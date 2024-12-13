Créez une Vidéo de Formation au Phishing Rapidement avec l'AI
Élevez votre formation en cybersécurité avec des simulations de phishing engageantes et personnalisées. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transforme votre contenu en vidéos percutantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation de simulation de phishing de 90 secondes ciblant le département financier, mettant en scène un scénario d'e-mail trompeur impliquant une fraude à la facture. Utilisez un style visuel réaliste avec des indices audio subtils pour créer une tension, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement l'environnement contextuel et les scénarios personnalisables.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour sensibiliser à la sécurité dans toute l'entreprise, en soulignant l'importance de signaler rapidement toute activité suspecte. Le style visuel doit être engageant et moderne, incorporant un avatar AI pour délivrer des instructions concises et utilisant la génération de voix off de HeyGen pour des capacités multilingues afin d'atteindre une main-d'œuvre diversifiée.
Créez une vidéo de formation AI détaillée de 2 minutes pour les professionnels de l'informatique et de la sécurité, explorant des attaques de phishing avancées comme le spear phishing et le whaling, et décrivant des stratégies de prévention proactives. Le style visuel doit être axé sur les données avec des graphiques à l'écran et des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, en veillant à ce que les sous-titres soient activés pour l'accessibilité et les explications détaillées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Créez Plus de Cours de Formation en Cybersécurité.
Développez rapidement des cours complets de sensibilisation au phishing et étendez la portée à tous les employés avec une production vidéo AI évolutive.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation au Phishing.
Améliorez l'efficacité de l'apprentissage pour la sensibilisation à la sécurité avec des vidéos de simulation de phishing interactives et mémorables alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation au phishing ?
HeyGen permet un développement rapide de la formation en cybersécurité en transformant des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI. Cela simplifie le processus de création de vidéos de simulation de phishing efficaces pour la sensibilisation à la sécurité.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour personnaliser les scénarios d'exercice de phishing ?
HeyGen propose des outils robustes pour personnaliser les scénarios d'exercice de phishing, y compris des contrôles de marque, une bibliothèque de médias et des capacités multilingues. Vous pouvez créer des vidéos très spécifiques et engageantes avec un porte-parole AI pour répondre parfaitement aux besoins de votre campagne de phishing.
HeyGen peut-il aider à suivre l'engagement avec notre contenu de formation en cybersécurité ?
Bien que HeyGen se concentre sur la création de vidéos puissantes pour la formation en cybersécurité, il génère des vidéos engageantes prêtes pour votre plateforme d'apprentissage choisie. Vous pouvez ensuite intégrer ces vidéos dans vos outils de campagne de phishing pour configurer des campagnes et suivre les rapports sur l'interaction des utilisateurs.
Comment HeyGen assure-t-il la qualité et l'efficacité du contenu de formation au phishing généré par l'AI ?
HeyGen produit des vidéos de formation au phishing de haute qualité en utilisant des avatars AI avancés et une génération de voix off naturelle, couplés à des fonctionnalités comme les sous-titres pour l'accessibilité. Cela garantit que votre contenu de formation en cybersécurité est engageant et promeut efficacement la sensibilisation à la sécurité contre les attaques de phishing.