenter, assurant un message professionnel et cohérent pour vos "vidéos d'achat".
2
Step 2
Appliquez des modèles de vidéos alimentés par l'AI
Exploitez les "modèles de vidéos alimentés par l'AI" pour structurer votre formation, en appliquant votre image de marque pour un aspect soigné et professionnel.
3
Step 3
Automatisez les sous-titres pour plus de clarté
Automatisez facilement les "sous-titres" pour l'ensemble de votre vidéo, garantissant que chaque détail de la politique est clairement compris et accessible à tous les membres de l'équipe.
4
Step 4
Exportez et partagez votre formation
Finalisez votre "vidéo de formation sur la politique d'achat" et "exportez-la", prête à être distribuée dans toute votre organisation pour améliorer la compréhension et la conformité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les politiques d'achat complexes

Utilisez la vidéo AI pour simplifier les politiques d'achat complexes, transformant des directives complexes en contenu de formation facilement assimilable et amélioré.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il rationaliser la gestion des achats et la communication de la stratégie ?

HeyGen permet aux organisations d'améliorer leur stratégie d'achat et leur communication pour de meilleures relations avec les fournisseurs grâce à des vidéos professionnelles sur le processus d'achat. Vous pouvez transmettre efficacement des politiques de gestion des achats complexes et des mises à jour grâce à la création de vidéos alimentées par l'AI.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation AI engageantes pour les processus d'achat ?

Absolument, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de formation AI engageantes, y compris des vidéos complètes sur le processus d'achat. Utilisez des modèles de vidéos alimentés par l'AI et des avatars AI personnalisables pour simplifier la formation et assurer une compréhension cohérente au sein de votre équipe.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour réaliser rapidement une vidéo de formation sur la politique d'achat ?

HeyGen vous permet de réaliser rapidement une vidéo de formation sur la politique d'achat en utilisant la fonction de texte en vidéo à partir d'un script et une sélection d'avatars AI. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatisés et la génération de voix off professionnelle, vous pouvez produire efficacement des vidéos d'achat de haute qualité.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos d'achat diversifiées, comme pour l'achat IT ou l'achat d'impression ?

HeyGen soutient la création de vidéos d'achat diversifiées, telles que celles pour l'achat IT ou l'achat d'impression, en offrant des capacités de génération de vidéos polyvalentes. Cela permet aux entreprises de prendre des décisions d'achat rentables en communiquant clairement les directives et procédures à travers un contenu visuel engageant.

