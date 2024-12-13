Créez une Vidéo de Formation au Phishing Rapidement avec l'AI

Élevez votre formation en cybersécurité avec des simulations de phishing engageantes et personnalisées. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transforme votre contenu en vidéos percutantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de simulation de phishing de 90 secondes ciblant le département financier, mettant en scène un scénario d'e-mail trompeur impliquant une fraude à la facture. Utilisez un style visuel réaliste avec des indices audio subtils pour créer une tension, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement l'environnement contextuel et les scénarios personnalisables.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour sensibiliser à la sécurité dans toute l'entreprise, en soulignant l'importance de signaler rapidement toute activité suspecte. Le style visuel doit être engageant et moderne, incorporant un avatar AI pour délivrer des instructions concises et utilisant la génération de voix off de HeyGen pour des capacités multilingues afin d'atteindre une main-d'œuvre diversifiée.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation AI détaillée de 2 minutes pour les professionnels de l'informatique et de la sécurité, explorant des attaques de phishing avancées comme le spear phishing et le whaling, et décrivant des stratégies de prévention proactives. Le style visuel doit être axé sur les données avec des graphiques à l'écran et des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, en veillant à ce que les sous-titres soient activés pour l'accessibilité et les explications détaillées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Formation au Phishing

Éduquez votre équipe sur les attaques de phishing et renforcez la sensibilisation à la sécurité avec des vidéos de formation au phishing engageantes et précises, générées sans effort.

1
Step 1
Rédigez Votre Script
Rédigez votre contenu de formation au phishing, en décrivant les scénarios clés et les meilleures pratiques. HeyGen transforme votre texte en vidéo à partir du script, donnant vie à votre message éducatif.
2
Step 2
Choisissez un Porte-parole AI
Améliorez votre vidéo avec un porte-parole AI professionnel. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message de formation en cybersécurité de manière claire et engageante.
3
Step 3
Personnalisez Votre Scénario
Adaptez les visuels de votre vidéo et les scénarios personnalisables pour refléter des attaques de phishing réelles. Utilisez des modèles et des scènes pour construire une expérience d'apprentissage pertinente et percutante.
4
Step 4
Générez et Partagez
Produisez vos vidéos finales de simulation de phishing avec facilité. HeyGen offre des options de redimensionnement d'aspect et d'exportation, garantissant que vos vidéos engageantes sont prêtes pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Clips de Sensibilisation à la Cybersécurité Engagés

.

Générez rapidement des vidéos courtes et percutantes pour partager des conseils sur le phishing et les meilleures pratiques de sécurité à travers les canaux de communication internes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation au phishing ?

HeyGen permet un développement rapide de la formation en cybersécurité en transformant des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI. Cela simplifie le processus de création de vidéos de simulation de phishing efficaces pour la sensibilisation à la sécurité.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour personnaliser les scénarios d'exercice de phishing ?

HeyGen propose des outils robustes pour personnaliser les scénarios d'exercice de phishing, y compris des contrôles de marque, une bibliothèque de médias et des capacités multilingues. Vous pouvez créer des vidéos très spécifiques et engageantes avec un porte-parole AI pour répondre parfaitement aux besoins de votre campagne de phishing.

HeyGen peut-il aider à suivre l'engagement avec notre contenu de formation en cybersécurité ?

Bien que HeyGen se concentre sur la création de vidéos puissantes pour la formation en cybersécurité, il génère des vidéos engageantes prêtes pour votre plateforme d'apprentissage choisie. Vous pouvez ensuite intégrer ces vidéos dans vos outils de campagne de phishing pour configurer des campagnes et suivre les rapports sur l'interaction des utilisateurs.

Comment HeyGen assure-t-il la qualité et l'efficacité du contenu de formation au phishing généré par l'AI ?

HeyGen produit des vidéos de formation au phishing de haute qualité en utilisant des avatars AI avancés et une génération de voix off naturelle, couplés à des fonctionnalités comme les sous-titres pour l'accessibilité. Cela garantit que votre contenu de formation en cybersécurité est engageant et promeut efficacement la sensibilisation à la sécurité contre les attaques de phishing.

