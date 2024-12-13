Réalisez une Vidéo de Présentation avec la Puissance de l'IA

Transformez n'importe quel script en une vidéo de présentation dynamique sans effort grâce à notre fonctionnalité avancée de texte en vidéo à partir de script.

437/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux éducateurs, montrant les avantages d'utiliser des présentations animées pour expliquer des sujets complexes. Le style visuel et audio doit être amical et informatif, incorporant des couleurs vives et une voix apaisante et claire. Cette vidéo doit mettre en avant comment les avatars AI de HeyGen peuvent donner vie aux leçons, rendant l'apprentissage plus interactif et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les professionnels du marketing, illustrant à quel point il est rapide et percutant de créer une vidéo de présentation soignée pour les lancements de campagnes. Employez un style visuel moderne et élégant avec des transitions rapides et une bande sonore inspirante. Soulignez comment les modèles et scènes étendus de HeyGen permettent une création rapide de contenu de qualité professionnelle, économisant un temps et des ressources précieux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de produit concise de 90 secondes pour les chefs de produit, détaillant les fonctionnalités d'une nouvelle mise à jour logicielle. Le style visuel doit être épuré et détaillé, utilisant des superpositions de texte à l'écran et une voix confiante et autoritaire. Montrez comment la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen peut intégrer de manière transparente une riche bibliothèque de médias stock, améliorant la vidéo de présentation globale avec des visuels pertinents et des séquences de fond, ajoutant crédibilité et finition sans nécessiter de ressources externes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Réaliser une Vidéo de Présentation

Créez facilement des vidéos de présentation engageantes en utilisant les outils puissants de HeyGen basés sur l'IA. Transformez vos idées en visuels dynamiques, avec des avatars AI et des voix off professionnelles, le tout en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez votre vidéo de présentation en utilisant nos divers modèles de vidéo ou en rédigeant votre script, qui peut être instantanément converti en vidéo grâce à la puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars et des Médias
Personnalisez votre présentation en ajoutant des avatars AI engageants pour narrer votre contenu et améliorez les visuels avec des médias de haute qualité issus de notre vaste bibliothèque de médias stock.
3
Step 3
Générez la Voix Off et Affinez
Donnez vie à votre script avec une génération de voix off au son naturel, en choisissant parmi diverses voix, puis peaufinez votre présentation avec des sous-titres et des animations dynamiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois perfectionnée, partagez facilement votre vidéo de présentation terminée. Exportez-la dans divers formats d'aspect et distribuez-la sans effort sur les plateformes de votre choix, y compris les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Délivrez des Présentations Motivantes et Impactantes

.

Créez des présentations vidéo captivantes qui captivent les audiences, transmettant votre message avec émotion et inspirant une action positive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à réaliser une vidéo de présentation captivante ?

HeyGen est un outil vidéo puissant basé sur l'IA qui vous permet de réaliser facilement une vidéo de présentation. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéo personnalisables, des animations et transitions dynamiques, et des avatars AI réalistes pour créer des présentations engageantes et animées directement à partir de votre script.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de présentation ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées pour simplifier votre processus de création vidéo, y compris des avatars AI et des capacités de texte en vidéo AI. Vous pouvez générer une voix off professionnelle directement à partir de votre script en utilisant la synthèse vocale AI, améliorant ainsi considérablement le contenu de votre vidéo de présentation de manière efficace.

Puis-je personnaliser les éléments visuels de mes présentations animées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos présentations animées. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer vous permet de personnaliser les modèles de vidéo, d'incorporer des animations et des transitions, et d'utiliser une riche bibliothèque de médias stock pour correspondre précisément à l'esthétique de votre marque.

Comment puis-je partager ma vidéo de présentation HeyGen terminée ?

Une fois votre vidéo de présentation terminée, HeyGen facilite le partage. Vous pouvez facilement télécharger votre vidéo dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes, puis partager votre contenu de haute qualité directement sur les réseaux sociaux ou d'autres canaux souhaités.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo