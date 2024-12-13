Créer une Vidéo Démo PPT : Étapes Faciles & Conseils Pro
Créez facilement une présentation vidéo professionnelle. Exploitez le texte en vidéo à partir d'un script pour une narration claire et une haute qualité vidéo, garantissant des résultats percutants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une "présentation vidéo" engageante de 90 secondes ciblant les éducateurs et formateurs qui souhaitent transformer leurs diapositives statiques en modules d'apprentissage dynamiques, en maintenant une "cohérence de marque" tout au long. Adoptez une esthétique visuelle moderne et professionnelle avec un avatar AI de HeyGen délivrant le contenu, accompagné d'une musique de fond entraînante et encourageante, pour captiver les apprenants.
Produisez une vidéo d'instruction complète de 2 minutes pour les équipes marketing et les chefs de produit, détaillant le processus pour "créer une vidéo de démonstration ppt" à partir d'une présentation existante, en prêtant une attention particulière à l'ajustement des "temps de diapositive" pour un flux optimal. Le style visuel doit être clair et très informatif, utilisant des captures d'écran étape par étape avec une narration calme et guidante, enrichie par les sous-titres/captions de HeyGen pour aider à la compréhension des non-natifs ou pour un visionnage silencieux.
Développez une vidéo promotionnelle inspirante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux freelances, montrant comment ils peuvent "enregistrer une vidéo" à partir de leurs présentations existantes et "partager la vidéo" sur diverses plateformes. Le style visuel et audio doit être vibrant et optimiste, utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer divers cas d'utilisation, sur une bande sonore moderne et énergique qui évoque la facilité et le succès.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation avec des Présentations Vidéo AI.
Transformez des présentations statiques en vidéos AI dynamiques, améliorant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour vos programmes de formation.
Élargissez le Contenu Éducatif avec l'AI.
Produisez rapidement des cours et des démos vidéo professionnels, vous permettant d'étendre votre portée éducative à l'échelle mondiale et d'engager des publics diversifiés.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je exporter ma présentation vidéo générée par AI depuis HeyGen ?
HeyGen simplifie l'exportation de votre présentation vidéo terminée. Vous pouvez enregistrer votre vidéo générée par AI en tant que fichier .mp4 de haute qualité, prêt à être partagé ou intégré sur diverses plateformes.
Quelle qualité et résolution vidéo HeyGen prend-il en charge pour la sortie ?
HeyGen prend en charge une excellente qualité vidéo et diverses résolutions, garantissant que votre contenu piloté par avatar AI a un aspect professionnel sur n'importe quel écran. Vous pouvez créer en toute confiance des présentations vidéo époustouflantes avec des visuels cristallins.
HeyGen permet-il l'inclusion de sous-titres ou de captions dans ma vidéo ?
Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions à partir de votre script, rendant vos présentations vidéo accessibles et engageantes. Cette fonctionnalité assure une portée plus large et une meilleure compréhension pour tous les spectateurs.
Puis-je ajouter une narration personnalisée ou enregistrer de l'audio pour mes vidéos HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre une génération de voix off robuste à partir de votre script, assurant une narration soignée pour votre contenu vidéo. Cela vous permet d'inclure un audio précis et même des appels à l'action forts.