Créer facilement une vidéo tutorielle Power Automate

Transformez des flux de bureau et cloud complexes en tutoriels clairs et engageants. Exploitez la fonctionnalité text-to-video from script de HeyGen pour créer rapidement du contenu professionnel.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration Power Automate dynamique de 90 secondes pour les développeurs et utilisateurs avancés explorant l'automatisation avancée, mettant en avant l'intégration des "flux cloud" avec "AI Builder" pour un traitement intelligent des données. Le style visuel doit être épuré et présenter des captures d'interface utilisateur nettes, rehaussées par un avatar présentateur engageant et enthousiaste pour expliquer des concepts complexes. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour offrir une présence à l'écran professionnelle et captivante.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel vidéo accessible de 45 secondes destiné aux utilisateurs professionnels et aux propriétaires de petites entreprises, illustrant comment "automatiser facilement les tâches routinières" avec les capacités "sans code" de Power Automate. Cette courte vidéo nécessite des visuels d'interface utilisateur lumineux et conviviaux, complétés par une voix amicale et encourageante. Assurez une expérience audio fluide en employant la "Voiceover generation" de HeyGen pour la narration.
Exemple de Prompt 3
Rédigez un guide technique complet de 2 minutes pour les architectes d'entreprise et les spécialistes de l'amélioration des processus, détaillant la robuste "capacité RPA" de Power Automate et son application dans le "Process Mining". L'esthétique de la vidéo doit être professionnelle et axée sur les données, avec des graphiques et tableaux de bord perspicaces, le tout soutenu par une narration confiante et experte. Intégrez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir une accessibilité et une clarté maximales pour les informations techniques complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer une vidéo tutorielle Power Automate

Créez facilement des vidéos tutoriels Power Automate professionnelles, montrant comment automatiser les tâches routinières avec des visuels engageants et une narration claire.

1
Step 1
Créez votre script de tutoriel
Décrivez les étapes clés de votre processus Power Automate, telles que la configuration des 'flux de bureau' ou des 'flux cloud'. Exploitez la fonctionnalité 'Text-to-video from script' de HeyGen pour convertir sans effort votre contenu préparé en une narration vidéo engageante, garantissant clarté et précision pour votre public.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI et votre voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos concepts Power Automate, tels que l'explication de la 'capacité RPA' ou comment 'automatiser les tâches routinières'. Utilisez la robuste 'Voiceover generation' de HeyGen pour assurer une narration claire et professionnelle, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour vos spectateurs.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et des éléments de marque
Améliorez votre tutoriel avec des enregistrements d'écran pertinents de 'Power Automate' en action et incorporez la 'Media library/stock support' de HeyGen pour des visuels supplémentaires. Appliquez votre identité de marque avec les 'Branding controls (logo, couleurs)' de HeyGen pour garantir une apparence cohérente et professionnelle tout au long de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre 'vidéo de démonstration Power Automate' en ajoutant des 'Sous-titres/légendes' pour l'accessibilité, garantissant une portée plus large. Utilisez les options 'Aspect-ratio resizing & exports' de HeyGen pour préparer votre tutoriel pour diverses plateformes, offrant une ressource polie et prête à être partagée.

Démystifiez les concepts techniques complexes

Transformez les fonctionnalités complexes de Power Automate en démonstrations vidéo alimentées par l'AI facilement compréhensibles, simplifiant l'éducation technique pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo tutorielle Power Automate ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos tutoriels Power Automate engageantes à partir d'un script en utilisant des avatars AI et des capacités de text-to-video. Vous pouvez expliquer efficacement des concepts complexes comme les flux de bureau ou les flux cloud avec des voix off professionnelles.

Quelles fonctionnalités de HeyGen soutiennent l'explication de la capacité RPA de Power Automate ?

HeyGen fournit des outils tels que les contrôles de marque et les modèles personnalisables qui vous aident à produire des vidéos de démonstration Power Automate claires, même pour des concepts techniques tels que la capacité RPA et AI Builder. Son processus de création vidéo sans code rend l'explication des recommandations d'automatisation accessible.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos sur l'automatisation des tâches routinières ?

Absolument. HeyGen simplifie considérablement la production vidéo pour des sujets comme l'automatisation des tâches routinières en générant automatiquement des voix off et des sous-titres à partir de votre script. Cela vous permet de vous concentrer sur le contenu et de montrer efficacement le potentiel de Power Automate pour l'automatisation intelligente.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les vidéos de démonstration Power Automate ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos de démonstration Power Automate, y compris le redimensionnement des ratios d'aspect et une riche bibliothèque multimédia. Vous pouvez facilement intégrer des exemples visuels d'outils de glisser-déposer ou de process mining pour renforcer votre message.

