Exemple de Prompt 1
Pour les propriétaires de petites entreprises explorant de nouveaux systèmes, créez une vidéo explicative professionnelle de 90 secondes démontrant l'intégration fluide des "imprimantes de reçus" dans une solution moderne "basée sur un ordinateur de Point de Vente". Utilisez des visuels nets et professionnels et un style audio autoritaire mais accessible, facilement généré via la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel technique complet de 2 minutes pour le personnel de support informatique, axé sur le dépannage des problèmes courants avec les "scanners de codes-barres" et les appareils "PIN pad" dans un environnement POS. La vidéo nécessite des visuels diagrammatiques détaillés et une narration technique précise, enrichie par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir clarté et accessibilité à tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les responsables de magasin présentant l'utilisation correcte et les avantages des fonctionnalités "MSR" (Lecteur de Bande Magnétique) et "dispositif de capture de signature" dans un système POS mis à jour. La vidéo doit employer des visuels modernes et rapides et un style audio dynamique et concis, en tirant parti des modèles et scènes polyvalents de HeyGen pour une création de contenu rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer une Vidéo Tutoriel POS

Créez facilement des tutoriels engageants sur les systèmes de Point de Vente avec la puissante génération de vidéos AI de HeyGen, simplifiant les concepts complexes pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par rédiger un script clair pour votre tutoriel "Bases du POS". La fonction "Texte-à-vidéo à partir d'un script" de HeyGen transformera automatiquement votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Améliorez votre explication d'une "solution informatique de Point de Vente" en choisissant un "avatar AI" professionnel de HeyGen pour être votre présentateur, ajoutant une touche humaine à votre guide.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Intégrez des exemples visuels de "périphériques" comme les "imprimantes de reçus" ou les "scanners de codes-barres". Vous pouvez également utiliser la "génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration claire et naturelle.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Vidéo
Revoyez votre tutoriel complet sur les "systèmes de Point de Vente" pour en vérifier l'exactitude et le flux. Ensuite, utilisez la "redimensionnement et exportation d'aspect-ratio" flexible de HeyGen pour publier votre vidéo sur diverses plateformes.

Améliorer l'Engagement d'Apprentissage

Produisez des vidéos tutoriel POS dynamiques et interactives qui captent l'attention, améliorant l'engagement des stagiaires et assurant une meilleure rétention des informations clés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo tutoriel "Point de Vente" ?

HeyGen vous permet de réaliser une vidéo tutoriel POS professionnelle en utilisant des avatars AI et la fonction texte-à-vidéo à partir d'un script. Expliquez facilement les bases du POS et démontrez comment utiliser votre solution informatique de Point de Vente.

Puis-je présenter divers "périphériques POS" dans mon tutoriel avec HeyGen ?

Absolument. La bibliothèque multimédia et le support de stock de HeyGen vous permettent de démontrer visuellement divers périphériques POS, tels que "moniteurs", "claviers", "tiroirs-caisses", "imprimantes de reçus" et "scanners de codes-barres", enrichissant votre explication des composants du système de Point de Vente.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour expliquer des appareils "POS" complexes ?

HeyGen propose des contrôles de marque et des modèles de scène pour mettre en valeur efficacement des éléments techniques spécifiques comme un "PIN pad", un "dispositif de capture de signature" ou un "afficheur sur poteau". Vous pouvez créer des vidéos claires et étape par étape pour expliquer la fonctionnalité de chaque composant dans un système de Point de Vente.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu engageant pour divers matériels "Point de Vente" ?

HeyGen vous permet de générer du contenu vidéo captivant pour illustrer l'utilisation de divers matériels de Point de Vente, y compris des "écrans plats avec technologie tactile", des unités "MSR" (Lecteur de Bande Magnétique) ou même le "CPU" interne d'un système. Profitez des voix off AI et des sous-titres pour rendre les explications techniques accessibles et claires.

