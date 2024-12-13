Créer une Vidéo Démo PPT : Étapes Faciles & Conseils Pro

Créez facilement une présentation vidéo professionnelle. Exploitez le texte en vidéo à partir d'un script pour une narration claire et une haute qualité vidéo, garantissant des résultats percutants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une "présentation vidéo" engageante de 90 secondes ciblant les éducateurs et formateurs qui souhaitent transformer leurs diapositives statiques en modules d'apprentissage dynamiques, en maintenant une "cohérence de marque" tout au long. Adoptez une esthétique visuelle moderne et professionnelle avec un avatar AI de HeyGen délivrant le contenu, accompagné d'une musique de fond entraînante et encourageante, pour captiver les apprenants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction complète de 2 minutes pour les équipes marketing et les chefs de produit, détaillant le processus pour "créer une vidéo de démonstration ppt" à partir d'une présentation existante, en prêtant une attention particulière à l'ajustement des "temps de diapositive" pour un flux optimal. Le style visuel doit être clair et très informatif, utilisant des captures d'écran étape par étape avec une narration calme et guidante, enrichie par les sous-titres/captions de HeyGen pour aider à la compréhension des non-natifs ou pour un visionnage silencieux.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle inspirante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux freelances, montrant comment ils peuvent "enregistrer une vidéo" à partir de leurs présentations existantes et "partager la vidéo" sur diverses plateformes. Le style visuel et audio doit être vibrant et optimiste, utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer divers cas d'utilisation, sur une bande sonore moderne et énergique qui évoque la facilité et le succès.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo Démo PPT

Transformez votre PowerPoint statique en une vidéo démo engageante et dynamique avec les outils intuitifs de HeyGen, rendant vos présentations vivantes sans effort.

1
Step 1
Préparez Votre Contenu
Convertissez vos diapositives PowerPoint en un script concis ou en éléments visuels. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour construire vos scènes vidéo initiales, en incorporant des points de narration clés.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre démo. Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en appliquant des modèles et des scènes qui s'alignent avec votre cohérence de marque.
3
Step 3
Ajoutez la Narration et Affinez
Générez des voix off convaincantes pour votre démo en utilisant la génération de voix off de HeyGen. Synchronisez vos points de présentation avec des temps de diapositive précis, et envisagez d'ajouter des sous-titres/captions pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre démo parfaite, utilisez les capacités de redimensionnement d'aspect et d'exportation de HeyGen pour générer votre fichier vidéo final, prêt à être partagé en tant que .mp4.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Démo Engagantes pour les Réseaux Sociaux

Convertissez rapidement vos présentations en démos vidéo captivantes et partageables pour les réseaux sociaux, boostant votre présence en ligne et l'interaction avec votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je exporter ma présentation vidéo générée par AI depuis HeyGen ?

HeyGen simplifie l'exportation de votre présentation vidéo terminée. Vous pouvez enregistrer votre vidéo générée par AI en tant que fichier .mp4 de haute qualité, prêt à être partagé ou intégré sur diverses plateformes.

Quelle qualité et résolution vidéo HeyGen prend-il en charge pour la sortie ?

HeyGen prend en charge une excellente qualité vidéo et diverses résolutions, garantissant que votre contenu piloté par avatar AI a un aspect professionnel sur n'importe quel écran. Vous pouvez créer en toute confiance des présentations vidéo époustouflantes avec des visuels cristallins.

HeyGen permet-il l'inclusion de sous-titres ou de captions dans ma vidéo ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions à partir de votre script, rendant vos présentations vidéo accessibles et engageantes. Cette fonctionnalité assure une portée plus large et une meilleure compréhension pour tous les spectateurs.

Puis-je ajouter une narration personnalisée ou enregistrer de l'audio pour mes vidéos HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre une génération de voix off robuste à partir de votre script, assurant une narration soignée pour votre contenu vidéo. Cela vous permet d'inclure un audio précis et même des appels à l'action forts.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo