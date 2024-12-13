Créer une Vidéo de Podcast : Facile et Rapide avec l'AI

Transformez votre audio en podcasts vidéo captivants instantanément grâce à la génération de texte en vidéo par AI et atteignez plus d'auditeurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo tutorielle dynamique de 1,5 minute pour les podcasteurs en herbe et les propriétaires de petites entreprises sur l'utilisation des outils AI pour "créer une vidéo de podcast" à partir de zéro. Le style visuel doit être moderne et énergique, mettant en scène divers avatars AI interagissant avec des graphiques dynamiques à l'écran, complétés par une voix off AI engageante. Mettez en avant les avatars AI avancés de HeyGen et la génération de voix off fluide pour simplifier le processus de création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Concevez un clip promotionnel percutant d'une minute destiné aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux créateurs de contenu, démontrant comment réutiliser des "Podcasts Vidéo" existants en extraits viraux. Le style visuel et audio doit être rapide, vibrant et hautement partageable, utilisant des animations de texte dynamiques et une musique entraînante et tendance. Présentez les modèles et scènes polyvalents de HeyGen pour une personnalisation rapide et son redimensionnement et exportation d'aspect-ratio pour une compatibilité optimale avec les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo pédagogique complète de 2 minutes pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise, illustrant les étapes pour créer un "Contenu Longue Durée" éducatif convaincant en utilisant une plateforme de "Montage Vidéo". La vidéo doit adopter un style visuel clair et pédagogique avec des éléments de partage d'écran et des graphiques explicatifs, soutenus par une voix off calme et autoritaire. Mettez en avant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour une production efficace et son vaste support de bibliothèque de médias/stock pour enrichir les explications visuelles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Podcast

Transformez vos podcasts audio en expériences vidéo engageantes sans effort avec l'AI. Créez rapidement des podcasts vidéo professionnels pour une portée et un impact accrus.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Podcast
Commencez par télécharger votre audio existant ou utilisez le studio d'enregistrement pour capturer un nouveau contenu vocal. Utilisez les outils de création de contenu alimentés par l'AI pour générer un script initial ou affiner votre transcription existante, posant les bases de votre podcast vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels Engagés
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels et intégrez des avatars AI pour représenter visuellement vos intervenants. Améliorez votre vidéo avec des médias stock pertinents de la bibliothèque de médias pour compléter visuellement votre narration audio, rendant votre podcast vidéo captivant.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et des Voix Off
Améliorez l'accessibilité et l'engagement en générant automatiquement des sous-titres/captions précis pour votre dialogue. Si nécessaire, utilisez la génération de voix off AI pour ajouter une narration ou remplacer l'audio existant, assurant la clarté pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre podcast vidéo en le redimensionnant pour diverses plateformes, assurant qu'il soit parfait partout. Utilisez le redimensionnement et l'exportation d'aspect-ratio pour préparer votre vidéo de haute qualité pour le partage en tant que clips sur les réseaux sociaux et sur d'autres canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec du Contenu Vidéo Dynamique

Créez des podcasts vidéo captivants qui inspirent, éduquent ou divertissent, en connectant efficacement avec votre audience grâce à l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage vidéo avec l'AI ?

HeyGen simplifie le montage vidéo avancé grâce à son puissant éditeur vidéo AI, permettant aux utilisateurs de générer facilement du contenu de haute qualité. Il utilise des voix off AI et des avatars réalistes pour transformer des scripts en vidéos engageantes, réduisant considérablement le temps de production.

HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres et des transcriptions pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes pour générer automatiquement des sous-titres et des transcriptions précises pour vos vidéos. Cette fonctionnalité est essentielle pour améliorer l'accessibilité et augmenter l'engagement sur des plateformes comme YouTube et pour les clips sur les réseaux sociaux, rendant vos podcasts vidéo plus découvrables.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la génération de voix ?

HeyGen excelle dans la génération de voix avancée avec ses voix off AI et sa technologie sophistiquée de clonage de voix. Vous pouvez utiliser le studio d'enregistrement intégré pour capturer votre voix, et notre AI peut même supprimer les mots de remplissage pour un son audio poli, garantissant une qualité sonore professionnelle pour votre contenu.

Quels outils HeyGen fournit-il pour une création de contenu rapide ?

HeyGen facilite la création rapide de contenu avec une vaste bibliothèque de modèles professionnels, rendant facile la création d'une vidéo de podcast ou d'autres contenus longue durée. Ces modèles personnalisables offrent une base solide, vous permettant de vous concentrer sur votre message et de produire efficacement des vidéos soignées.

