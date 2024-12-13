Réalisez une Vidéo de Performance Qui Captive Votre Public

Créez des vidéos de performance captivantes avec facilité, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des visuels dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les créateurs de contenu souhaitant affiner des séquences brutes de performances, cette vidéo didactique de 90 secondes détaille des étapes avancées de 'post-production' pour obtenir des 'visuels' soignés. Elle met l'accent sur un style visuel élégant et professionnel avec un son amélioré parfaitement synchronisé. Vous pouvez utiliser les 'Sous-titres/légendes' de HeyGen pour mettre en avant des conseils clés de montage et le 'Support de bibliothèque de médias/stock' pour des séquences B-roll supplémentaires.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes ciblant les musiciens et artistes, conçue pour 'réaliser une vidéo de performance' pour leurs événements à venir en les aidant à 'pré-planifier vos visuels'. Le style visuel doit être énergique et créatif, utilisant des couleurs vives et des coupes dynamiques, accompagné d'une piste audio percutante et claire. Employez les 'Avatars AI' de HeyGen pour transmettre le message et incorporez divers 'Modèles & scènes' pour une production rapide.
Exemple de Prompt 3
Ce tutoriel de 2 minutes s'adresse aux artistes de performance ou aux équipes marketing, en se concentrant sur l'optimisation des 'vidéos de performance' pour diverses plateformes en ligne et en abordant les défis courants de 'l'enregistrement d'une performance en direct'. La présentation visuelle doit être adaptable et de haute qualité à travers différents formats, garantissant un son clair et constant. Découvrez comment le 'Redimensionnement & exportation de l'aspect-ratio' de HeyGen peut simplifier la distribution et utiliser efficacement les 'Sous-titres/légendes' pour une accessibilité élargie.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Réaliser une Vidéo de Performance

Créez des vidéos de performance captivantes avec facilité, en utilisant des visuels créatifs et des outils professionnels pour mettre en valeur votre talent.

1
Step 1
Pré-planifiez Vos Visuels
Commencez par définir votre narration visuelle et sélectionnez un modèle ou une scène appropriée pour guider l'esthétique de votre vidéo de performance.
2
Step 2
Enregistrez ou Générez Votre Performance
Capturez votre performance en direct ou utilisez les avatars AI de HeyGen pour animer votre script, offrant un visuel dynamique à votre public.
3
Step 3
Améliorez et Personnalisez Votre Contenu
Affinez la présentation de votre vidéo en ajustant les éléments visuels et en appliquant vos contrôles de branding personnalisés, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour un look professionnel.
4
Step 4
Affinez et Exportez pour un Impact
Complétez votre vidéo de performance avec les dernières modifications, utilisez le redimensionnement de l'aspect-ratio pour s'adapter à diverses plateformes, et exportez votre création soignée, prête à être partagée.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Visuels de Performance Inspirants

Concevez un contenu visuellement époustouflant et inspirant pour compléter votre performance, captivant et élevant votre public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier les aspects techniques du tournage de vidéos de performances en direct ?

HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo de performance en fournissant des avatars AI et des capacités de text-to-video, éliminant le besoin de configurations complexes de caméra ou d'éclairage élaboré. Les utilisateurs peuvent se concentrer sur leur message tandis que HeyGen s'occupe de la production visuelle.

HeyGen aide-t-il au montage vidéo et à la post-production pour les vidéos de performance ?

HeyGen automatise de nombreux éléments de post-production, offrant la génération de voix off, des sous-titres et des contrôles de branding. Tout en redéfinissant le montage vidéo traditionnel, les utilisateurs peuvent facilement affiner les visuels et préparer leurs vidéos de performance pour des plateformes comme YouTube sans travail manuel intensif.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour améliorer la qualité audio et visuelle d'une vidéo musicale en direct ?

HeyGen vous permet de générer des voix off de haute qualité et prend en charge le contenu de la bibliothèque de médias pour enrichir les visuels de votre vidéo musicale en direct. Cela aide à maintenir une présentation professionnelle sans avoir besoin d'une équipe de production audio ou visuelle dédiée.

HeyGen peut-il aider à pré-planifier les visuels pour une performance musicale engageante ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles et de scènes pour vous aider à pré-planifier vos visuels efficacement. Vous pouvez utiliser sa fonctionnalité de text-to-video pour conceptualiser et construire des arrière-plans visuels captivants pour votre performance musicale, rendant le processus créatif intuitif.

