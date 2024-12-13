Réalisez une Vidéo de Présentation Rapide avec l'IA pour Réussir votre Financement

Transformez votre présentation en un vidéo captivante instantanément en utilisant les avatars IA de HeyGen pour engager les investisseurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation vidéo dynamique de 45 secondes pour introduire un nouveau produit à des clients potentiels, en soulignant ses avantages et caractéristiques uniques. Adoptez un style visuel moderne et informatif avec un texte vibrant à l'écran et une bande sonore énergique. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour structurer efficacement votre récit et améliorer la clarté avec sa fonctionnalité de génération de voix off, en veillant à ce que votre message soit délivré dans un ton amical et professionnel qui résonne avec votre public cible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation percutante de 30 secondes destinée aux parties prenantes internes pour obtenir l'approbation d'un nouveau projet créatif. Cette vidéo riche en visuels et inspirante doit utiliser des transitions dynamiques et une musique de fond évocatrice pour transmettre l'excitation et la vision. Intégrez des visuels convaincants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer votre storyboard, et assurez l'accessibilité et l'accentuation avec des sous-titres/captions nets, en faisant un argument fort auprès des directeurs créatifs et des chefs d'équipe.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo professionnelle soignée de 50 secondes mettant en valeur votre marque personnelle ou votre portfolio pour des recruteurs et collaborateurs potentiels. Cette vidéo de présentation accessible mais professionnelle doit présenter des visuels propres et minimalistes et une narration articulée. Exploitez les voix off de synthèse vocale de HeyGen pour obtenir une piste audio cohérente et de haute qualité, et utilisez son redimensionnement et exportation de rapport d'aspect pour un partage fluide sur diverses plateformes, présentant efficacement vos compétences et votre personnalité.
Copiez le prompt
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Réaliser une Vidéo de Présentation

Transformez sans effort vos idées en présentations vidéo captivantes pour les investisseurs et les parties prenantes, en utilisant des outils alimentés par l'IA pour garantir un résultat professionnel.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le contenu de votre présentation. Exploitez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo pour transformer instantanément votre présentation écrite en scènes vidéo, formant la base de votre présentation.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Donnez vie à votre présentation en sélectionnant un avatar IA professionnel pour délivrer votre message. Cela ajoute un élément visuel captivant à votre présentation vidéo sans besoin de tournage.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Assurez-vous que votre message soit entendu clairement avec une narration de haute qualité. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour convertir votre script en un discours naturel, parfait pour une présentation percutante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Présentation
Une fois votre présentation perfectionnée, exportez facilement votre vidéo professionnelle dans le format d'aspect souhaité, la rendant prête à être partagée avec les investisseurs ou les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez la Portée de Votre Présentation

.

Transformez votre présentation principale en clips vidéo dynamiques et en contenu engageant pour les réseaux sociaux afin d'élargir votre audience sans effort.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de présentation convaincante pour les investisseurs ?

Le Créateur de Vidéos de Présentation IA de HeyGen simplifie le processus de création de présentations vidéo professionnelles. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo et d'avatars IA pour faire ressortir votre présentation sans avoir besoin de tournage ou de montage étendu.

Puis-je transformer mon script ou storyboard existant en vidéo avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen transforme votre script écrit directement en une présentation vidéo soignée. Notre plateforme génère des voix off réalistes de synthèse vocale et vous permet de les synchroniser parfaitement avec des avatars IA et du contenu visuel.

Est-il facile de réaliser une vidéo de présentation professionnelle en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer qui rend la création de vidéos de présentation de haute qualité simple pour tout le monde. Vous pouvez facilement personnaliser les modèles vidéo et ajouter votre marque pour garantir une présentation vidéo professionnelle.

Comment HeyGen permet-il de gagner du temps et du budget lors de la création de vidéos de présentation ?

HeyGen élimine le besoin d'équipements de tournage coûteux et de montage étendu, réduisant ainsi considérablement votre budget et votre investissement en temps. Notre plateforme alimentée par l'IA vous permet de générer rapidement des présentations vidéo professionnelles avec des avatars IA et des voix off de synthèse vocale.

